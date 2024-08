De raarste dingen die gierige Nederlanders uithalen voor gratis eten en drank

Na een nacht flink zuipen tijdens een vakantie in Mallorca moest ik een panini met mozzarella bemachtigen – er is geen beter katervoedsel dan kaas. Het broodje zag er heerlijk uit en ik verwachtte bij mijn eerste hap een mond vol gesmolten kaas en koolhydraten. Maar ik proefde alleen maar sponzige groenten die smaakten naar boomschors. Dit bossige aroma kwam uit twee blauw-groen-beschimmelde plakken tomaat. Niet lang daarna verdween het kleine beetje voedsel in mijn maag samen met de cocktails van de avond ervoor in de ook al blauw-groen uitgeslagen wc van het barretje.

Natuurlijk kregen we korting op onze maaltijd, maar toch vond ik het lastig om dat te vragen. Ik voelde me echt bezwaard. Maar er zijn heel wat Nederlanders die geen last van gêne hebben. Zij hangen de gekste verhalen op om wat euro’s te besparen of om helemaal niet te hoeven betalen. MUNCHIES sprak met horecamedewerkers over gasten met vreemde smoesjes, een trio voor een nacht gratis drank en een moeder die haar dochter aanbiedt in ruil voor een schaal baklava.

Hendry Savas (26), shiftleider bij een eetcafé, Enschede

Laatst kwam een groep bij ons borrelen en bestelden ze brood met knoflooksaus en kruidenboter. Nadat ik de bestelling had gebracht, riepen ze dat ik weer aan tafel moest komen. Er zat namelijk blijkbaar een sticker in de boter. Het was mij een raadsel hoe dat ding in de kruidenboter terecht was gekomen, het was zo’n beveiligingssticker die je op kleding en schoenen vindt. Aangezien ik de boter op tafel had gezet, had ik het echt moeten zien zitten, want de sticker stak belachelijk ver uit de boter. Het was echt onzin. De groep eiste dat er een paar euro van de rekening zou worden gehaald, ondanks dat we meteen een nieuwe portie boter hadden geserveerd na de klacht. Uiteindelijk hebben ze gewoon de volledige rekening betaald. Dat is maar goed ook, want later vertelde een andere gast dat hij zag dat de groep zelf die sticker in de boter aan het proppen was.

Lieke* (21), barista bij een koffiebar, Amsterdam

Ik werk bij een koffiebar waar je fooi kon geven door een muntje in een pot gevuld water en een citroenschil te leggen. Als je een muntje op de schil legde en het bleef drijven, kreeg je een gratis espresso. Het ging het makkelijkste als je een munt van een, twee of vijf cent gebruikte, die zijn het lichtst. Een gozer die elke dag koffie kwam halen, nam altijd een muntje mee. Voor hij zijn bestelling plaatste, legde hij de munt op de citroenschil, en dan bleef-ie altijd drijven. Tijdens zijn bestelling vroeg hij dan op een extra shot espresso in zijn koffie. Hij bespaarde zo elke dag vijfenzeventig cent. Deze fooienpot is uiteindelijk weggehaald, het was totaal niet rendabel.

Joost* (29), barman in een nachtclub, Hengelo

Mensen doen allerlei gekke dingen voor gratis drank. Vrouwen laten hun borsten zien voor vijf goedkope shotjes, ze zoenen met elkaar voor een gratis drankje en mannen lopen met hun pik te zwaaien op de dansvloer voor twee wiskey-cola. Tijdens een avond glazen halen was er een vrouw die constant naar me staarde. Ze zei dat ze shotjes met me wilden doen, maar dan wel op mijn kosten. Dat kan ik helemaal niet doen, want ik ben gewoon aan het werk. Ze was teleurgesteld en antwoorde, “Ik dacht dat jij een gentleman was.” Tja, toen grapte ik dat ze niet per se in geldvorm hoefde te betalen. Hier kon ze wel om lachen en ze noemde me een viespeuk. Uiteindelijk droop ze af, maar een half uur later stond ze weer voor de bar: “Wat moet ik doen?” Ik maakte met mijn ogen een gebaar dat hintte naar mijn penis. Tot mijn verbazing zei ze: “Oké is goed, kom maar mee.” In de wc van de club heeft ze me toen gepijpt en gaf ik haar de hele avond gratis drank.

Maar dat is niet het allergekste wat ik heb meegemaakt. Er kwam een keer een meid naar mij toe lopen met de vraag hoe ze de hele avond gratis kon drinken. Tja, toen besloot ik meteen hoog in te zetten en stelde een trio voor met haar en een collega van mij. Dat vond ze dus goed. Drie kwartier later heb ik samen met een collega seks met haar gehad in een steegje. Het duurde een half uur of zo, we moesten gewoon werken. Zij heeft daarna de hele avond gratis gedronken.

Laury* (22), plaatsvervangend leidinggevende bij een eetcafé, Amsterdam

Het gekste wat ik heb meegemaakt was een gast die moord en brand schreeuwde, omdat zijn biefstuk op een grill was gebakken. Dat stond niet aangegeven op de menukaart; we waren namelijk nog aan het uitzoeken welke bereidingswijze het beste in de smaak viel bij gasten. Een Engelstalige collega bediende het stel en probeerde in gebrekkig Nederlands uit te leggen wat de reden was. Die man werd alleen maar bozer en bozer. Gelukkig had hij mijn collega al ingelicht, want hij kwam uiteindelijk bij mij verhaal halen. Leuk detail: hij had zijn biefstuk helemaal opgegeten en had daarna pas geklaagd over de bereidingswijze. Hierdoor vond ik het niet terecht om het gerecht van de rekening te halen. Uiteindelijk heb ik twee gratis glazen wijn naar de man en zijn vrouw gestuurd. Dit deed ik om mijn collega te helpen, de gasten vonden het erg vervelend dat er geen goed Nederlands werd gesproken. Ze waren helemaal in hun nopjes met die gratis wijn. Het was verbazingwekkend hoe makkelijk de commotie was gesust. Ik vraag me nog steeds af of de biefstuk echt het probleem was.

Amir* (26), leidinggevende personeel op Turkse bruiloften

Laatst werd er op een bruiloft na het hoofdgerecht baklava geserveerd. Een van die schalen moest ik naar een tafel vol vrouwen brengen, die meteen met me begonnen te ouwehoeren. Ze vroegen of ik nog meer baklava kon brengen, aangezien deze schaal zo leeg zou zijn. Een vrouw was zelfs met me aan het flirten, ze zei dat ik een mooie jongen was en dat ze mij leuk vond. Om vervolgens te vragen om meer baklava. Ik zei dat ik het ging checken bij de catering, maar ze stopte niet met praten. In het begin vond ik het wel geinig, maar nu werd het ongemakkelijk. Ineens zegt ze bloedserieus: “Misschien ben ik te oud voor je, maar als je een extra schaal brengt, mag je ook een dochter kiezen.” Waren vier van de vrouwen aan tafel haar dochters. Die bood ze schaamteloos aan, voor een bak baklava. Uiteraard ben ik er niet op ingegaan, wie wil er nou zo’n schoonmoeder?

*De achternamen van Joost, Lieke, Laury en Amir zijn bija de redactie bekend.