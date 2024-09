De rare, ultradroge gifjes van Julian Frost

Julian Frost is een tekenaar, animator en game-designer uit Nieuw-Zeeland. Hij is het meest beroemd om zijn korte animatie Dumb Ways to Die, die hij een tijdje terug maakte voor de metro van Melbourne. Met de animatie werd veiligheid op het spoor gepromoot en, mede door de macabere schattigheid en een heel aanstekelijk liedje, ging het filmpje al snel de hele wereld over. Julian Frost maakt ook superdroge gifjes. En daar is hij een meester in.

“Er zit niet echt een grote betekenis in mijn werk. Ik hou er gewoon van idiote nonsens te tekenen,” vertelt hij aan The Creators Project. Je hebt een drol die een drol legt, een paard die een drumstel bespeelt en een koe zonder poten die op haar uier loopt. De animaties zijn een klein beetje duister, een tikkeltje vreemd en ergens ook wel charmant, op een perverse manier.

Frost is geïnspireerd door de droge humor van cultkomieken als Mitch Hedberg en Steven Wright. Hij noemt zijn GIF’s dan ook “absurde, visuele oneliners: ze proberen iets komisch over te brengen op de makkelijkste manier.”

Het klinkt nu misschien alsof Frost strategisch te werk gaat, maar zijn creatieve proces is redelijk losjes, vertelt hij. “Soms wil je gewoon een GIF maken van een banaan in de vorm van een haaienvin, omdat het gewoon kan. Meestal komt het door dingen die ik tegen mijn vrouw zeg. Zoals: “zou het niet cool zijn als een drol een drol zou leggen?” Ik check meestal bij haar of ze de ideeën goed vindt. Ik krijg dan meestal een vernietigende blik, maar dan maak ik ze toch.”

