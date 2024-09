De regering van Obama verkocht de meeste wapens sinds WO2

President Barack Obama, die in 2009 de Nobelprijs voor de Vrede won en over een paar weken zijn post verlaat, heeft de dubieuze eer meer wapens te hebben verkocht dan ieder andere president sinds de Tweede Wereldoorlog. Experts voorspellen dat aankomend president Donald Trump waarschijnlijk nog meer wapens zal verkopen.

De meerderheid van de wapens – die werden verkocht voor een totaalbedrag van 200 miljard euro tussen 2008 to 2015 – zijn in het Midden-Oosten beland. Dit blijkt uit een rapport van de Congressional Research Service dat in december werd gepubliceerd. Het rapport, dat werd gepubliceerd door een onpartijdig overheidsbureau verbonden met de Library of Congress, maakt de optelsom hoeveel wapens er van ieder type zijn verkocht. De lijst bevat raketten, tanks en supersonische luchtwapens.

Het rapport focust op de wapenverkoop aan ontwikkelingslanden en vond dat Saudi-Arabië de grootste importeur was van wapens in de periode 2008-2015, met 90 miljard euro aan wapendeals. Onder de regering van Obama is de totale verkoop aan alleen al Saudi-Arabië opgeschoten naar 110 miljard euro.

Saudi-Arabië vervult een leidende rol in de coalitie van Arabische staten bij het bombarderen van Jemen. Al twee jaar voeren zij strijd tegen de opstandige Houthi-milities in Jemen, die in september 2014 de hoofdstad Sanaa overnamen. De Verenigde Staten zonden een speciale eenheid uit om de Arabische coalitie te ondersteunen bij de slepende oorlog die meer dan tienduizend mensen doodde, 2.2 miljoen mensen op de vlucht joeg en bijna een half miljoen kinderen aan de rand van de hongerdood bracht tijdens de aansluitende hongersnood.

Eerder deze maand besloot de Verenigde Staten in de toekomst te stoppen met de verkoop van precisiewapens. Deze wapens zijn bedoeld om specifieke doelen te raken en ‘collateral damage’ te minimaliseren. Experts denken niet dat dit Saudi-Arabië zal weerhouden van het voeren van proxy-oorlogen.

“Het was eerlijk gezegd een hele minimale en tijdelijke sanctie. Het heeft geen grote implicaties en ik beschouw het dan ook meer als een symbolische daad,” zei Cole Bockenfeld, adjunct-directeur van het Project on Middle East Democracy.

Hij wees op het feit dat de VS de militaire hulp aan Egypte deels opschortte nadat het leger de onpopulaire regering afzette in juli 2013. Dit is nog een voorbeeld van de politieke onwil van Obama’s regering om de relaties met bondgenoten te riskeren. Het congressionele rapport, Conventional Arms Transfers to Developing Nations 2008-2015, merkte op dat Egypte het afgelopen jaar de grootste ontvanger van wapens was, met een totaal van 5 miljard euro.

Ondanks dat de lucratieve wapenmarkt wereldwijd even inzakte naar 80 miljard in 2015 vergeleken met 89 miljard in 2014, stond de VS nog altijd op nummer 1 met 40 miljard aan wapendeals.

“Wat veranderde onder de regering van Obama was dat toenemende wapendeals vast onderdeel werden van diplomatiek op alle overheidsniveaus, niet slechts op het ministerie van Defensie,” zei Bockenfeld tegen Motherboard. “VS-diplomaten werden verkopers, dat is de nieuwe factor die de wapenexport echt heeft verhoogd.”

Rusland blijft Amerika’s grootste concurrent met zo’n twintig procent van de wapenmarkt. Hun belangrijkste klant is India, naast Saudi-Arabië de grootste wapenimporteur met dertig miljard euro over een periode van zeven jaar. Ook Latijns-Amerikaanse landen als Venezuela staan hoog op de lijst.

Onder Poetin heeft Rusland zijn militaire voetafdruk in het Midden-Oosten vergroot met haar steun aan het regime van Assad in Syrië. Rusland dreef de rebellen die door Qatar en Saudi-Arabië worden gesteund eerder deze maand terug uit Aleppo, ten koste van meerdere burgerdoden. Rusland is ook beschuldigd van het gebruiken van brandwapens zoals de TOS1A en BETAB-500 die hun slachtoffers verbranden en hele delen van oost-Aleppo hebben weggevaagd.

Als de proxyoorlogen tussen Saudi-Arabië en Iran in Jemen en Syrië doorgaan, is er geen enkele hoop op ontwapening. Alleen al Qatar tekende vorige jaar wapendeals ter waarde van 17 miljard en beloofde om de rebellen te blijven steunen, zelfs als de aankomend president Donald Trump militaire steun terugtrekt.

Trump bekritiseerde Lockheed Martin recentelijk voor hun F-35 gevechtsvliegtuigprogramma van 400 miljard dollar met het Pentagon als ‘ongebreidelde’ verspilling op Twitter, maar Bockenfeld ziet geen grote beleidsveranderingen ten opzichte van de Obama.