De richtlijnen voor Facebook-moderators staan nu pas online – jaren te laat

Zondagavond publiceerde The Guardian een onderzoek naar de moderator-richtlijnen van Facebook voor verschillende soorten content, van zelfverminking tot terrorisme en geweld tegen vrouwen.

Daardoor is eindelijk duidelijk geworden hoe Facebook omgaat met de controverses waar het de laatste tijd mee te maken heeft gehad. Maar hadden die richtlijnen niet gewoon openbaar moeten zijn?

De heeft meer dan 100 trainingshandleidingen gelezen voor de ongeveer 4500 moderators van Facebook. In die handleidingen staat welke content acceptabel is en welke niet.

Bijvoorbeeld: uitspraken als “Iemand moet Trump neerschieten,” kunnen niet, want Donald Trump is een staatshoofd. Opmerkingen als “Om iemands nek te breken, moet je al je druk zetten op het midden van de keel,” kunnen wel, want het is geen concrete bedreiging.

De Amerikaanse advocate Carrie Goldberg, die slachtoffers van wraakporno juridisch bijstaat, zei tegen Motherboard dat die richtlijnen helemaal niet naar de pers gelekt hadden moeten worden. Die hadden vanaf meet af aan al openbaar moeten zijn.

“Dit soort interne handleidingen zouden gewoon openbaar moeten zijn, zodat we weten wat we kunnen verwachten en zodat we het bedrijf kunnen laten vallen als we het niet eens zijn met wat ze toestaan – of niet toestaan,” zei Goldberg per mail. “Net als andere social-mediabedrijven heeft Facebook geen reden om hun controle-afdelingen goed te bemannen, omdat in de wet geregeld is dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de content die hun gebruikers online plaatsen.”

“Dat delegeren van verantwoordelijkheid, samen met de bewijslast op de gebruikers om content aan te geven die niet door de beugel kan, is hier het echte schandaal,” zei Goldberg. “Iedereen kan schade ondervinden op Facebook, door wraakporno of een gelivestreamde verkrachting of door onterecht als pedofiel te worden aangemerkt. Maar je hebt geen enkele manier om het bedrijf dat het online plaatst en er winst door maakt aansprakelijk te stellen.”

Goldberg prijst Facebook omdat het als een van de eersten wraakporno verbiedt. Toch zegt ze dat als Facebook niet aangeklaagd gaat worden voor de schade die gebruikers op het platform ondervinden, het weinig zin heeft om geld te investeren in wettelijk toezicht.

“Al bijna sinds de oprichting is Facebook te groot om overzicht te houden, en daarom zijn gebruikers verantwoordelijk voor het aangeven van verboden content – niet de werknemers,” zei Goldberg.

Een woordvoerder van Facebook laat weten dat “het een stuk makkelijker wordt om problemen bij ons aan te geven, onze reviewers een stuk sneller kunnen beoordelen welke posts tegen onze regels zijn en ze makkelijker contact op kunnen nemen met de politie als iemand hulp nodig heeft.”

Maar als we echt willen weten wat wel en niet mag op Facebook, moeten we duidelijk weten wat de regels zijn, in plaats van achteraf te horen krijgen dat iets toch niet kon.