De rijke geschiedenis van Amerika om verkiezingen te beïnvloeden met gratis drank

De Amerikaanse verkiezingsperiode was een wervelwind van misplaatst patriottisme en haat. Dromen vielen in duigen, levens zijn geruïneerd en honderden babyhoofdjes zijn gepolijst door aaiende politici.

Maar nu de verkiezingen echt van start zijn gegaan, loopt de spanning hoog op. Er zijn een paar absurde manieren bedacht door fanatiekelingen die proberen om kiezers te beïnvloeden. Volgens Politico delen nationalisten en neonazi’s wiet en flessen drank uit in de “ghetto”, omdat ze denken dat zwarte kiezers dan niet gaan stemmen.

Videos by VICE

Het plan past in een veel groter plaatje waarin extreemrechtse groeperingen terugvechten tegen wat Trump een “valse verkiezing” noemt. Trump heeft zijn volgelingen aangespoord om “toezicht te houden” bij stembureaus door het land. Hij voorspelt allerlei schimmige plannen – zonder enige feitelijke onderbouwing voor deze aanklachten.

Deze poging om alcohol en wiet te gebruiken om mensen te weerhouden om te stemmen, wordt geleid door Andrew Anglin, een prominente neonazi en oprichter van The Daily Stormer, samen met de vertegenwoordigers van Right Stuff, een andere populaire extreemrechtse website. Ze willen ervoor zorgen dat bepaalde wijken zo dronken en stoned worden dat ze vergeten om te gaan stemmen.

The Right Stuff zegt: “We hebben enkele teams die naar ghetto’s in Philly gaan met flessen drank en wiet om uit te delen aan de bewoners, we denken dat het ervoor zal zorgen dat meer mensen thuisblijven.”

Drank of voedsel gebruiken om een verkiezing te beïnvloeden, door mensen om te kopen (als je denkt dat ze op je stemmen voor een drankje) of door de mensen tegen te houden (met het idee dat mensen te dronken zullen worden om te stemmen) is niets nieuws.

Dit soort praktijken zijn al te vinden bij de eerste president van Amerika, George Washington. Er is zelfs een speciale naam voor: “de planters verzuipen in bumbo.” Bumbo is een soort rum en de planters zijn de landeigenaren die konden stemmen. Nu gebeurt het met wiet, maar het idee blijft hetzelfde.

In die tijd was het normaal om je volgelingen van eten en drank te voorzien. Tuurlijk, het was wel illegaal om mensen cadeaus te geven in ruil voor stemmen, maar een gratis rondje in de lokale kroeg voor je honderd beste vrienden was volkomen normaal.

Blijkbaar leerde Washington zijn lesje nadat hij in Virginia campagne voerde in 1755. Hij sprak zich uit tegen de praktijk en mopperde dat de lokale bevolking “overmatig dronken” was en besloot niet bij kroegen langs te gaan voor zijn campagne. Hij verloor die verkiezing jammerlijk, maar volgens het boek Last Call: The Rise and Fall of Prohibition van Daniel Okrent leerde hij ervan en gebruikte hij drank om de massa te beïnvloeden om voor hem te stemmen in de volgende verkiezing. Twee liter drank voor elke stem – 200 liter punch, 170 liter bier, 100 liter rum en 130 liter wijn – zorgde voor succes.

James Madison had aantekeningen moeten maken. In 1777 verloor hij een verkiezing omdat hij geen gebruik maakte van “de corrumperende invloed van sterke drank, likeur en andere spijzen.” Het was niet alleen drank die de keuze deed bepalen. In 1876, net voor een lokale verkiezing, hielden Republikeinen in Brooklyn een barbecue voor de bewoners, waarbij twee ossen werden geroosterd die goed waren voor meer dan 50.000 broodjes met vlees. De New York Times noemde het “een van de meest magnifieke evenementen die ooit in deze wijk gehouden zijn.” De Democraten hadden in 1870 een os, een schaap, een kalf en een zwijn aan het spit, maar er kwamen zoveel mensen op af dat sommige mensen pissig waren dat ze geen eten kregen.

Sinds 1948 mogen deze praktijken niet meer, een brouwerij ontdekte dit toen ze een paar jaar geleden gratis bier uit wilden delen aan mensen met een ‘gestemd’-sticker. De wet verbiedt dat mensen kiezers op welke manier dan ook te beïnvloeden, met als straf een boete of zelfs een of twee jaar cel.

Voedsel uitdelen mag wel als je het aan iedereen geeft. Ben & Jerry’s leerde dit toen ze eerst ijs aan kiezers wilden geven, maar het toen veranderde in ijs voor iedereen.

De overheid let ook echt op dit soort praktijken. In 2012 werd een Democraat veroordeeld omdat hij kiezers wodka gaf. Hij zij “Ik hoorde altijd dat iedereen het zo deed.” Hij bekende schuld voor verkiezingsfraude.

De nieuwe tactiek is dus om juist kiezers te onderdrukken door drank uit te delen. Het is te hopen dat het een stunt is, gebaseerd op het racistische idee dat drank en wiet mensen ervan weerhoudt om te gaan stemmen.