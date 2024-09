De rol van tennis in de beruchtste gevangenis van Amerika

De San Quentin State Prison ligt in een baai iets ten noorden van San Francisco en is de oudste gevangenis in Californië. Toch is het ook een gevangenis die pioniert in het gebruik van sport voor rehabilitatie. In de gevangenis ligt een tennisveld dat veel gebruikt wordt door de gedetineerden. We brachten een ochtend door met de gevangenen om de sportcultuur van San Quentin te ervaren en te zien hoe belangrijk tennis kan is in de beruchtste gevangenis van de VS.



VICE Sports gaat deze week de bak in om erachter te komen welke rol sport binnen de gevangenismuren speelt voor gedetineerden en beleidsmakers. We publiceren verhalen en video’s uit binnen- en buitenland. Zie hier de verhalen die we tot nu toe hebben gepubliceerd.

Videos by VICE

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.