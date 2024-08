De (rommel)hoop van Belgische hiphop: dit was april 2021

In de reeks De (rommel)hoop van Belgische hiphop houden we je elke maand op de hoogte van de muziekgerelateerde nieuwigheden die ons landje komen verrijken. Singles, debuutalbums en noviteiten, alles en allemaal heet van de naald.

Prince Philip of DMX – naar wiens begrafenis had je willen gaan? Gezien dit nog steeds een al dan niet veredelde hiphopblogpost is, ga ik ervan uit dat jullie luidkeels “DMX!!!” scanderen van achter jullie schermen – en dat de man in kwestie goedkeurend toekijkt vanop de eeuwige jachtvelden. Al was ome Phil op zich ook wel best een toffe pee, zeggen ze.

Videos by VICE

Maar april had nog veel meer te bieden: de junta in Myanmar heeft intussen meer dan 700 doden op zijn geweten, de boel stond eventjes helemaal op ontploffen in Noord IRA-land en het Antwerpse Steen krijgt er een architecturaal hoogstaand broertje bij. Pieter Aspe is niet meer, en premier Rutte werd aan de tand gevoeld over de leugenachtige wanpraktijken die hij – en alle ministers wereldwijd – bekokstoofden.

We zijn ondertussen de kaap van 150 miljoen COVID-besmettingen wereldwijd gepasseerd. En terwijl iedereen in ons land de muren oploopt, zijn de feesten in pakweg Cancun, Mexico, niet meer te houden. Voor ‘goed nieuws’ moeten we ons voorlopig in de muziekwereld verstoppen, en laat me je hieronder meteen vertellen waarom.

1 april

*** Geen grap ***

Haddadi als entrée op een gemene track, voorzien van Shartabeatz’ duistere oldschool boombap beat. “Diep in de Anna met Tous”.

De metaforen zijn even raak als z’n overslag slaande stem. S/o nachtmerries krijgen van Karbonkel.

2 april

Samenwerken met Yung Offender lijkt keer op keer een goed idee, gelukkig betaalt Rooftop J met gelijke munt.

Het imposante stembereik is voorlopig de enige van Lyna’s troeven die ik hier aanhaal. Ontdek de rest gerust zelf.

Lati neemt je verbatim helemaal mee naar beneden, beneden, beneden. Wij zijn hier al lang, denk ik dan.

Beetje gitaar en zomerse accenten van Brandie en ATLouis op de tweede single van deze recente toevoeging op het Top Notch roster.

6 april

Bedriegen, vergeven, tweede kansen,… We’ve all been there. Yello gaat recht voor het hart in deze Waanzin.

7 april

Voor Leblanco, slim voorzien van een wit skimasker, is heel Antwerpen zijn studio. Hoe hij die mic toch aangesloten krijgt, boeit niemand nog wanneer dertig van zijn trawanten de hook meezingen. Volg deze man om hem quasi wekelijks te groot voor z’n eigen cabrio te zien zijn.

https://www.instagram.com/p/CNXaNW8JHQr/

Er komt na deze – dixit Duggy D zelf – even geen lawaai meer. Voorlopig moeten we het dus met Houding stellen. Laat ons er voorlopig vanuit gaan dat hij het goed heeft.

8 april

Wanneer je moedertaal zich eindeloos goed leent voor het spuwen van enge bars.

9 april

Bryan MG steekt de taalgrens over voor een collab met ex Wilde Westen-veteraan 3robi op een beat van SRNO. Samen brengen ze braafjes ongeveer exact wat je zou verwachten.

https://www.youtube.com/watch?v=ebB6_1-j3yA

Tussendoor offbeat rappen klinkt zelden zo degelijk.

Piepjong maar nu al getekend door het leven, thanks hedendaagse samenleving.

De ep van vorige maand krijgt met Scared meteen zijn vierde clip, en verraadt naast Alioth’s liefde voor zowel The Weeknd als de betere anime ook een indrukwekkende productiviteit.

Hij liegt niet… Maak plaats voor de Belgische Bryan Cranston.

11 april

Evenveel aanwezigen als cameraclicks op deze drilltrack van Modogo Gvng en Loup Garou Brave Gang.

16 april

“Fuck een knuffelcontact – ik weet niet of het mag”. De jonge Leblanc gaat met zichzelf op stap, en ik vrees dat velen onder jullie hem volledig voelen.

De feeërieke verschijning van Mia Lena prijkte met Come & Go al ’s bovenaan deze rubriek, vandaag moet ze het stellen met een eervolle vermelding voor het absolute pop-anthem dat Digiluv is.

https://www.youtube.com/watch?v=O2fE6aoMZP0

De vapeurs van teveel lachgas van je gezicht te wrijven met biljetten van 50 euro. Standaard dinsdagavond, toch?

Twee volle langspelers gewoon tezamen uitbrengen, want ja, 2021. Terwijl Caba de Belgische Dagobert Duck tracht te worden, verkoopt JeanJass’ Arte Jersey binnen het uur uit.

Na een jaar zonder feesten zitten ook de hoofden van Moji & Sboy bomvol weemoedige melancholie. Dat zorgt in dit geval voor deze oerdegelijke emorap.

19 april

https://www.youtube.com/watch?v=oqVD2yQqH7M

Driewerf hoera voor de verjaardag van onderstaande, en voor één of ander rapalbum uit een andere eeuw dat op zich, eigenlijk best wel okay was.

20 april

Het kon niet anders dan dat Berry Bxl op 420 muziek zou droppen. Wakker worden doe je door jezelf elke ochtend comateus te roken, bewijst deze complete don nog maar eens met FRED BERRY 2 – die voor de gelegenheid op een heel mooie wax gedrukt werd. Check ook de clip voor MOOI al maar meteen, toch?

Levend Antwerps icoon Pepe voor het eerst in deze katern? Welkom, fucking Stoner.

22 april

Nostalgische trip voor Chillow, aangevuld met de nodige (?) “soulful vocals”.

23 april

Chardy stapte onafhankelijk het nieuwe jaar in, los van Un4gettable Music. Hoe je zo’n uitdaging aanpakt? Een feature van Adje op een klapper van een nummer (voorzien van moordend stijlvolle clip) helpen je ongetwijfeld al een pak vooruit.

Vlaanderen heeft er bij deze een – naar goede gewoonte – zichzelf uitermate serieus nemende Faberyayo bij. En zijn naam is Gijs. We gaan nog niet te veel vertellen, behalve dan dat hij dezelfde cokedealer heeft als Tommeke Waes.

Ook op deze Gevoelloos tekent alweer een lid uit het kamp van Goeie Jongens present, wat betekent dat de bars overwegend oprecht klinken en met geestdrift worden afgeleverd.

Op amper een week tijd haalde deze Ragnarok een half miljoen views. Ik kan het blijven herhalen tot iedereen het gehoord heeft: Frenetik. is. te. groot. voor. België.

Millkman mag dan wel een nieuwe naam zijn, het is duidelijk dat deze jongeman weet hoe een goede clip eruitziet. De bijbehorende track klinkt bovendien nog eens best matuur. Smile, smile for the camera.

25 april

De features mogen een fluwelen stem voorzien van de nodige autotune, Chinoir zelf gaat altijd meteen voor de halsslagader.

26 april

Introspectieve trip voor de ons ietwat onbekende Mac Mulla. De tekst mag dan zonder meer conscious zijn, voor één keer stoort dat helemaal niet. Rake bars, parel van een productie; talentje hiero.

28 april

https://www.instagram.com/p/COOcU4Gh5L0/

In 2020 werd zijn muziek maar liefst 53 miljoen keer gestreamd. Drieënvijftig miljoen keer. Ik laat dit hier maar gewoon even staan hè.

De tweede Jerry Springer tape is er voor je ‘t goed en wel beseft. Sel achter de tafels, met features van $keer & Boo$, Depri & Saalk. Petje af voor deze hyperproductieve dramaturg.

29 april

Ietwat luchtige maar alsnog duchtige meezinger, van een verder voluit eminente Iousra.

30 april

Lil Skid zette Chuki Beats, Yungsnem, Retnik Beats én Osa aan het werk voor de productie van POW, de opener en single van deze EP. De Astroworld is groot in deze jonge don.

SYMN. klinkt soms héél erg als Lil Xan. Of dat goed is, laat ik je lekker zelf bepalen.

OmgKembo achter de knoppen, Yuboy Jeffrey en Cedje voor de mic. Wie de drill van Cedje mist weet waar te gaan zoeken: voorlopig zitten ze tot aan hun knieën In De Trap en bestijgt voornoemde moeiteloos opnieuw de troon.

Behalve als je het op deze manier aanpakt. Bruine Jongen bezit een gezonde portie ‘whatever’ en heeft helemaal geen fucks te geven. “Ik ben er weer man, Franker dan een weerman” – is that you, Gino Pietermaai?

Professionaliteit en geloofwaardige executie zoals alleen hij dat kan. Maar de hamvraag blijft: wat valt er te vieren, Darrel?

Op de valreep nog een Yung Stealy en Benz Pharaoh banger om mee af te sluiten. Dank aan het team, jullie weten wie jullie zijn.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.