De (rommel)hoop van Belgische hiphop: dit was augustus volgens Fire Is Gold

In de reeks De (rommel)hoop van Belgische hiphop houden we je elke maand op de hoogte van de muziekgerelateerde nieuwigheden van eigen bodem, met tips van insiders uit de scene. Singles, debuutalbums en noviteiten, alles en allemaal heet van de retrospectieve naald van een van onze gastcuratoren.

Het is inmiddels een jaar geleden dat Cardi B en Meghan Thee Stallion “WAP” de wereld in stuurden, en die tropische vochtigheid heeft België nog steeds niet losgelaten tijdens de natste zomer ooit. Ook Pukkelpop viel in het water, en daarmee zowat onze laatste kans op een festival zoals we ‘t kennen. Maar niet de allerlaatste kans, want Fire Is Gold organiseert op zaterdag 4 september weer het eerste festival van wat hopelijk een heerlijke indian summer zal worden.

Om te vieren dat jij straks weer pilsjes mag atten op Middenvijver in Antwerpen in een poging om het neerdwarrelend stof te snel af te zijn, vroegen we Fire Is Gold programmatoren Hakim Chatar (32, dj, tv-maker, en communicatie bij Fire is Gold) en Sami Abdou (30, A&R bij TopNotch Belgium en woordvoerder bij Fire is Gold) om hun favoriete releases van de afgelopen maand mee te geven. Daarmee bijten ze de spits af van een vernieuwde “(rommel)hoop van Belgische hiphop”, waarvoor we vanaf nu elke maand gastcuratoren uitnodigen.

Een greep uit de oogst

Niet noodzakelijk de langst verwachte of zwaarste clips of releases, en al zeker niet de slechtste. Gewoon een “greep” uit het geheel. De rest vind je beneden in een chronologisch lijstje.

Als het ‘m niet lukt als platenboer moet de Leuvenaar Vinci maar streetwearbaas worden. Begin augustus lanceerde hij zijn nieuwe project “CITYBABY”, met artwork door Jonas Cozone dat het blijkbaar ook goed doet op intussen uitverkochte shirts. Voor de plaat werkte hij met o.a. Cedje, San Ciro en Skitt. Die laatste dropte op 30/7 ook nog zijn nieuwe single “New Jack City” die een eigen vermelding waard is.

Krisy doet naar eigen zeggen niet aan politiek, maar met zijn feature op Darrell Cole’s “Bah Oui” bewijst hij toch hoe “l’union fait la force”. We vergeven het ‘m bijna dat het langer duurt om met nieuw materiaal te komen dan dat politici erover doen om hun verkiezingsbeloftes na te komen. Wie dus wél met een opvolger kwam is Darrell Cole. De opvolger van “Fully Loaded” uit 2018 intussen, heet “Return On Investment, Pt. 1”. Een indrukwekkende signing bij het internationale EMPIRE met ALLE$ Recordings en zijn verhuis naar Londen zorgden trouwens voor nog meer leuke samenwerkingen met LDN locals Kojey Racidal en JVCK JAMES.

Friday the 13th, akelig veel releases. Maar niet op een negatieve manier. Cem maakte met “Wat Is Genoeg” zijn debuut bij Top Notch Belgium. Terwijl Yung Mavu met een hele smooth single kwam waarmee hij dames duidelijk maakt dat hij geen Wasteman is. Een nieuwe single van Eddy Ape is zeker geen verlies. “Zéro Défaite” bracht hij uit met partner in crime Ekany op de productie. Als laatste highlighten we de Leuvense young boys Clank en Jelle met hun laatste clip waarin ze trots wheelies op de fiets dragen, zowat de ecoversie van wheelies op een motor, want beter voor het milieu. Voor “Wat Als” konden ze rekenen op hun OG Dj Dysfunkshunal, die trouwens ook op Fire Is Gold staat dit jaar.

Als je dingen stuk maakt (omdat je dronken, high of gewoon onhandig bent) kan je er altijd een foto van nemen en die als cover voor je volgende single gebruiken, zoals Rare Akuma deed. Er valt wel meer af te kijken van deze artiest want hij is zo uniek voor België dat we durven voorspellen dat die snel op de radar zal komen van grote buitenlandse namen. “Wabbajack” is nog maar zijn tweede release van het jaar, maar word on the street is dat hij veel heeft klaarliggen.

WAWA, alias 54 Van Die Brr is nu ook alias dokter. Dat laatste is er officieel bijgekomen sinds zijn nieuwe track “In De Ochtend”. In april bracht hij pas zijn debuutproject uit maar zoals WAWA in de track aangeeft, “zorgt hij voor zijn klanten” en brengt hij dus nu al nieuwe muziek naar buiten.

DIKKE leert ons dat je ‘t niet altijd te ver moet gaan zoeken. Als je een clip uitbrengt voor banger “Paris Hilton” met kompanen Freddie Konings en PICVSSO draai je die gewoon in Paris. De production value van deze clip door Samir El Jattari is van internationale waarde, en niet alleen door de péages. Er is maar één ding dat deze clip nog harder had kunnen maken, en dat is een feature van Paris’ chihuahua Tinkerbell. Nee, eerlijk; deze track is een fissa. Voordat je het beseft ben je mee aan het doen met een sit down of moshpit.

Trigger warning: excessief charisma in deze video voor de Zouk versie van “Habiba” door de Antwerpse artiest DYSTINCT en Tawsen. Je zou er de content bijna als “ongepast” voor gaan flaggen. Al denken we niet dat het YouTube-formulier een voorkeuze heeft zoals “de wereld is niet klaar voor de zwoelheid van deze boyz”. Het zou wel moeten.

Nog een lesje in het niet te ver zoeken. Als je naam naar drank verwijst, breng je gewoon cups uit als Merch. LEAN CITY is een nieuwe movement onder Antwerpse youngsters met o.a. Scottie en Omgkembo. Zij brachten met heel hun bende het album “Lean City Academy” uit. Hun naam geeft bevestiging aan de wavy, lean tracks. Ook introduceerden ze weer een nieuwe female artiest die we in België altijd nodig hebben: Raivy.

Maar er is meer…

11 augustus



De Waalse Gatchete wist ons te overtuigen met zijn single “Le Vent” die de start is van zijn nieuwe “Apollo” reeks.

20 augustus

27 augustus

Shah is een artiest die je in het oog moet houden, getekend onder het label van Lijpe brengt hij “Zakken Leeg” uit met de Nederlander Jack.

Het Leuvense fenomeen Dworfi brengt nieuwe single “What’s Up With Me” uit.

28 augustus

La Smala member Senamo brengt een duotape uit met Fuku. “FUKU x SENA” neemt een verrassende maar aangename wending door een trappy sound.

31 augustus

Op de valreep releaset D.A.V “AWAI”. Gewoon hard, aja.

Fire Is Gold 2021 is klaar om bezoekers uit België en daarbuiten te ontvangen op de Antwerpse Middenvijver op 4 september. Check op voorhand wel of je een Corona Safety Ticket hebt. Je kan festivaltickets krijgen via de website, waar je ook de volledige line-up kan bekijken. VICE is er ook bij en co-host twee culture talks met KOOLCAST : “Kan je Nike en Adidas samen dragen?” met stylist Farah El Bastani en Clan de Banlieue om 14:00; en “Hoe real is Reality TV?” met dj Zoey Hasselbank en acteur Noa Tambwe Kabati om 15:40. Zien je daar.

