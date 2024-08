De (rommel)hoop van Belgische hiphop: dit was februari 2021

In de reeks De (rommel)hoop van Belgische hiphop houden we je elke maand op de hoogte van de muziekgerelateerde nieuwigheden die ons landje komen verrijken. Singles, debuutalbums en noviteiten, alles en allemaal heet van de naald.

Bobby. Shmurda. is. vrij. Wat mij betreft volstaat dat wat deze intro betreft. Hier toch nog een summiere bloemlezing van waarom ook de kortste maand van 2021 weer best memorabel was: Republikein Teddy Cruz werd gespot in het tropische Cancun terwijl zijn staat Texas wekenlang, zonder stroom, door een ongeziene winterstorm werd geteisterd. Hartverwarmend. Gelukkig kondigde Jeff Bezos dan weer aan op te stappen als CEO van Amazon, al weten we allemaal dat je als Executive Chairman van datzelfde bedrijf, heimelijk weggestopt achter de schermen, ongetwijfeld nog meer duistere en kwaadaardige shit kan uitsteken.

Wel verrassend: Marilyn Manson blijkt na decennialange publiek vertoonde goorlapperij toch ook écht een goorlap te zijn, en alle boomers ter wereld neuriën in koor “hate to say I told you so”. Nog zo’n iconische schurk, Rush Limbaugh, ligt ondertussen zo’n kleine twee meter onder de grond – en dat is eigenlijk best goed nieuws voor de rest van de wereld. Dichterbij huis moest ook Leopold Lippens het loodje leggen, die we kennen van zijn leuke uitspraken omtrent Frigoboxtoeristen en illegale migranten. Ontbindt in vrede, heren. Het muzikale hoogtepunt van het jaar hebben we mogelijks al gehad, dankzij Madlib’s Sound Ancestors.

Leuk, maar laten we toch even kijken of er de voorbije maand ook trawanten van de Belgische (rommel)hoop imposante dingen hebben gedaan.

1 februari

https://www.youtube.com/watch?v=-fTMhDJaYTs

Is het tegenwoordig een ding om je gele subs fonetisch neer te schrijven? The Bilingual ligt dagenlang wakker van geld maken, gelukkig heeft hij tussendoor ook nog tijd om daar, verwikkeld in catchy hooks, over te rappen.

3 februari

Kingpin Hamza met Zed op de clip van Réel, die even maatschappelijk relevant als stijlvol is, vlak voor de drop van zijn nieuwe album. Doe het hem even na, hè?

Staande ovatie voor deze grote meneer.

4 februari

Wanneer ietwat houterige bars niet vlotter klinken als je ze laat playbacken door de buurtbewoners. Wim shinet in Kampioen vooral wanneer hij zingt, maar dat past dan weer net niet zo goed in deze katern.

5 februari

De prijs voor meest entertainende clip van de maand gaat bij deze, zoals quasi alle andere awards, volledig terecht naar Lous. Voeg ondertussen gerust ‘content creator’ toe aan het lijstje van dingen waar deze levende legende in uitblinkt.

Extra reden om deze Madrassa terloops in de spotlight te zetten: vorige maand ontbrak Alfa in deze lijst. Sorry, maat. Zijn stem schiet af en toe lekker de hoogte in, en reikt zo ongeveer tot het niveau van kwalitatieve releases uit dit kamp.

Je weet ondertussen toch al wel hoe laat het is?

“C’EST PAS DU RAP C’EST DU KARATÉ” – Peet, 2021.

Duizend kaarsen hinten naar hoe fire Aimer Tue is.

Gun jezelf ook eens iets, en maak ook af en toe ruimte voor wat soul en gelaagde elektronica.

Rare Akuma stond tot voor kort gelijk aan muziek waarmee je je ouders liet weten dat het ongeveer tijd was voor een afspraak bij De Sleutel. Hoewel de titel perfect op een gelijkaardige vibe kan alluderen, zijn hier plots een heleboel autotune en amen breaks. Cool, cool.

8 februari

Een rapcarrière uitbouwen is zoals solo kickflips leren in de lokale hangar. Op je bek gaan is opnieuw proberen. Enkel stoppen als het resultaat er ligt.

10 februari

Die ‘bloody mary op een strandstoel onder de palmbomen’-vibe. Waar ligt mijn Hawaïaans hemd ook weer? Even later dropte San Andreas een veelzijdige en gelijknamige tape.

ICO is zo stoer in een puffer als schattig voor een bloemenmuur. De ideale schoonzoon?

11 februari

Omarm de brokelife. Geen geld, geen vrouw, geen zorgen.

En passant immense freestyles droppen zoals enkel Dikke dat kan.

Scottie en Lyna op deze zeemzoete Valentijger. #sorrynotsorry

Beetje hood, beetje gabber, heel erg e-girl. Mede dankzij de productie van Roi (what’s good VHS?) heel memorabel.

Baz trommelt zijn woorddadige handlangers op voor deze Bergtop, vol oervlaamse lyrieken over een uit het Verre-Oosten gepureerde melange.

12 februari

Achttien jaar is de naarstig trappende en op een sterke beat van François flowende Leblanc, uit het voortreffelijke Schaerbeek. Wanneer die royalties binnenlopen, belooft hij ons dat we er een “engagements graantje van kunnen meepikken”. Met zo’n beloftes schop je het natuurlijk meteen tot in deze lijst, want wij bezitten geen graantje deontologische code, zelfs als je engagements en graantje niet aaneenschrijft.

Cedje en Ramzi teamen voor de single van wat naar verluidt voorlopig Cedje’s laatste drill-ep gaat worden: In Een Setup 3. De twee artiesten vullen elkaar heel goed aan, en Musala staat dan ook als een ambulance in lichterlaaie.

Het is de duidelijke hommage aan 90’s girl power r&b met een eigen twist die het hem doet voor mij.

Naar aanloop van zijn Area 51 ep dropt Sel op voorhand nog even deze Fok De Tijd met Jetroo en DepriDMT op visite. De drie heren rappen vlijtig weg op een illustere boombaptrack van BVT en showen trots hun geinkte lijven aan iedereen die het gezien wil hebben.

Praten over hoe je lief ook aan je zij blijft staan wanneer de popo voor de deur staat is leuk. Praten over hoe Ma Jolie als voorbode mag dienen voor zijn aankomende ep XLNCY Initiation is leuker, maar helemaal leuk is opmerken dat Axelence goed gekeken heeft naar Freddie Gibbs met zijn caoutchouc botten in een vijver. Topspul.

13 februari

Soms een beetje voorzien van teveel van hetzelfde, maar dat neemt niet weg dat ACAB een duidelijke missie voor ogen heeft en hard timmert aan de weg naar misdadig weinig harde cash verdienen op een enorm aantal Spotify plays.

De nieuwe Ice P track is 50% wereldhit, 50% te herkenbaar, 100% all in.

18 februari

Really Mean It had dankzij z’n oldschool videoclip stiekem wel op MTV kunnen spelen vroeger. Dat de freestyle halverwege plots in een hogere vitesse schakelt, doet ‘t hem.

https://www.youtube.com/watch?v=wZ535Cjg7qc

Alhamdullilah, Lil Sil.

Miss Angel is haar grimerige zelve, en we zouden het niet anders willen. De beat is van Delamuerte, niet te verwarren met De La Fuentes, zoals het een nietsvermoedende redacteur veel te vroeg in de ochtend al eens durft overkomen.

De clip is pas voor volgende maand, maar deze single moest ik jullie toch al even presenteren. Props voor de ijle flow van Doux en ditto productie van flowers in narnia.

19 februari

Deze clip is vooral de betoverende autotune kween MEYY en haar nieuwe single Famous, aangevuld met een sluikse promovideo voor een nieuw meubel van Lacuna.

Top Notch zet een mural in Antwerpen ter nagedachtenis van Pop Smoke, en alles is weer goed in de wereld.

Alleen maar lof voor CM2, en al helemaal voor deze laid back City Girls. Check ook de Visuals via Mind Off Mars.

Relationship status: it’s complicated.

De beat is een beetje all over the place met momenten, maar dat maakt de ex-Soundrascalz MC goed met een strakke flow.

https://www.youtube.com/watch?v=l3IWgSkCLl4

AB weet ons te vertellen dat je van teveel Peruviaanse sneeuw je familie uit het oog verliest, iets wat de voltallige redactie hier kan beamen. Sike! Of toch niet?

21 februari

Enkele maanden geleden ontnam Vincent Storme uit Nieuw Gent zich van het leven. De posthume ep Geen Excuus werd op poten gezet door SG records, als eerbetoon aan de recht-uit-het-hart sprekende gevallen soldaat. Hou je taai, man.

“Kifesh wagwan?” – Peet, 2021.

22 februari

Mitsu, Akira Jun en Minho zitten, gelukkig maar, volledig in hun eigen wereld.

23 februari

Spotify France zet op zeven minuten alweer een heel mooi beeld neer van een alweer heel mooie dame.

Gemakkelijk zou zijn om hier een mopje over een bepaald aantal taarten te maken, maar zo zijn we niet. En bovendien, Souf kan duidelijk elke hoeveelheid taarten handelen.

24 februari

Yung Mavu rockt zelf in deze clip geen enkel stuk denim. Maar hey, daar gaat het toch helemaal niet om? Extra s/o naar de viool in de instrumental.

25 februari

Captainjus ‘’denkt nog steeds aan haar” en heeft daarom een bucket of love en een ring klaarliggen. Goeie gap.

Eenoog blijft opmerkelijk meer bij dan zijn clip van eerder deze maand – hier zit een straf verhaal over blijven gaan en niet opgeven in verstopt, ik voel het.

26 februari

Als je 34x in één nummer aanhaalt dat het “not fo da weak” is, dan meen je het ook.

Blauwer dan blauw, Yves Klein. Antwerpen on top dankzij Bounty en Yung Stealy.

“Als mensen beginnen huilen dat ze je lyrics niet verstaan ben je net goed bezig, toch?”

– Elke deathmetalfan ter wereld.

De beat, meesterlijk. De clip, visionair. De rijm, exquis.

Zelfde dag releasen, geen probleem. Deze meezinger ademt een heel andere sfeer dan bovenstaande, maar haalt uiteraard eenzelfde resultaat.

Beetje met Italo-rapper Sfera Ebbasta in de booth kruipen en meteen winnen, comme d’habitude.

Rapveteraan Pasi heeft het gevoel dat hij alles al heeft gedaan en overal al is geweest, daarom laat hij zijn teksten nu schrijven door Kim Nzita Vangu. Ohja, best heerlijk om de drie EM-strijders daar op een bankje in de zon te zien zitten.

Dromerig in de verte staren en tegelijkertijd een ongezien tempo van muziek maken etaleren.

