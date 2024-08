De (rommel)hoop van Belgische hiphop: dit was juni 2021

In de reeks De (rommel)hoop van Belgische hiphop houden we je elke maand op de hoogte van de muziekgerelateerde nieuwigheden van eigen bodem.

Singles, debuutalbums en noviteiten, alles en allemaal heet van de retrospectieve naald.

Alle consecutieve zonnige-terras-katers meteen terzijde gelaten; juni was een idiote, heftige maand – binnen onze Belgische hiphopscene, maar ook mijlenver daarbuiten. Terwijl Nigeria terloops Twitter bant, vecht de LGBTQ+ gemeenschap in Hongarije onverstoorbaar verder tegen de waanzinnige beleidsvorming die daar binnenkort de harde realiteit zal zijn. Enkele dappere klimaatstrijders nemen het nog maar eens op tegen de grote industrie, deze keer omdat er bij de 3M-fabriek in het idyllische Zwijndrecht gevaarlijke hoeveelheden perfluoroctaansulfonzuur (oftewel PFOS) in de grond terechtkwamen. Gelukkig zijn Antwerpenaren altijd al een toxisch volkje geweest, toch? In klassieke 2021-stijl stond nabij de Golf van Mexico dan weer de oceaan in de fik. Want, waarom ook niet?

Videos by VICE

De brandende discussies en oceanen geheel terzijde is er best wat verschenen deze maand, onder andere op naam van Gucci Mane en Tyler, The Creator. Maar ook op lokaal vlak heel wat animo en meer dan alleen maar pareltjes voor de zwijnen. Dig in.

Een greep uit de animo in kwestie

Een uitermate onpartijdige selectie van auditieve leukigheden die de voorbije maand het levenslicht zagen – zonder een waardeoordeel over de niet-geselecteerde clips, snippets, ep’s en lp’s te vellen. Dat laatste laten we namelijk volledig aan jou over.

Wat als je favoriete narcotica gewoon zomaar uit je televisiescherm kwamen rollen? Een vraag waar tot op vandaag te weinig aandacht aan besteed werd, maar sowieso een aangenamer fenomeen dan een Japanse succubus met lang zwart haar en een witte jurk die je de stuipen op het lijf komt jagen. Dreamdust werd een zeemzoete, met autotune doorspekte track geproduced door Asaph Sampa himself, samen met superizzy. Hij dropte afgelopen maand ook z’n nieuwe tape.

Buren uit Maasje op bezoek in Franstalig België, met een sexy cameo van onze allereigenste Kleinste Crack. De hele zooi opnemen in een Flixbus? Vooruit dan maar.

In alle eerlijkheid: als Antwerpenaar is het soms moeilijk om positief te blijven over de Westfluten. We verstaan elkaar niet en onze leefwereld lijkt soms best ver uit elkaar te liggen. Dat laatste lijken Low G & Chillow alleen maar te willen bevestigen met hun nieuwe clip, maar godverdomme wat staat de boel in lichterlaaie als ze klaar zijn. “Alles is hier vers, zelfs mijn bars die zijn bio”. Een diepe buiging voor jullie, heren.

“Kom effe snel Zuid bro we gaan die clip shooten.”

Promethvzine begrijpt drillbeats als geen ander, Cisko lijkt zo hongerig dat je ‘m zijn lippen ziet natmaken voor hij eraan begint.

Vage VHS-stijl video, lekker monotoon stemtimbre op visite bij verzuurde bars over een ietwat duister tapijt van Innervey Kosmos – kateropwekkend goed.

Relaxte collab met Noorderbuur Sam J’taime en weeral een Dikke flow die vanaf de meet aan Biggie doet denken. “Hella Cash moet dikke tekenen” schreeuwt ongeveer iedereen in de comments. En wie zijn wij om dat tegen te spreken?

Geen video bij de laatste single voor z’n nieuwe langspeler, wel een thuismatch in C-Mine voor deze Bless.

Wat er met de originele upload gaande is, weet niemand. Maar deze door funky baslijn gedragen Spicy verdient zonder meer wat liefde.

https://www.youtube.com/watch?v=s2JtAHpJH_U

Om maar te duiden hoe belangrijk die “maddafakkk” van 3Robi wel niet geweest is.

We zijn altijd te vinden voor een creatieve knipoog naar de scene, al gaat het er soms iets smakelijker aan toe dan anders,

Een korte Dante Morris-Google-sessie schepte vooral heel veel verwarring, gezien het vooral over de Amerikaanse moordenaar uit Tampa gaat. Maar nee – die Dante zit nog steeds driemaal 25 ta life vast. Dan maar braafjes frat party stijl feesten en dames het hof maken.

Je pet rechtop of achterstevoren dragen is één ding, een kwartslag zijwaarts of gewoon full on naar links of rechts is nog een ander.

Wanneer je stilaan begint te verdrinken in de inspirerende quotes op TikTok en dan maar gewoon besluit om te laten zien hoe het voelt om echt de mAiN cHarACteR iN a mOVie te zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=xrUlP7ifgkQ

Het is zomer, de zon straalt, je hebt het behoorlijk warm maar toch nog wat frisjes in de nek: ga gewoon zorgeloos topless met een skimasker.

Meer releases van de afgelopen maand

1 juni

WAD – Malbich

3 juni

Class-E – Classified

VAQA – Voor Haar

4 juni

Lil Skid – Psycho

BOUZZY FT. EMIL ROSÉ – ITALIAN MOB

Duggy D – Routine

Porto – haai

8 juni

Chico – Deze Wereld

9 juni

Michel feat. Roméo Elvis – La Bête du rivage

10 juni

Jefé7 – Déjà vu

SABFiji x Baby Crack – België

AKB ft. Young kai & Anders – MisJeMe?

Maxime – Wavy

11 juni

LZI FT ft. wrist boi – Pegasus

GIJS – Dans met mij

Krapuul – CRTL+N

Moji x Sboy – Motel

CMDeux – The Archive #2

Yung Mavu – HEATHENS / YAYA TOURÉ

12 juni

Kingstone – Pericolosa

T I€Ł$ – ThingsChange

14 juni

MONARCQ – Modelling

16 juni

Z8 – Bijna Dead

Zooted Collective – GEITEN DEUR

Cobus – Op Tafel

Anders – Streetlove (Official video)

17 juni

V8 – Trapper van de maand

Simon – Beter Wordt Het Niet

Freddie Konings ft. Millson 9 & V8 – Como Estas

Clank – Vibe

OTM Carrots – Crossing The Line

Jong Sijs – Viper

8500K – How do I tell her ?

`18 juni

Roukss – Lockdown Bae

STIKSTOF – GRONDLEGGERS

Bryan Mg & Emms – Ça sert à rien

BringHim – Dow Jones

Caballero & JeanJass – 2x GOAT

Sluwe – Graven

Glennuufd – La vie en rose

CM2 – Lemon Pepper Freestyle

Fengari – OVERPOWERED MIND

21 juni

Kamo – Hayir

Zaio & RMZ – Cité

22 juni

Don Luca & Djula – Mama zei

23 juni

Barba – Pops

Cobus – Inferno

LIL CYCLO ft. Cycz – Dice

24 juni

Freddie Konings ft. Dal3ton – PGP

ELES – Summah

San Andreas – 4d

Larbii – Ik Kom Mee

25 juni

Eness – In De 9

SOUNDPLUG ft. Skitt, Grizmo & ChaseTheBag- Balenciaga

Mitchel – No Worries

Ba$$y ft. Zenith – Cashmere Rugs

Glen Devree – Kleine jongen

Negrito ft. Gotti Maras – La Purge VI

Pasi ft. Scottie – Evangelie

Frenetik ft. Zkr – Encore

WIM – Ooit is het over

Anthea – Love in Distortion

Chardy feat. Arantez & Vlone975 – 3L

GIJS – Eitje

26 juni

Alioth – You’re Still Young

Soufiane Eddyani – Cappuccino

Skitt – New Baby

27 juni

Manlike ft. Scottie & Cem – In The Hills

28 juni

Peet ft. Swing – 2 Sens

29 juni

Mac Mulla – Relativeer

Alois & VLB – Meer

Mitchel – The Cycle of Inspiration (docu)

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.