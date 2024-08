De Rotterdamse dance-scene stond gisteren op voor de nacht

“Ik ga sowieso janken,” zegt Kris de Leeuw, oprichter van BAR, als hij aan zijn toespraak voor het stadhuis van Rotterdam begint. In juni dit jaar zal zijn geliefde club sluiten. Samen met medeoprichter Jetti Steffers was hij de afgelopen maanden bezig met een plan voor de grote opvolger van de club. Het zou De Maatschappij Voor Volksgeluk heten en openen op het oude Ferro-terrein in het Merwe-Vierhavensgebied, net buiten het centrum. Een ton aan investeringen verder is het plan toch afgekeurd door de gemeente. Dat besluit kwam als een grote verrassing voor de initiatiefnemers. Samen met de Rotterdamse dance-scene verzamelden zij zich daarom gisteren om vijf uur ‘s middags voor het stadhuis. Met protestborden en een dj-set van David Vunk lieten ze zien dat nachtcultuur net zo belangrijk is als dagcultuur.



De ravers, de performers, de dj’s, de labelbazen en de clubeigenaren: ze stonden er allemaal. Vunk z’n set had net zo goed op een afgeladen festival gespeeld kunnen worden, en af en toe voelde het meer als een feest dan een demonstratie, als je de vele spandoeken en borden even wegdenkt. Toen wethouder en dwarsligger Said Kasmi van D66 het podium beklom – nog voordat de sprekers (Hajo Doorn, Shamiro van der Geld, Kris de Leeuw en Thys Boer) konden vertellen waarom zij hier stonden – leek de samenkomst al helemaal niet meer op een protest. Maar al snel werd duidelijk dat iedereen hier met één doel stond: erkenning voor clubcultuur als een legitieme culturele stroming. “Wij waren ooit de bakermat van de dance. Waar zijn we nu dan?” vroeg Kris in zijn toespraak. Naast hem werd op protestborden verwezen naar gabber. Rotterdam eist ruimte om te blijven werken aan een draagvlak voor de nacht en elektronische muziek.

Toen om zeven uur ‘s avonds de muziek netjes uitging, beëindigde de kersverse stadsdichter Dean Bowen de demonstratie met een gedicht. Hij sprak over zomers en afters (“en afters en afters”) en liet daarmee precies zien wat het punt van de demonstratie was: in de nacht bruist er cultuur, dus maak er plek voor.



Onze fotograaf Raymond van Mil was er ook bij, en legde alles vast.

