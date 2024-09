De Rotterdamse producer Yurrit is zeer bekwaam in goede eerste indrukken achterlaten

Over de Rotterdamse producer Yurrit weten we heel erg weinig, behalve dan dat hij drie accounts volgt op Twitter: Drake, Kanye West en Rotterdam. Oh! En hij chillde vorig jaar nog met Lil Yachty in een geïmproviseerde studio in een hotel ergens. Toch hoorden we deze week pas voor het eerst een track van hem.

Explode is donker, sexy en klinkt alsof Yurrit dit al jaren doet (wat misschien ook wel zo is, maar weten wij veel). In deze video zweeft de Britse zanger Beau Nox over de beats van de producer terwijl hij zich soepeltjes beweegt op een koude verlaten parkeerplaats. De Rotterdammer rijdt ondertussen rond in zijn warme auto, terwijl zijn koplampen schijnen op een zoenend stelletje en een naakte vrouw.

Dit nummer verveelt na tien keer spelen nog steeds niet, maar hopelijk horen we snel meer van Yurrit. Bekijk de clip van Explode hieronder: