De Rotterdamse rivaliteit tussen Sparta en Feyenoord

Daarmee keert dit weekend ook een klassieke Nederlandse stadsderby terug: Feyenoord – Sparta. Sparta, opgericht in 1888 en daarmee de oudste professionele voetbalclub van Nederland, was een club voor de Rotterdamse elite. Feyenoord, opgericht in 1908, werd een echte arbeidersclub. Bij Feyenoord hoeft er ook niet mooi gevoetbald te worden, zolang er maar hard gewerkt wordt. Een club van het volk.

Toen Feyenoord in 1921 promoveerde naar de hoogste voetbalcompetitie, degradeerde Sparta. In die tijd speelde Feyenoord nog haar wedstrijden aan de Kromme Zandweg en bestond het huidige Feijenoord Stadion, ook wel De Kuip genoemd, nog niet. Om toch te kunnen beslissen wie de beste club van Rotterdam was, werd er destijds een vriendschappelijk duel tussen de twee gehouden in het stadion van Sparta, Het Kasteel . Feyenoord won met 2-4. De toon was daarmee gezet.

Spartanen en Feyenoorders, twee clubs uit dezelfde stad, maar met totaal verschillende supporters. Buren die vaak ruziën, maar van elkaar houden. Hoe kijken ze tegen elkaar aan en wat vinden ze ervan dat de derby weer terug is? We vroegen het zes supporters.

David van de Bulk (45), Feyenoorder, eigenaar kunstvloerenbedrijf.

VICE: Hoi David, hoe kijk jij naar de rivaliteit tussen Feyenoord en Sparta?

David: Spartanen zien denk ik liever Ajax van Feyenoord winnen dan dat Feyenoord van Ajax wint. Er is echt nog die oude rivaliteit tussen Sparta en Feyenoord. Vroeger ging ik altijd naar die wedstrijden. Ik heb Feyenoord aan het einde van vorig seizoen een benefietwedstrijd zien spelen tegen Sparta en ben er vrij zeker van dat Feyenoord de punten gaat pakken. Ze kunnen nu wel zeggen dat ze kampioen zijn geworden, maar als Feyenoord in de eerste divisie zou spelen, dan had Sparta geen kampioen geworden.

Is er een groot verschil tussen Feyenoorders en Spartanen?

Spartanen zijn wel bijzondere mensen. Als je zes mensen op een rij zet, dan kun je zeggen, die komt uit het Oostblok, die uit China, die uit Rusland en die daar is een Spartaan. Je haalt ze er zo tussenuit. Dennis Nevillle, de oud-trainer van Sparta, heb ik nog persoonlijk gekend. Was een leuke, aardige man met veel voetbalkennis, maar ook hij was bijzonder.

Anton Slotboom (35), Spartaan, bestuurslid RV & AV Sparta, journalist, auteur van 3 boeken over Sparta.

VICE: Hoi Anton, heb je de derby gemist?

Anton: Ja, eindelijk is de enige echte stadsderby weer terug! Eentje waar het ergens om gaat, niet zo’n benefietwedstrijd zoals we die de laatste jaren weleens voorgeschoteld kregen. Je gaat als Spartaan toch niet voor de lol naar De Kuip? Naar De Kuip ga je om je ploeg te zien knokken op leven en dood. Meestal verlies je daar wel, maar je gaat wel met een opgeheven hoofd naar huis. Er is bij Sparta overigens een hele generatie die geen flauw idee heeft wat deze derby inhoudt doordat we zo lang in de eerste divisie gespeeld hebben. Veel oudere supporters willen alleen maar naar De Kuip als die in de fik staat, die nieuwe gasten voelen dat niet zo. Die vinden dat juist mooi. Die willen ook daar de clubkleuren ‘verdedigen’. Voor Feyenoorders is het meer een normale wedstrijd, heb ik het idee. Zoals zij Ajax hebben, hebben wij Feyenoord. Een grote aartsrivaal om tegen aan te duwen. Zoals kleinere broertjes dat bij hun grote broers doen.

Weet je nog waarom je Spartaan en niet Feyenoorder bent geworden?

Toen ik 10 werd, heb ik voor mijn verjaardag eens twee kaartjes voor Feyenoord – Sparta gekregen. Sparta verloor die middag in de Kuip en dat was het moment waarop ik het zeker wist: de rest van mijn leven zou ik Spartaan zijn. Ik ging echt voor de underdog. Feyenoorders claimen altijd dat ze lijden! Nou, als er iemand geleden heeft, dan is het de Spartaan. De laatste prijs dateerde voor deze zomer uit 1966. Feyenoord heeft volgens mij in 2002 nog een UEFA Cup gewonnen.

Suzan van den Bulk (22), Feyenoorder, studente Willem de Kooning Academie, dochter van David van den Bulk.

VICE: Ha Suzan, kijk je uit naar de derby? Hoe zie jij de rivaliteit tussen Sparta en Feyenoord?

Suzan: Ik vind het leuk dat Sparta weer terug is. Drie Rotterdamse clubs in de Eredivisie, mooier kan niet. En we hebben sowieso dus al 6 punten. Ik heb de rivaliteit nog nooit meegemaakt, dus voor mij is die er nog niet. Ik denk ook niet dat Sparta heel veel te bieden heeft dus waarom zou er rivaliteit zijn? Erg onder de indruk ben ik niet van ze. Wij winnen gewoon. Deze wedstrijden worden een groot feest. Voor ons omdat we winnen en voor hen omdat ze weer eens in een echt stadion mogen voetballen.

Dus Feyenoord gaat winnen?

Sparta heeft zes jaar op een lager niveau gespeeld en kunnen nu niet opeens veel beter voetballen. Pas met de bekerfinale van Feyenoord tegen Utrecht zat er ook een Spartaan in De Kuip. Dat komt gewoon omdat zij geen successen meer hebben.

Richard Groenendijk (34), Spartaan, webdeveloper.

VICE: Hoi Richard, de derby is terug. Hoe is dat voor jou?

Richard: Eindelijk zijn we weer in de Eredivisie. Zes jaar pauperleague verandert wel iets fundamenteels aan je beeldvorming wat betreft voetbal. Wij kennen het klappen van de zweep inmiddels. Ik denk dat de derby tegen Excelsior in dat licht in de praktijk feller zal zijn dan die tegen Feyenoord, in ieder geval in de beleving van Spangenaren. Maar de mooiste derby is traditioneel en affichematig gezien die tegen Feyenoord natuurlijk. De 1-2 van Boukhari in De Kuip zal voor altijd op mijn netvlies staan, een heus David tegen Goliath-moment, waar ik gelukkig getuige van was. Veel Spartanen zijn echt zwaar anti-Feyenoord. Ik denk dat dat meer voorkomt dan vice versa, uitzonderingen daargelaten. Er zijn ook Spartanen die bij De Klassieker vurig hopen dat Ajax wint. Van de club Feyenoord word ik ook niet expliciet warmer of kouder, begrijp mij niet verkeerd, maar als rechtgeaarde Rotterdammer gaat mij het nadrukkelijk toewensen van hoofdstedelijk succes weer te ver.

Al komt dit weer grotendeels voort uit onverschilligheid. Want wie uiteindelijk van de traditionele top drie kampioen wordt, zal werkelijk aan mijn derrière oxideren. Ik ben erg gefocust op Sparta zelf en diens directe concurrentie-omgeving. Dan praten we over clubs zoals Willem II en Roda JC. Die hebben weleens voor een smerige nasmaak gezorgd. Tegen Feyenoorders doe ik normaal mits zij normaal over Sparta kunnen doen. Zo had ik collega’s die ondanks hun Feyenoord-voorliefde zich op de werkvloer extra inspanden zodat deze Spartaan eerder weg kon om op tijd de bus naar Helmond te pakken voor een nacompetitiewedstrijd. Dat was erg sportief. Maar je hebt ook van die zichzelf heel erg creatief vindende kansenparels die jaar in jaar uit niet verder lijken te komen dan S-P-E-R-M-A. Daar heb ik bijna medelijden mee. Bijna.

Hans Nuts, 57 jaar, Feyenoorder, ambulant en agogisch medewerker verslavingszorg.

VICE: Ha Hans, hoe is het voor jou dat Sparta weer tegen Feyenoord gaat spelen?

Hans: Ik ben blij dat ze weer terug zijn. Sparta is toch een club met een enorme traditie en natuurlijk is het leuk dat er dan drie Rotterdamse Eredivisieclubs zijn. Naar de komende wedstrijden tussen beide clubs kijk ik erg uit, maar ik denk dat de echte broederstrijd in het verleden meer leefde. Dit vooral omdat Sparta vroeger een grotere club was en zich al jaren lang op het hellende vlak begeeft. Het Kasteel is een uniek stadion. Ik vind het een prachtig, echt Engels aandoend stadion midden in een woonwijk. Volgens mij was vroeger de buurt wel meer betrokken bij Sparta. Alleen dat kunstgras! Afschuwelijk eigenlijk. Sparta is de club waar mijn moeder’s kant supporter van is. Sommige familieleden weigeren ook maar een voet in De Kuip te zetten en hebben de grootste hekel aan Willem van Hanegem.

En de kant van je vader?

De familiekant van mijn pa komt van Zuid en heeft een Feyenoordhart. Overigens was mijn eerste wedstrijd die ik ooit bezocht met mijn opa en oom Sparta – Telstar. Ik was toen een jaar of 8. Toen ik 11 jaar was, bezocht ik met een oom Feyenoord – Liverpool. De uitslag was 1-1 en was ik voorgoed verkocht. Ik denk dat Feyenoord-supporters de meest fanatieke en meelevende zijn in Nederland en ver daarbuiten. Sparta heeft toeschouwers en Feyenoord heeft supporters. Sparta was vroeger ook de nettere club en Feyenoorders waren de boeren van Zuid. Wat ook wel leeft onder de Feyenoordsupporters is dat Sparta heult met Ajax. Ze worden ook wel de neuzen van Rotterdam genoemd. Ik hoop wel dat Sparta in de Eredivisie blijft, evenals Excelsior, het kleine broertje van Feyenoord.

Tim Bootsman, 53 jaar, Spartaan, buschauffeur, dichter.

VICE: Hoi Tim, hoe kijk jij naar de stadsderby?

Tim: Toen buslijn 32 van het Noordereiland doorgetrokken werd naar Station Zuid, ben ik naar mijn chef gelopen en heb ik gevraagd of we nu ook een visum kregen. Het is geen Rotterdam hè. Kijk, Feyenoord – Sparta zijn streekderby’s en de wedstrijden tegen Excelsior zijn een stadsderby. Het is natuurlijk wel mooi dat Feyenoord in de Eredivisie is gebleven, dan hebben wij weer zeker 6 punten. Ik heb als klein jongetje geleerd dat het eerste wat gebouwd werd op Zuid het pesthuis was. Nou, en dat is het nog steeds. Toen Het Kasteel verbouwd werd en Sparta zijn thuiswedstrijden in De Kuip speelde, ben ik ook niet wezen kijken. Het voelde toch een beetje als een verbanning. Sparta is dé club van Rotterdam. Het is ook de enige club waar een gedicht massaal van de tribunes gescandeerd wordt. Voetbal en poëzie, dat is toch mooi?

