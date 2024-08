de schoen van deze zomer is een mix tussen geüpcyclede nikes en een kittenhak

Ancuta Sarca weet de afgelopen week de gemoederen op het internet flink bezig te houden met haar hybride ontwerp van een geüpcyclede hardloopschoen – van Nike om precies te zijn – en een kittenheel. “Ik wilde de klassieke sportschoen in een compleet andere context plaatsen en ze zo een nieuwe functie geven – meer de elegante richting op,” vertelt Sarca. Maar vanwaar haar keuze om Nikes te gebruiken? “Ik heb altijd al een zwak gehad voor hun esthetiek – het label neemt een belangrijke plek in de geschiedenis van sportswear in, en het logo werkt goed en onverwachts op hakken.”



De ontwerper wilde de schoen graag wat ‘vrouwelijker’ maken, en de gehele sportieve functie van de schoen vervangen met wat “kittenheel eleganza”. Ze kwam voor het eerst op het idee toen ze moest verhuizen, en ze zich realiseerde dat ze een enorme hoeveel ongebruikte renschoenen had verzameld. In plaats van ze direct in de prullenbak te mikken, koos ze ervoor een paar te transformeren zodat ze ze weer zou dragen. Vier jaar eerder had ze zichzelf geleerd hoe ze schoenen moest maken toen ze met haar afstudeercollectie bezig was. Aangezien ze nogal van aanpakken hield, had ze maar liefst vier maanden gestoken in het uit elkaar halen en weer in elkaar zetten van schoenen, zodat ze beter zou begrijpen hoe ze in elkaar zaten.

Sarca werkte onlangs samen met Sportsbanger, een punk sportswear-merk uit Londen, en maakte met hen geüpcyclede stukken van overgebleven luchtbedden. Sarca werkte in het verleden al met geüpcyclede rubber en ontwierp zwarte vinyl jurken met kragen gemaakt van tafelzeil. Haar inspiratie vond ze in de modellen die ze droeg tijdens haar jeugd in een traditioneel dorpje in post-communistisch Roemenië en haar tijd op een meisjesschool. Sarca’s werk is een mix van elegantie en trash, van latex en limoengroene nep krokodillenprint, cheetah print-bontkragen op rode latex laarzen met een bijpassend jasje, afgetopt met gerafelde roze tops. “Wat me zo aantrekt is het idee van glamour gemaakt uit afval, iets sexy’s en chics maken uit iets wat eigenlijk het tegenovergestelde is – zoals mijn zwart met oranje hakken gemaakt van slippers.”

De ontwerper is zich bewust van de enorme impact die ons consumptiegedrag heeft op het milieu, en gebruikt daarom zoveel mogelijk eerder gebruikte items. Zoals Tamsin Blanchard in het zine Fashion, Environment, Change vertelt, is de productie van kleding de afgelopen vijftien jaar bijna verdubbeld, en werd in 2018 slechts 15% van die kleding gerecycled (waaronder ook gedoneerde kleding). Klimaatverandering heeft ervoor gezorgd dat onze visie op mode meer wordt aangescherpt, maar er zijn nog steeds geen structurele oplossingen in het leven geroepen door bedrijven om beter om te gaan met pre- en postconsumptie kledingafval. Op dit moment leunen we op creatieven zoals Sarca, die wél buiten de kaders denken, om het voortouw te nemen.

