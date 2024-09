De schoonheid van de wereld gevangen in luchtfoto’s

Met een drone kun je van bovenaf de aarde een beetje verdraaien. Zo lijkt het ene landschap net een achtbaan of een abstract schilderij, of gaat het lichaam van een naakte vrouw naadloos op in een groep bosjes. Dronefotografie kent geen grenzen. Dat zie je ook bij de fotowedstrijd Travel Photographer of the Year van National Geographic terug. Fotografen trokken met hun drones de hele wereld over om alles vast te leggen, van een afgelegen strand op de Malediven tot aan het rondste stadje van China. Dat levert idyllische plaatjes op van chillende vogels, enorme vulkanen of een slingerende weg naar het kasteel van graaf Dracula.

Hieronder vind je enkele prachtexemplaren:

Foto en onderschrift door Greg Metro / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest, Nyiragongo’s Cauldron. Nyiragongo is een actieve vulkaan met het grootste permanente lavameer in de wereld. De wandeling naar de top was een van de meest indrukwekkendste ervaringen uit mijn leven. Nyiragongo is een van de vele vulkanen in het Virunga Nationaal Park in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo.

Foto en onderschrift door Hua Zhu / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest, Lantern Festival Celebration. Deze foto is gemaakt in Jujing, een klein en oud stad in China. Jujing staat bekend als het rondste stadje van China en de laatste dagen van het Chinees Nieuwjaar worden traditioneel gevierd met vuurwerk en de drakendans.

Foto en onderschrift door Jassen T. / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest, A Thousand Birds. Elk jaar tussen december en maart wordt een gebied in het noorden van Californië de thuisbasis van duizenden vogels (ganzen, eenden, reigers en vele anderen).

Foto en onderschrift door Calin Stan / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest, Infinite Road to Transylvania #6. Dit is de Cheia (DN1A) weg richting Transylvanie. Ja, Transylvanie als in de geboorteplaats van Graaf Dracula. Of Dracula dit uitzicht had, weten we niet. Maar het is in ieder geval een adembenemende weg.

Foto en onderschrift door Alexander Hafemann / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest, Lonely Red Umbrella, Maldiven. Een eenzame rode paraplu op een klein zanderig eiland in het zuiden van de Malediven.

Foto en onderschrift door MD Tanveer Hassan Rohan/ National Geographic Travel Photographer of the Year Contest, Crossing Boral River. Een man die in een boot zit en de Baralrivier kruist in de winter, wanneer de rivier dood en mossig en je alles in het water goed kunt zien

Foto en onderschrift door Placido Faranda / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest, Solidified Lava vs Forest. Ik maakte deze foto in Sicilië met mijn drone. De gestolde lava die je ziet komt van de grote uitbarsting van de Etna in 2002, die zo spectaculair was dat het landschap is opgenomen in Star Wars: Episode III.

Foto en onderschrift door Jacob Carlson / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest, Moroccan Maze. Mensen reizen naar Chefchaeoun vanwege de mooie blauwe kleur die Medina omhult. Maar als je zelfs maar half de berg beklimt buiten de stadsmuren, zie je dat de stad nog veel meer mooie kanten heeft.

Foto en onderschrift door Thomas Kokta / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest, Monks and People Praying, Thailand. Een grote verzameling monniken die bezig is met het gebed.