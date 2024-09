De schoonheid van gerijpte naaktheid

Er zijn verschillende soorten carpools: carpools waarbij je met niemand praat omdat die paar uur rijden je enige kans zijn om wat levenspunten terug te winnen, carpools waarbij je met niemand praat omdat de opmerkingen en/of muziekkeuze van de persoon achter het stuur dubieus zijn, en dan zijn er nog de carpools waarbij je mensen ontmoet waarmee je onmiddellijk een praatje begint te slaan.

Clélia Odette (24), een Frans-Zwitserse fotograaf die in Brussel woont, had het geluk om op een dag in de perfecte carpool te belanden. Het werd niet alleen een coole herinnering, maar ook het vertrekpunt voor haar Belles Mômes-reeks. “Toevallig belandde ik in de auto tussen een gepensioneerde vrouw en een gynaecoloog die het over de menopauze hadden. Ik ergerde mij al langer aan de omvang van seksisme, maar ik had het nog nooit over de leeftijd van vrouwen gehad. Ik had er ook nog maar weinig over gehoord”, vertelt de fotograaf.

Videos by VICE

Clélia vertelt ons dat de gepensioneerde vrouw in de auto begon te huilen, omdat ze zich niet meer nuttig voelde sinds ze de menopauze had bereikt. Ze voelde zich niet langer begeerd: “Haar man had haar bedrogen met een jongere vrouw en ze had haar borsten laten vergroten en haar rimpels laten rechttrekken om zich beter in haar vel te voelen.” Dit gesprek liet zijn sporen na bij de jonge fotograaf, die vol afschuw uit de auto stapte, vreemd genoeg bedroefd om een vrouw te zijn in deze maatschappij.

“Prachtige vrouwen die ik niet kende, zetten hun deuren voor mij open en gaven zich volledig aan mij over.”

Ondanks het leeftijdsverschil tussen de fotograaf en deze vrouwen, is het thema ouderdom Clélia op het lijf geschreven: “Door die eeuwige race naar de jeugd voel ik nu al de druk van het niet ouder mogen worden, en dat kan me soms stress bezorgen. Ze is zich ervan bewust dat het probleem zich vaker voordoet bij vrouwen boven de 50, en besloot daarom haar werk aan hen te wijden.

Clélia besloot andere, oudere vrouwen op te zoeken. Maar het bleek niet gemakkelijk om vrouwen van 50 jaar en ouder te vinden, laat staan dat het evident was om hen te vragen om zich uit te kleden voor de camera: “Ik kreeg veel weigeringen. Het was demotiverend. Ik heb zelfs advertenties op straat opgehangen. Bovendien ben ik met dit project begonnen tijdens Covid. Uiteindelijk was het mond-tot-mond reclame die ervoor gezorgd heeft dat het is gelukt. De eerste ontmoetingen vonden plaats in een modellenatelier, waartoe Clélia toegang kreeg door zelf naakt te poseren. Daar ontmoette ze Sylviane, de eerste vrouw die bereid was om voor haar te poseren. Hoe meer foto’s ze verzamelde, hoe meer materiaal ze kon laten zien aan andere modellen om hen gerust te stellen: “Ik denk dat de mensen kunnen zien dat er niets vernederends is aan mijn beelden.”

Je zou denken dat vrouwen boven de 50 niet al te veel op Instagram rondhangen – of het in ieder geval niet op dezelfde manier gebruiken – maar toch is het platform ook nuttig gebleken. Clélia ontdekte op Instagram de wereld van Silver (witharige) influencers, waarmee zij uiteraard contact heeft opgenomen.

Het was niet altijd even gemakkelijk om het hen naar hun zin te maken. Zowel niet voor de fotograaf, als voor de modellen. Maar de gesprekken die ze voerden maakten dat het proces uiteindelijk vlot verliep; ze hadden het over hun leven, hun relatie met hun lichaam en met anderen, er werd gesproken over liefde en seksuele partners, zelfs taboe-onderwerpen zoals vaginale droogheid en de menopauze werden aangehaald. Stap voor stap werd het vertrouwen opgebouwd. “Prachtige vrouwen die ik niet kende, zetten hun deuren voor mij open en gaven zich volledig aan mij over. Het was een ongelofelijke ervaring”

Niet iedereen poseerde naakt; Clélia luistert naar hun wensen: “Ik vraag hen waar en hoe ze willen dat ik hun foto neem, welke delen van hun lichaam ze niet mooi vinden of net extra willen benadrukken.” Wat de techniek betreft koos Clélia voor een Rolleiflex-filmcamera. Om daarmee een foto te maken moet de fotograaf haar hoofd laten zakken, waardoor ze de modellen niet in de ogen hoeft te kijken. Dat maakt het moment minder intimiderend voor de vrouwen voor de camera.

De foto’s onthullen de schoonheid van elk van hen – hun charisma, hun uiterlijk, hun ervaringen, lachrimpels en karakteristieken, hun unieke trekken, hun charme – maar ook hun vriendschap: “Sommigen van hen zijn vrienden geworden en dat is geweldig.”

Je kan Clélia Odette volgen op Instagram en klik hier om haar project te steunen.

Ontdek hier andere Belgische fotografen. Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons een mailtje op beinfo@vice.com

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.