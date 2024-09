De Servische kunstenaar die olieverfschilderijen maakt van kinderlijke krabbels

In heel het appartementencomplex in Belgrado waar Maja Djordjevic opgroeide, was maar één laptop. En ook al was het daar een schaars product, heeft de kunstenaar een heleboel levendige herinneringen aan het apparaat. Samen met andere kinderen uit het gebouw ging ze stiekem naar het appartement mét laptop en vermaakte ze zich uren met tekenen in Microsoft Paint.

Ze zochten op het internet plaatjes van naakte mensen en maakten die vervolgens na op de computer. “En wanneer er dan een ouder binnenkwam, verwijderden we het snel,” vertelt Djordjevic aan Creators.

Haar hele leven lang is Djordjevic al kunstenaar. Ze studeerde aan een privé kunstacademie en ging later naar een designschool. Maar de 27-jarige bleef altijd dromen en fantaseren. Hierdoor kwamen de naakte figuren uit haar kindertijd weer naar boven. Ze besloot opnieuw aan de slag te gaan met Paint.



Ze gebruikte eerst tekenprogramma’s op haar telefoon, tablet, en computer als visueel dagboek. De dingen die zij meemaakte met haar vrienden of dingen die ze op de straten van Belgrado zag, waren de inspiratie voor haar illustraties.



Simpel gezien bestaat het werk van Djordjevic uit het nauwkeurig naschilderen van haar eigen digitale kunst. De tekening die ze met Paint maakt, schetst en schildert ze dus met de hand heel precies na. Zelfs de kleuren kloppen precies met wat je in het tekenprogramma gebruikt.



“Het gelukkigst word ik wanneer iemand de galerie binnenkomt en mijn schilderijen bekijkt en begint te lachen,” vertelt ze. “Als ik zelf bezig ben met schilderen of tekenen, dan voelt niet alles gelukkig aan. Maar ik wil juist wel dat het me aan het lachen maakt en dat ik er lol aan kan beleven.”



Volg Djordjevic op Instagram of haar website om op de hoogte te blijven.