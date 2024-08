De kunststof vrouwen die bij mannen in huis wonen

Over mannen die een sekspop bezitten is al een hoop gezegd en geschreven. Meestal gaat het daarbij vooral om de eigenaren, die vaak een beetje als sneue mannen worden weggezet. Fotograaf Claire Bontje wilde een serie maken waarbij ze de sekspoppen portretteerde als echte vrouwen, omdat ze geïnteresseerd was in het contrast tussen hun menselijke voorkomen en het object dat ze feitelijk zijn.

Via Niels, die een webshop met seksspeeltjes voor mannen runt, kwam ze in contact met drie van zijn klanten – drie mannen die allemaal om hun eigen redenen een of meerdere poppen in hun huis hebben. Ze vroeg de mannen wat de namen van de poppen waren, en fotografeerde de dames in hun natuurlijke habitat.

Bekijk de foto’s hieronder.





Lexi woont nog niet zo lang bij Michel*. Michel heeft een vrouw en weet van Lexi’s bestaan, maar ze wil niets met haar te maken hebben. Als Michel geen seks heeft met Lexi hangt ze in de kast.







Nadja woont in een privébar in de kelder onder het huis van Stefan en zijn vrouw. Nadja zat aan de bar met een zonnebril op toen Claire de kelder in liep. Voor de foto’s moest die zonnebril af. Een paar weken geleden heeft ze een nieuw hoofd gekregen (Nadja, niet Claire).





Rebecca en Lina wonen, met nog vijf andere poppen, bij Nico thuis. Claire leerde Nico kennen via een internationaal platform voor poppenliefhebbers over de hele wereld. Rebecca is een van de meest levensechte poppen die er op dit moment verkrijgbaar zijn.

*De namen van de poppeneigenaren zijn om privacyredenen gefingeerd.