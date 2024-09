De Silverlady is een ongeduldige radiointerviewer in haar puurste vorm

Je beseft het niet altijd, maar YouTube is misschien wel het allersickste antropologische project dat ooit heeft bestaan. Als je nagaat dat archeologen een volledige prehistorische dorpsstam kunnen reconstrueren aan de hand van één opgegraven vuistbijl, kun je je wel voorstellen hoe de tepels van de archeologen van over vijfduizend jaar zullen steigeren, als ze op een dag stuiten op alle miljarden uren aan youtubevideo’s uit de eenentwintigste eeuw. In deze rubriek vissen we elke keer één krent uit die enorme hoeveelheid pap, en bespreken we wat er zo fantastisch aan is. Deze keer: de uitmuntende, en inmiddels klassieke interviews van radiomaker Marijke uit Raalte, ook wel bekend als de Silverlady.

Youtubekanaal: De Silverlady

Aantal subscribers: 78

Wat is het: Een youtubekanaal van piratenradiomaker Marijke, ofwel de Silverlady, uit Raalte. Elke week interviewde ze een volkszanger uit de regio in haar beste standaardnederlands met de rubriek: ‘In de stoel bij de Silverlady.’ En elk interview begint ze met een vrolijke introductie: “Goedendag lieve mensen, leuk dat u allemaal weer kijkt naar de nieuwe opnames van In de stoel bij de Silverlady.”

Waarom het fantastisch is: Ik denk dat er geen andere radiomaker bestaat die met zoveel bravoure, drift en zelfbewustzijn haar gasten interviewt. Het is kenmerkend voor de Silverlady dat haar publiek alles voor haar betekent, en ze dus ook alles op haren en snaren zet om het interview in goede banen te leiden. Ook al weet ze dat sommige volkszangers door hun accent onverstaanbaar zijn voor de gemiddelde Nederlander. De Silverlady is zelfs zo goed voorbereid, dat ze, voordat de geïnterviewde klaar is met het antwoord, alweer de volgende vraag op de plank heeft liggen. En dat is mooi, want niet alleen de Silverlady heeft weinig geduld, maar ook de kijker. Het is dus niet nodig om twee minuten over hetzelfde onderwerp te keuvelen. En dat weet de Silverlady als geen ander.

Marijke.

Ik heb twee lievelingsvideo’s uit haar interviewprogramma, namelijk het moeizame interview met de verlegen en onverschillige volkszanger Arie Pater en het contrasterende, vrolijke gesprek dat op hoog tempo wordt gevoerd met zangeres Grace Reece. Arie Pater heeft op de dag van de opname een videoclip opgenomen, waarin de Silverlady figureert. Reden genoeg om hem uit te nodigen en hem het hemd van zijn lijf te vragen.

De Silverlady weet dat Arie een man is van weinig woorden, dus begint ze het interview luchtig: “Heb jij al een eigen cd?” Ze hoopt natuurlijk op een uitvoerige vertelling van hoe het proces van het maken van die cd ging, maar Arie verstijft en antwoordt na een aantal seconden die ijzingwekkend lang duren onverschillig: “Ja.” Als er iets frustrerend is voor een interviewer, dan is het wel iemand interviewen die weinig te zeggen heeft. De Silverlady twijfelt niet en bedenkt zich dat de beste manier om antwoorden uit iemand te trekken is om het gewoon nog een keer te proberen. Ze past in haar interviews een gevierde interviewtechniek toe, namelijk het herhalen van het antwoord, of een variant daarop, een techniek waar gelijken zoals Frans Bromet om bekend staan. Ze probeert in dit geval: “Die heb jij dus.” Een dappere keuze, vind ik dat.

Als de Silverlady haar geduld verliest, raadpleegt ze altijd even haar producer.

Maar bij Arie werkt het niet zo goed. De Silverlady is zich ervan bewust dat er weinig meer te halen valt in deze woordenwisseling. Ze is het eigenlijk goed zat, en kijkt met een zeer geërgerde blik naar haar producer. Op dit moment zou ze Arie het liefst driedubbel willen steken met een mes. Toch zet ze door, en ze weet de boel te redden door vriendelijk te vermelden: “Je bent een beetje verlegen om zo voor een camera te staan, hè.” Arie wijkt niet af van zijn rol, en antwoordt: “Ja, nô nooit et doan.” Inmiddels weet zowel de kijker, als de Silverlady dat dit interview met de 40e seconde al de versnipperaar in kan. De Silverlady weet er toch nog iets positiefs van te maken door lachend een van de familiewijsheden uit haar jeugd aan te halen: “Maar dat maakt niet uit Arie, alles went, behalve een vent, zei m’n moeder altijd.” De Silverlady ploetert nog zo’n vier minuten door het interview heen, als de ware vedette die ze is.

De ergernissen van de Silverlady stapelen zich tijdens het interview op, wat me brengt bij het volgende fantastische moment, als de Silverlady opmerkt dat haar kijkers waarschijnlijk moeite hebben om Arie te begrijpen. Hij brabbelt iets onverstaanbaars in de derde minuut, en aan Marijke te zien, is het moment dat hij zijn gezapige manier van praten ook nog eens combineert met onbegrijpelijk gehakkel, echt de druppel.

De Silverlady kijkt opnieuw met een verbaasde blik naar haar producer, in de hoop dat hij een wapen bij zich heeft.

“Wat heb je?” vraagt de Silverlady een beetje boos. “Kostens genogt,” antwoordt Arie, waarmee hij bedoelt dat hij geen geld heeft om nieuwe nummers te maken. De Silverlady kucht, is stomverbaasd dat hij het lef heeft om dit te doen, en begint tegen zichzelf te praten: “Kostens genogt, ja, dat zegt men natuurlijk niks, het zal wel goed zijn.” Niet wetende hoe hij moet reageren, zit Arie maar een beetje te lachen. De Silverlady herpakt zich en ademt diep in, en zegt: “Maar als je dan zegt, Arie, dat versta ik even niet? Kosten genoeg bedoel je.” Arie stemt in. De Silverlady zet een geforceerde lach op haar gezicht, veinst haar opluchting en stamelt: “Oh, sorry, ja, zo bedoel je dat!” Het onvermogen van deze twee mensen om binnen vier minuten een gesprek te voeren wat ergens over gaat, en het doorzettingsvermogen dat daarbij komt kijken, is een van de mooiste en puurste dingen die ik ooit heb gezien.

De tweede video waarin de Silverlady uitblinkt is de zesde aflevering van ‘In de stoel’, een interview waar ze met een gierend tempo doorheen raast, samen met Grace Reece. Een groot contrast met het filmpje van Arie, want in deze video is de Silverlady een onovertroffen koningin in het hof maken van de geïnterviewde en het onderbreken van het gesprek. Maar ook haar zelfbewustzijn speelt een grote rol in dit interview. En dan vooral het benoemen daarvan, om zo de kijker te verzekeren van haar authenticiteit.

De Silverlady heeft een hoop lol met Grace. Een geslaagd interview.

De Silverlady is enorm fan van Grace, want ze praat lekker snel en vrolijk. Grace vertelt over haar nieuwe singles, waarop de Silverlady haar vooral onderbreekt met een enthousiaste “Oh, super meid.” En: “Je bent zelfs al vooruit aan het denken!” Bovendien noemt ze haar ‘meis’, een hele eer, als je het mij vraagt. Het moge duidelijk zijn dat Grace vaker in de stoel bij de Silverlady mag zitten. Het allerbeste moment van deze video is wanneer de Silverlady zich hyperbewust is van haar uitspraak van ‘Grace’. Ze vervangt de R namelijk door een W, waardoor het klinkt als gwees. Hierover zegt ze: “Ja lieve mensen, ik spreek haar naam soms niet helemaal volledig goed uit, maar ze begrijpt me wel.” Authentiek! Grace, als de vrolijke meis die ze is, vindt dat ze het hartstikke goed doet. Er volgt een hoop gelach en er wordt gestrooid met complimenten. De Silverlady vindt het vanaf het begin al een geslaagd interview, en ik ook.

Ik moet toegeven dat ik deze reeks interviews terugkijk met een beetje weemoed. De Silverlady is een fenomenaal mens. Ik hoop dat ze ooit nog eens die camera laat lopen en een volkszanger in haar stoel zet, om die te onderwerpen aan een overdreven goed voorbereid vragenvuur, een hoop onderbrekingen en ongeduld, maar vooral ongebreideld enthousiasme. En niet te vergeten, de incidentele blikken van wanhoop die ze werpt naar haar producer als het even niet gaat zoals ze wil. Tot die tijd blijf ik af en toe surfen naar het oude youtubekanaal van de Silverlady, om nog even te genieten van haar allerbeste klassiekers.