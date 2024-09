De simpele pracht van de community die Nederland nabouwt in ‘Cities: Skylines’

Toen Silvain Hamar op 3 januari zijn eerste Cities: Skylines-video uploadde had hij nog geen idee dat zijn project zo zou exploderen. De video ‘Dutch City – Episode 1’ is al meer dan 217.000 keer bekeken en het bouwen van steden en pretparken is ondertussen een bijbaan geworden waar hij een aardig zakcentje mee verdient. Een paar maanden geleden publiceerde hij een overzicht van alles wat hij had gebouwd, dat gisteren bovenaan de r/thenetherlands-subreddit stond.

Wat mijn aandacht trok was niet alleen zijn oog voor detail en de bizarre gelijkenis met steden en dorpen in Nederland, maar de gemeenschap eromheen. Waar je in YouTube-comments normaal vooral trolls, reltieners en scheldpartijen tegenkomt, stonden de comments hier vrijwel allemaal vol lof, informatie over de Nederlandse manier van stadsplanning en tips om het virtuele Nederland nog mooier te maken. Iedereen was zo vreselijk aardig voor elkaar.

Videos by VICE

Cities: Skylines is een game die op 10 maart 2015 uitkwam en in hetzelfde straatje past als SimCity. Als ‘speler’ bouw je een stad en manage je die. Na de flop van de nieuwe SimCity in 2013 werd de game gezien als de ultieme stedenbouwsimulator en alom geprezen voor de details, de flexibiliteit en de mogelijkheid voor spelers om mods te bouwen – iets waar Silvain dankbaar gebruik van heeft gemaakt bij zijn Dutch City-project.

De 20-jarige Silvain bouwt al in simulatiegames sinds zijn tienerjaren en begon zo’n vijf jaar geleden met het uploaden van video’s op YouTube, voornamelijk van pretparken en achtbanen die hij maakte in Rollercoaster Tycoon 3. Zijn aantal abonnees groeide langzaam tot een paar duizend, tot de eerste aflevering van zijn Cities: Skylines-serie online stond en terecht kwam op reddit. Silvain kreeg er plotsklaps 10.000 abonnees bij op zijn YouTube-kanaal. Nu staat dat aantal op meer dan 70.000 en zijn video’s zijn in totaal meer dan 7 miljoen keer bekeken.

“In principe wil ik een moderne Nederlandse stad maken, het is iets wat ik al heel lang wil doen, maar Cities: Skylines is het eerste spel waarin dat echt kan,” vertelt hij aan het begin van die eerste video. “De reden waarom ik dat wil doen is een stukje Nederlandse trots, omdat ik uit Nederland kom, maar ook omdat Nederlandse steden heel interessant zijn om te maken en om naar te kijken.”

Aan de telefoon vertelde Silvain dat hij sindsdien in totaal meer dan 100 uur in het project heeft gestopt, los van de uren research naar stadsplanning in Nederland en het maken van mods van bijvoorbeeld typisch Nederlandse vinexhuizen en bakstenen wegen. Hij kon daarbij ook gebruik maken van huizen en wegen die door de community van Cities: Skylines gemaakt en gedeeld werden en de expertise van mensen uit de comments.

Zo was er bijvoorbeeld een jongen die in een vinexwijk woonde en speciaal voor Silvain op pad ging om foto’s te maken van zijn buurt, zodat hij een beter idee had van hoe zo’n wijk in elkaar zit. “En er waren ook een hoop mensen die assets [objecten in het spel, red.] voor me maakten om te gebruiken op mijn map,” vertelde hij. “Dat was misschien wel het leukste eraan, dat ik merkte dat mijn passie gedeeld werd door zoveel mensen.”

En dat zie je dus ook als je scrollt door de comments. Als mensen vragen hebben over hoe iets gebouwd is, springt er vrijwel altijd snel iemand in om te helpen met advies en tips. Het is een soort parallelle werkelijkheid die voelt als een metafoor voor een ideale werkelijkheid: iemand bouwt aan een land dat diegene zo goed mogelijk wil laten lopen en iedereen die ergens verstand van heeft springt bij met kennis of expertise om te helpen. Eigenlijk gewoon hoe je wil dat het echte Nederland zou werken.

Het kanaal van Silvain is een rustgevende plek op het internet. Zijn zalvende stem, het rustige verloop van de video’s waarin niemand wordt doodgeschoten of explodeert, de klassieke muziek eronder, de bescheiden ambities, de vriendelijke steun van de commenters, de mooie dorpen en steden, alles eraan is uitermate kalmerend. Precies wat je nodig hebt in deze tijd van politieke en sociale verdeeldheid.

Zijn kanaal is een manier om trots te zijn op Nederland, een manier waarvoor mensen niet buitengesloten hoeven te worden. Want je mag best trots zijn op de Nederlandse manier van dingen jarenlang plannen en dan ineens bouwen. Je mag best trots zijn op de architectuur die Nederland anders maakt dan andere landen. Je mag zelfs trots zijn op vinexwijken, die planologisch gezien eigenlijk best bijzonder zijn.

Silvain zelf is klaar met zijn nagebouwde Nederland, hij heeft de kaart zelfs verwijderd van zijn computer omdat sommige mods niet meer werkten in de game. Zijn project heeft hem het idee gegeven om zich in de toekomst misschien te richten op stadsgeografie, en wel op de sociale dimensie ervan. “Hoe je een stad bouwt die ook gezellig is, dat vind ik een interessante kant van stadsplanning,” vertelt hij.

En als de videoserie en de community ergens een bewijs voor zijn, dan is het dat Nederland hartstikke mooi is als iedereen samenwerkt.