We spraken De Sluwe Vos over indrinken voor ADE, afvallen en xtc-walmen

In Katerconversaties gaan we op katerontbijt met bekende Nederlanders om alles te weten te komen over hun katergeschiedenis en wat ze in hun mond stoppen in een poging zich weer oké te voelen.



Iedereen gaat op zijn of haar eigen manier met katers om. Sommige mensen komen hun bed niet uit, terwijl anderen ondanks hun bonkende hoofdpijn prima hele productieve dagen kunnen hebben (maar even serieus, wie zijn deze wondermensen?). Wat is de beste remedie voor zo’n ontzettend zware kater?

Videos by VICE

In de hoop dat hij ons leven kan verrijken met de ultieme katertip en festivalvoorbereiding, vroegen we house- en techno-dj De Sluwe Vos om hulp. Robert, zoals zijn ouders hem kennen, zal tijdens ADE afsluiten op DGTL festival. Ook gaat hij op zondag 22 oktober tien uur lang draaien op Thuishaven. We spreken hem bij de Roast Chicken Bar in Haarlem. Dat is namelijk de plek waar De Sluwe Vos altijd naartoe gaat als hij een zware kater heeft.

MUNCHIES: Hey Robert! Zijn er wel eens legendarische dingen gebeurd terwijl je dronken was?

Robert: Ik heb een keer tegen een rijdende trein aan gepist. Die trein kwam het perron op rijden, dus de conducteur stapte woedend uit en vroeg: “Wat denk je dat je aan het doen bent?” En ik zei daarop: “Nou, hoe ziet het eruit? Ik moet vet nodig.” Ik heb toen een boete gekregen voor baldadigheid.

Ik doe vaak dat soort rare dingen als ik dronken ben. Maar als ik moet draaien, dan zijn het voornamelijk mijn vrienden die echt helemaal door het lint gaan. Een keertje lag een vriend van me er zo erg af, dat we onderweg naar huis twee keer op de vluchtstrook moesten stoppen omdat hij moest kotsen.

Drink je zelf wel eens zo’n koelkast helemaal leeg?

Nu niet meer. Maar er was wel een tijd dat het allemaal best wel snel ging met draaien en ik zo hard mogelijk ging. Mijn auto zat altijd vol met feestende vrienden. Soms moest ik wel vijf keer op een dag draaien en echt overal stond drank klaar. Maar op een gegeven moment trok ik het gewoon niet meer.

Tegenwoordig probeer ik juist zo goed mogelijk te presteren. Ik drink natuurlijk nog steeds wel, zodat ik wat minder nadenk tijdens het draaien. Als ik niet drink, dan zit m’n hoofd vol met gedachtes over of het publiek het wel leuk vindt.





Wanneer had je voor het laatst een gigantische kater?

Een paar weken geleden was ik op de verjaardag van een vriend, en dat is helemaal uit de hand gelopen. We waren met een hele groep bij hem thuis, en om twaalf uur was iedereen al hartstikke dronken. De volgende dag ging iedereen helpen met het opbouwen voor zijn ‘echte’ verjaardagsfeest, maar we liepen daar allemaal lijkbleek en met bloeddoorlopen ogen rond.

Ik voelde me eigenlijk best oké – alleen een beetje zweverig. Maar toen ik aan het begin van het feest mijn eerste slok whisky nam, werd het zwart voor m’n ogen. Ik baal er nog steeds van dat een vriend me toen naar huis moest brengen.

Is er een bepaald drankje dat jij altijd drinkt tijdens het draaien?

Black Label whisky.

Krijg je niet echt de heftigste katers van whisky?

Ja. ik moet misschien ook wel stoppen met élke week whiskey te drinken. Maar ik had een van mijn meest creatieve periodes toen ik me opsloot in een boshut, ver weg van alles. Ken je dat gevoel dat je krijgt als je de deo koopt die je jaren terug gebruikte? Dat gevoel heb ik dus altijd met die whiskey. Dan word ik ontzettend productief.

Hoe is het om voor een superlam publiek te draaien?

Een superlam publiek is heel leuk, maar een lam individu kan heel irritant zijn. Zo’n persoon blijft soms de hele avond heel erg aan je hangen. Ik heb overigens wel liever een dronken publiek, dan mensen aan de drugs. Er bestaat zoiets als de xtc-walm. Dan lijkt het alsof het hele publiek tegelijkertijd een pil heeft geklapt, en dan wordt de vibe heel mak. Iedereen zit dan heel erg in z’n eigen zone. Mijn pinpoint is namelijk echt de manier waarop mensen reageren. En als de menigte niet met de handen in de lucht staat, dan ga ik wel twijfelen.





Wat eet jij eigenlijk op een katerochtend?

Mijn katerontbijt bestaat eigenlijk uit het volgende: het moet stevig zijn, krokant en vet. Dus deze friet met pittige pulled chicken is echt perfect. Bovendien is het tomatensap dat ze hier hebben ook echt top. Er zitten extra pepers in, waardoor het lekker pittig is. Ik vind thee ook altijd heel lekker als ik een kater heb. En het helpt natuurlijk ook om weer gewoon alcohol te drinken.

Voel je je beter nadat je jouw katerontbijt op hebt?

Absoluut niet. Het is heel tegenstrijdig. Aan de ene kant voel ik me wel iets beter als ik heb gegeten, omdat er dan iets in mijn maag zit. Maar omdat het zo vet is, voel ik me heel ongezond. Een kiwi is eigenlijk beter voor me.

Ben je veel met je gezondheid bezig?

Ja, best wel. Ik sport ook vier keer per week, dus ik ben sowieso wel veel met mijn voeding bezig. Mijn personal trainer rekende een keer uit hoe ‘oud’ mijn lichaam was. Ik was toen 23, maar ik had het lichaam van een 45-jarige en woog 96 kilo. Daar ben ik zo erg van geschrokken dat ik besefte dat iets moest gaan doen. Nu train ik dus regelmatig en kook ik vaker zelf, in plaats van dat ik eten bestel.

Wat is jouw signature dish dan?

Ik eet echt elke dag kip. Maar dat haal ik wel altijd bij de poelier. Uit de supermarkt koop ik echt geen vlees meer. Het is toch te bizar voor woorden dat alle vlees schappen in de Albert Heijn elke dag vol liggen met vlees? Ik ben helemaal niet zo’n vegan guy, maar hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik realiseer dat ik ver van die vleesindustrie af wil staan.

Ik heb ook een aantal maanden vegetarisch gegeten, maar omdat ik zoveel ging sporten, raadde m’n trainer me wel echt aan om m’n eiwitten ook uit kip en vis te halen. Vandaar dat ik nu dus zoveel kip eet. Ik eet ook altijd veel groenten en fruit. In mijn studio ligt ook altijd een zak mandarijnen.



Je gaat zondag tien uur lang op Thuishaven draaien. Hoe bereid je je daarop voor?

Veel sporten. En ik start aan het begin van de ADE-week altijd al met drinken, want als je opeens veel gaat zuipen, komt het veel harder aan. Elke ADE neem ik het me trouwens voor om het slimmer aan te pakken. Dus dan probeer ik niet de week meteen superheftig te beginnen. Maar ja, ik ga er eigenlijk altijd wel met gebalde vuisten in.

Heb je nog een wijze katertip voor iedereen die naar ADE gaat?

Ga niet te veel aan jezelf twijfelen. Je voelt je lichamelijk al heel kut, dus probeer je dan in ieder geval niet ook mentaal kut te voelen. En ook vooral niet tegen jezelf zeggen dat je nooit meer gaat drinken, want dat gaat toch nooit gebeuren. Ik heb dat overigens wel geprobeerd, en dat hield ik maar een paar weken vol. Maar uiteindelijk hou je jezelf echt alleen maar voor de gek. Ik heb wel echt heel veel respect voor mensen die het wel volhouden.

Bedankt, Robert!