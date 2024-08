De sm-timmerman die meubels maakt om mensen flink te grazen te nemen

Als je weleens in sm-kelders komt, ben je vast bekend met het bijzondere meubilair dat je daar kunt aantreffen: schavotten, kruizen, metalen kooien, medische apparatuur, neukmachines en enorme lappen latex die vacuüm worden gezogen zodat de onderdanige persoon lekker niet weg kan.

Deze apparaten en meubels koop je niet zomaar in een sekswinkel, je moet ervoor naar kinky vaklui. Ik heb er laatst eentje ontmoet. Zijn naam is Simon en hij is de timmerman achter Saxon Dungeon Furniture. Zijn bedrijf staat hoog aangeschreven als het gaat om bondagestoelen, maar hij maakt ook kruizen, tafels en zelfs muren. Hij vertelde me hoe hij in deze branche terechtkwam en hoe makkelijk het was om een klantenbestand op te bouwen.

De Burnice Footstool, vanaf 380 dollar

VICE: Ha Simon! Jij maakt fetisjmeubels. Hoezo?

Simon: Toen ik zestien was, liep ik stage bij een meubelmaker. Nu ben ik vijftig en ik weet niet beter. Ik heb dit altijd gedaan. Die sm-meubels kwam ik toevallig een keer tegen op het internet. Het zag er over het algemeen nogal krakkemikkig uit, dus ik dacht: dat kan ik beter.

Wat was er mis mee? En wat dacht je te kunnen verbeteren?

Zo’n kruis, bijvoorbeeld. Dat werd dan gemaakt van dennenhout, slecht afgewerkt, niet goed geschuurd.

Er is een beperkt aantal ontwerpen. Meestal bedenk je iets wat lijkt op wat al bestaat, want dat verkoopt goed. Maar ik zorg dat de kwaliteit goed is. Ik steek met kop en schouders boven de rest uit, omdat ik zoveel ervaring heb met timmeren. Zelfs een eenvoudig kruis maak ik met betere materialen. Ik gebruik esdoorn- of kersenhout. De constructie en de afwerking is superieur. Ik ontwerp dingen die uit elkaar kunnen. Dat is makkelijk met verzenden en monteren. Ik heb in al die jaren nog nooit een klacht gehad.

De Trident Wall Mount, vanaf 580 dollar

Als je gaat sleutelen aan een concept, hoe weet je dan wat wel en niet gaat verkopen?

Ik maak veel dingen op maat, aangepast aan de wensen van de klant. Soms kiezen mensen iets van de website en vragen me of ik het aan kan passen, of ze willen dat ik iets geheel nieuws ontwerp. Dan vraag ik of ik dat ontwerp vaker mag maken en of ik het mag fotograferen voor op de site. Vaak zeggen ze nee. Dan pas ik het een klein beetje aan, zodat het niet meer hun ontwerp is. Dan kan ik het alsnog verkopen via de site.

Hoe heb je je reputatie opgebouwd? Hoe overtuig je mensen om jouw meubels te kopen, en niet die van een ander?

Dat komt voornamelijk door de website. Ook al is-ie niet perfect, hij spreekt voor zichzelf. Ik heb veel terugkerende klanten. Ze kopen een meubel en een half jaar later kopen ze er nog eentje. Zo bouwen ze een mooie collectie op.

De Vanguard Horse, vanaf 1125 dollar

Hoe gaan de zaken?

Ik heb minimaal een grote klus per maand, en maximaal acht. Ik maak trouwens ook kasten.

Je standaard meubels kosten tussen de vijfhonderd en tweeduizend dollar. Hoe duur zijn aangepaste meubels? Oh, dat kan duur worden. Ik werd een keer gevraagd of ik een mahoniehouten meubel wilde maken met Italiaans leer. Het duurste dat ik gemaakt heb was een paard van zwart walnoothout met leer en metaal voor vijfduizend dollar.

Wie zijn je klanten?

In het begin waren het particulieren. Mijn grootste bestellingen komen van meesteressen met een kelder. Die willen dat ik alles voor ze maak. Ze hebben vaak een thema in gedachten en dan moet alles binnen dat thema passen. Als ze alles bij hetzelfde bedrijf bestellen, is het vaak goedkoper.

Het zijn altijd meesteressen in de midden- tot bovenklasse. Je hebt ongeveer drie meubels nodig om een kelder in te richten, want ze zijn veelzijdig. De grootste bestelling die ik ooit kreeg was een van elk meubel dat op mijn website staat.

Ik heb ook spullen gemaakt voor clubs. De individuele meesteressen zijn makkelijker om mee om te gaan. Die clubs gebruiken de meubels soms twee of drie avonden per week, dus die krijgen het zwaar te verduren als ze steeds in en uit elkaar worden gehaald. Dat kan een probleem zijn.

Welke ontwerpen verkopen goed? De Centurion. Die verkoopt het best. Ik heb veel kopieën gezien op het internet. Ik heb geen idee wie ze maakt, en ik kan er weinig aan doen. Het eerste wat mensen kopen is vaak een paard of een kruis.

Wat was het meest interessante of ingewikkelde meubelstuk dat je hebt ontworpen?

De Titan. Dat was een bestelling voor een beroemdheid, vijf of zes jaar geleden. Het was een rotklus, zowel om het ding te maken als de omgang met die klant, maar het werd uiteindelijk een bestseller.

Heb je weleens een bestelling gekregen die zo vreemd was dat je het niet wilde maken?

Ik maak geen dingen die onveilig zijn. Als een klant een specifiek ontwerp in gedachten heeft en het kan niet veilig worden gemaakt, moet ik ze soms teleurstellen. Ik kreeg laatst het verzoek om een kruis te maken dan kon draaien, maar dat bleek onmogelijk om te maken. Het kan wel, maar dan moet het van metaal. Toen heb ik ze een bedrijf getipt die dat konden.

Hou je zelf eigenlijk van sm?

Als ik een klant sprak voordat ik iets naar ze verstuurde, zei ik altijd: “Ik neem klantvriendelijkheid erg serieus, en ik heb hem eerst zelf uitgeprobeerd.” Dan moesten ze altijd lachen. Maar negen van de tien keer probeerde ik het wel uit samen met mijn (inmiddels ex) vriendin. Dus eh, ja.

The Stalwart Bondage Table. Vanaf 1800 dollar

