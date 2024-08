De SMIB-movement is sinds zaterdag officieel een religie

Boze tongen vertelden de afgelopen maanden al dat de hele SMIB-beweging op een religie begint te lijken. Wat er zich afgelopen zaterdag in het skatepark in Amsterdam-Noord afspeelde bevestigt deze vermoedens compleet. Met Ray Fuego als spiritueel leider – gekleed in een streepjesshirt en een zwarte rok – groeit het SMIB x TNO Fest uit tot een soort hiphoptegenhanger van The Passion, met honderden jongeren als bloedfanatieke volgelingen.

Urenlang wierpen ze zichzelf als een stel bezetenen in een onophoudelijke moshpit. Welke artiesten er speelden maakte niet uit, van het optreden van Leafs tot aan Ronnie Flex werden er in de turn up telefoons, portemonnees, sleutelbossen, linkerschoenen, brokken kinderziel en complete melkgebitten opgegeven bij de gevonden voorwerpen.

Een rijtje persoonlijke hoogtepunten van de dag:

– Een traantje op m’n wang tijdens de Chamos-remix van Ronnie Flex.

– Faberyayo en Big2 die compleet ongestoord een duim op kwamen steken naar een nieuwe generatie rappers.

– LO-FI LE-VI die het niet nodig vond om een broek aan te trekken.

– De bevestiging dat kspreyopjebytch ook live officieel de hardste track van de zomer is.

We gaven twee wegwerpcamera’s aan onder anderen Ray Fuego om het spektakel vast te leggen, en dit is het geweldige resultaat: