De smokingjurk van Billy Porter bij de Oscars was een kunstig politiek statement

Voor Billy Porter, acteur uit de serie Pose, was de Oscar-uitreiking een moment om een belangrijke boodschap over te brengen: mannelijkheid zit niet in de kleren die je draagt. Porter schreed over de rode loper in een smokingjurk van Christian Siriano, met laarzen van Rick Owen. In een artikel van Vogue noemde Porter zijn outfit een politiek statement.

“Mijn doel is om een wandelend politiek kunstwerk te zijn, overal waar ik kom,” zegt hij over zijn tenue. “Om verwachtingen en aannames uit te dagen. Wat is mannelijkheid? Wat betekent het? Vrouwen lopen elke dag in een broek, maar op het moment dat een man een jurk aantrekt, vergaat de wereld zo wat.”

Ook zegt hij: “Deze industrie beweert inclusief en vooruitstrevend te zijn, maar acteurs durven niet buiten de gebaande paden te treden. Als ze iets anders doen dan dat wat ze kennen, zouden ze zomaar als ‘vrouwelijk’ bestempeld kunnen worden, met als gevolg dat ze geen ‘mannelijke’ rollen meer krijgen – de rol van de superheld. En zo gaat het inderdaad ook, ik weet daar zelf alles van.”

Veel mensen denken dat Porters outfit geïnspireerd is op Hector Xtravaganza, een memorabel figuur uit de ballroomscene van de afgelopen veertig jaar, die vorig jaar in december overleed. Ook Xtravaganza droeg namelijk een keer een smokingjasje met daaroverheen een rok.



Maar of het nou een ode was of niet, Porters statement werd breeduit opgemerkt, en hij vertelde dat hij zich fantastisch voelde op de rode loper, in zijn jurk.



“Mijn tante Dorothy zei altijd: ‘Zorg dat je een onuitwisbare indruk maakt, en kleed je aan voor de baan die je zou wíllen hebben – niet die je al hebt.’ Daarom ga ik altijd goed gekleed de deur uit,” vertelt hij aan Vogue. “Ik wil een baas zijn.”