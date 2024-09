De soldaten die terugkomen van het front in Oekraïne

De Tsjechische fotograaf David Tesinsky ontmoette toevallig een sluipschutter die net terug was van het Oekraiense front in Donetsk, Hij wist nog precies hoeveel Russen hij had geraakt.

Sluipschutters krijgen een salaris van vierhonderdvijftig euro, wat relatief meer is dan het in onze oren klinkt. Met trots vertellen ze over hun avonturen, hoe ze soms dagen met een ijzeren geduld op dezelfde plek moeten zitten voor dat ene schot. De toevallige ontmoeting leidde tot meer kennismakingen, en zo ontstond het nieuwe fotoproject ‘The War Isn’t Over Yet’.

