De Sopranos-prequel gaat Tony’s kindertijd verkennen, zegt David Chase

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.



The Sopranos viert momenteel het 20-jarige jubileum van de HBO-première, en ter ere van de afgelopen twee decennia heeft bedenker David Chase wat sappige details gedeeld over de aankomende Sopranos prequel-film. Namelijk dat een jonge Tony Soprano een belangrijke rol zal gaan spelen in The Many Saints of Newark – meldt Deadline.

“Ik was erg geïnteresseerd in Newark en het leven daar in die tijd,” vertelde Chase aan Deadline in een interview over het Sopranos jubileumfilmfestival van het IFC. “Ik ging elke zaterdagavond naar Newark om bij mijn grootouders te eten, maar wat me nog het meest interesseerde was Tony’s jeugd. Die wilde ik erg graag verkennen.”

Videos by VICE

De film zal geen Muppet Babies-versie van The Sopranos worden met Tony en een jonge Paulie Walnuts, die om onverklaarbare redenen als kind al hetzelfde kapsel had. The Many Saints of Newark gaat zich afspelen tijdens de rassenrellen die eind jaren zestig uitbraken in Newark, en zal zich waarschijnlijk richten op de periode dat Tony’s vader, Johnny Boy, en zijn oom Junior Soprano nog vingers afhakten.

De aflevering ‘Down Neck’ uit het eerste seizoen in 1999, bevatte een aantal flashbacks van de Newark-rellen uit 1967 waarin Tony als jonge jongen wordt gevolgd toen hij nog vooral op het orgel wilde spelen of een balletje wilde gooien Maar het klinkt alsof hij in de prequel te maken krijgt met wat serieuzere dingen dan honkbal.

“De film laat de raciale spanningen tussen de zwarte en witte inwoners zien, en Tony Soprano zal daar deel van uitmaken, maar als kind,” vertelde Chase aan Deadline.

The Many Saints of Newark wordt in goede banen geleid

door Alan Taylor, een van de oorspronkelijke Sopranos-regisseurs, gebaseerd op

een script van Chase zelf. Het is nog niet bekend wanneer de film op HBO zal

verschijnen of wie de hoofdrol van de jonge Anthony Soprano zal spelen – maar

alsjeblieft, hou de Stranger Things-kinderen er in hemelsnaam bij uit de buurt

Dus, zo zal het geschieden. De prequel over een jonge Tony, waarvan we nooit wisten of we hem wel wilden, komt eraan. Of we het nu leuk vinden of niet. Maak je borst alvast nat voor de Mad Men-prequel over Don Drapers deprimerende jeugd in een bordeel.