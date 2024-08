De spanning die buitenseks oplevert is vaak beter dan de seks zelf

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkyness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een “eerste keer” kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden “eerste keren” tussen de lakens – dat is hoe seks leuk blijft, toch?



Deze week spreken we Sarah Field over haar ervaringen met seks in de buitenlucht.



Ik ben spontaan en sta voor veel dingen open, dus ik sluit vrijwel nooit iets uit. Als de kans er is, probeer ik graag dingen. Maar voordat ik voor het eerst buitenseks had, had ik nog nooit iets anders geprobeerd dan de standaard seks met mijn vriend in onze slaapkamer. Ons seksleven was gezond, maar niet bepaald avontuurlijk of heel opvallend.



In mijn hoofd romantiseerde ik seks in de buitenlucht altijd. Met perfecte weersomstandigheden, en zonder de welbekende nadelen: de warboel die volgt, en de angst om betrapt te worden door iemand die voorbij loopt.



Voordat ik voor het eerst seks had, hadden we al een tijdje in een of andere uithoek in de Engelse Yorkshire Dales rondgereden. We stapten de auto uit om het uitzicht te kunnen bekijken, en hadden uiteindelijk seks. Terwijl we bezig waren, keek ik continu over mijn schouder om te checken of iemand meekeek. Ik herinner me hoe ik bij mezelf dacht: dit is wat tieners doen, ik ben zo onvolwassen.



De seks zelf was niet bepaald geweldig, laat staan comfortabel. We lagen ondersteboven op een heuvel, met al onze kleren nog aan. Het was alsof we seks hadden op een festivalterrein dat vlak daarvoor volledig geëvacueerd was. Het duurde trouwens ook heel kort: mijn partner was bang dat er iemand langs zou komen lopen, dus het duurde maar een minuut of twee. Achteraf was ik overigens wel heel blij met mezelf. Zelfingenomen, bijna, alsof ik iets noemenswaardigs bereikt had.



Daarna hadden we vaker buiten seks. Als je die grenzen eenmaal overgegaan bent, ga je verder en verder. Je denkt bij jezelf: we hebben het al eens eerder gedaan, waarom niet nog een keer? Na een tijdje geef je er steeds minder om of een mogelijke voorbijganger je zal betrappen.



Best duister, maar we hebben zelfs een keer seks gehad op een begraafplaats. We namen een kijkje rondom een of andere kerk, en er was verder helemaal niemand op het kerkhof. Van het een kwam het ander, en ik kan niet zeggen dat ik er trots op ben. Ik lag op het graf, en hij lag bovenop mij. De daad zelf was kort en agressief. Het graf was bedekt met mos en daardoor heel glibberig, en alles zat onder de vlekken. Ik voel me altijd heel schuldig nadat ik en public seks heb gehad, maar om de een of andere reden blijf ik het toch doen.



Ik ga heel goed op seks hebben in een non-conventionele setting. Een plek die me volledig onbekend is en zelfs een beetje taboe maakt de seks spannender. De seks is anders, door de angst om mogelijk gepakt te worden. Maar na een tijdje worden ook die taboe- en angstgevoelens minder. Ik ben nog nooit op buitenseks betrapt als ik dat zelf niet wilde.



De keer dat ik wel werd betrapt, was dat ook eigenlijk expres. We waren buiten het gebouw van onze studentenvakbond toen we besloten seks te hebben in een of ander gangetje. Doggystyle, met honderden mensen die voorbij liepen. Het was allesbehalve privé. Iemand schreeuwde nog: “Zitten jullie nou te seksen?” Ik was vreselijk dronken en riep “Ja!” terug. Onder normale omstandigheden zou ik dat nooit gedaan hebben. Nadat die voorbijganger naar ons geschreeuwd had, gingen we nog even door – maar niet zo lang, want de grond onder ons was nogal kiezelachtig en ik zat onder de modder.



Een van de betere keren dat ik in de buitenlucht seks had, was ik op vakantie. Ik ontmoette een gast aan de bar, en het was duidelijk dat het klikte tussen ons. We wilden allebei dat er wat zou gebeuren, maar we konden nergens heen: allebei verbleven we met vrienden in gedeelde hotelkamers. Aan het einde van de avond stuurde een vriendin van me een appje. Ze had een ware openbaring gehad, en vertelde me dat er een plat dak op ons hotel zat waar we onze gang konden gaan. Toen we eenmaal op het dak waren, bleek het helemaal open en supermooi te zijn. Je kon de sterren zien. We hadden seks op het balkon, doggystyle, met dat schitterende uitzicht. Ik voelde me net een godin.



Als meisje is het vaak helemaal niet zo makkelijk om klaar te komen tijdens buitenseks. Als je de goede plek en props tot je beschikking hebt, helpt dat. Iets dat door kan gaan voor een kussen is handig, om de situatie wat comfortabeler en slaapkamerachtig te maken. Naar mijn ervaring, als heteroseksuele vrouw, is als meisje bovenop of onderop liggen het meest geschikte standje.



Voor mij draait seks in de buitenlucht om spontaniteit. Daar haal ik een zekere kick uit. Als je seks hebt in een normale slaapkamersetting, kan seks nogal gepland en geformuleerd aanvoelen. Daarbij maak ik me in de buitenlucht ook minder druk over hoe ik eruitzie. Ik ben niet zo bezig met mijn onzekerheden en vind het makkelijker om dingen los te laten. Ik voel me vrijer en minder beperkt door gedachten aan hoe ik eruit zou moeten zien, of ik me wel geschoren heb, en ga zo maar door. Zelfs als ik in de buitenlucht niet klaarkom of technisch gezien niet de allerbeste seks ooit heb, behoren die momenten alsnog tot mijn absolute, seksuele hoogtepunten; ik beleef er altijd plezier aan en heb het gevoel dat ik alles heb laten gaan.



Ik weet zeker dat ik de rest van mijn leven buiten seks zal blijven hebben, maar ik plan het niet. Plannen verpest de hele spontaniteit en ervaring. Voor mij gaat het om de spanning en het plezier van dat moment.



