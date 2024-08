De spulletjes die mensen bewaren nadat hun relatie stuk ging

Relaties eindigen soms rustig, meestal verdrietig en soms in een diepe poel van peilloze misère. Het enige wat je dan nog overhoudt zijn herinneringen, levenslessen en een doos vol troep – spullen die je ooit van je ex kreeg of spullen waar je van moet huilen. Op een gegeven moment zal je die betreffende doos willen weggooien, of willen overgieten met benzine en in de fik steken, afhankelijk van hoe pijnlijk de relatiebreuk was. Maar zijn er spulletjes waar mensen écht geen afstand van willen doen? We waren benieuwd en vroegen het mensen in allerlei Europese steden.

Bugsy, 26, muzikant, Londen, Verenigd Koninkrijk



Foto door Chris Bethell



Ik heb een zeldzame Gaslight Anthem vinylplaat, die niet online, op cd of op Spotify te vinden is. De plaat is rood en er staat “fuck you” in gekrast. Het ontroerde me toen ze die bekraste plaat aan me gaf. Ze zei: “Hier is je plaat terug, en uhm, sorry, maar ik heb er ‘fuck you’ in gekrast.” Toen wist ik echt dat ik haar pijn had gedaan. Maar ik kon er vreemd genoeg ook om lachen, omdat het me eraan herinnerde hoe goed ze mij kende.

Ik heb er nooit over gepiekerd om die plaat weg te doen. Mijn ex en ik hebben ontzettend leuke tijden gehad. En ja, het is nogal hatelijk is om “fuck you” in een plaat te krassen, maar aan de andere kant is het ook een reminder aan de aard van relaties, de aard van mensen en hoe emotioneel we kunnen zijn. Het staat ook symbool voor vergiffenis – ik vergeef haar voor wat ze mij heeft aangedaan en ik hoop dat zij voor mij hetzelfde kan doen.

– Zoals verteld aan Chris Bethell

Emma, 28, kunstenaar, Londen, Verenigd Koninkrijk

foto door Chris Bethell

Ik heb dit horloge iedere dag om. Ik kreeg het cadeau van een meisje waarmee ik aan het daten was. Het eerste meisje waar ik ooit verkering mee had. Voor ik haar leerde kennen leidde ik een hartstikke heteronormatief leven, maar toen kwam ik haar dus tegen. Ze werd mijn vriendin. We zijn nog steeds vrienden. Dit was het laatste cadeautje dat ik van haar kreeg, en het eerste cadeautje dat ik ooit van iemand kreeg die ik oprecht leuk vond.

Met Kerstmis in 2013 gingen we uit elkaar. Er was niet echt een reden voor, maar het kwam onder andere door de afstand: ik woon in Londen en zij in Nederland. Het was erg ingewikkeld. Ik ben ook een ingewikkeld persoon. Ik denk niet de hele tijd aan mijn ex als ik naar mijn horloge kijk. Het is nu gewoon mijn horloge. Maar soms besef ik wel dat het horloge uit een tijd komt waarin wij nog samen waren.

– Zoals verteld aan Chris Bethell

Maria, 28, journalist, Athene, Griekenland

Foto door Panos Kefalos

Twee jaar geleden kocht mijn ex deze router voor me, zodat ik een snellere internetverbinding kreeg. Hij kocht het eigenlijk omdat hij elke keer ging gamen als hij langs kwam, dus was het meer een cadeautje voor hem dan voor mij. Het is het enige wat ik van hem bewaard heb, omdat het erg handig is. Alle andere dingen die hij achterliet – ondergoed, schoenen – heb ik een jaar later weggegooid. Vraag me niet waarom het uit is, dan moet je aan hem vragen. Ik weet het nog steeds niet.

Ik heb er nooit aan gedacht om het weg te gooien, omdat het een goede router is. Ik moet wel een keer het wachtwoord veranderen, omdat het een combinatie is van zijn naam en zijn geboortedatum. Altijd als iemand om de wifi-code vraagt, denk ik aan mijn ex – wat vooral ongemakkelijk is als ik een nieuw vriendje thuis heb.

– Zoals verteld aan Pavlos Toubekis

Lars, 22, student, Berlijn, Duitsland

Foto door Marvin Ku

Deze jas komt van een vlooienmarkt in de Berlijnse wijk Prenzlauer Berg. Mijn ex was blut, maar hij wilde deze jas zó graag hebben dat ik de helft heb meebetaald. Die hele dag was geweldig. We zaten in het gras, dronken bier en kochten later nog twee jasjes. Ik hou van jasjes.

Hij droeg de jas maar een paar keer. Ik begreep nooit zo goed waarom hij dat ding toen zo graag wilde kopen – zijn hele garderobe is zwart. Zelfs grijs is een te opvallende kleur voor hem. Ik ben precies het tegenovergestelde en ik vond dat het mij veel beter stond. Dus ik begon het vaker te dragen en langzamerhand werd het van mij.

We gingen in januari uit elkaar, omdat we onnodig veel drama hadden over oud en nieuw. Ik hield het jasje en hij heeft het nooit teruggevraagd. Natuurlijk denk ik aan hem als ik het draag – maar meer aan de prachtige dag die we samen hadden, en minder aan hoe het tussen ons geëindigd is. De jongen waar ik nu mee date vroeg me naar het jasje. Ik zei maar gewoon dat ik het op een vlooienmarkt heb gekocht, wat eigenlijk ook gewoon zo is.

– Zoals verteld aan Marvin Ku

Nikolaj, 24, Student, Kopenhagen, Denemarken

Foto van Nikolaj Rohde Simonsen

Dit zijn zijden handboeien, die je kunt gebruiken om je partner vast te vinden tijdens de seks. Mijn ex gaf ze aan mij toen ik jarig was, maar we hebben ze nooit getest. Twee dagen later gingen we uit elkaar, in augustus 2015.

Ze zei dat ik ze terug kon brengen naar de winkel, maar dat wilde ik niet. Ik vind het leuk om ze te hebben, dus ik heb ze nog steeds. Ik heb ze nog nooit gebruikt. Ze doen me nog steeds aan mijn ex denken en het zou raar zijn als zij de hele tijd in mijn hoofd zit als ik met iemand anders in bed lig.

– Zoals verteld aan Clara Krohn.

Andreea, 30, marketeer, Boekarest, Roemenië

Foto in het bezit van Andreea

Ik heb nog bijna alles wat mijn ex-vriendjes me ooit hebben gegeven, maar deze grote, zachte Eeyore is mijn favoriet. Ik zag de knuffel een keer in een winkel waar ik cadeautjes kocht om aan kinderen te doneren met Kerstmis. Ik kon toen niet ophouden met knuffelen.

Negen maanden later zat ik met mijn ex in de auto. Het was mijn verjaardag en we reden in de regen naar een café, waar onze vrienden zaten. Plotseling stopte hij langs de weg en gaf me een tasje met daarin een nachtlampje en een kaart, met daarop: Zodat je niet meer bang bent om alleen te slapen in het donker. Toen vroeg hij of ik een paraplu uit de kofferbak wilde halen. Dat wilde ik niet, omdat het zo hard regende. Uiteindelijk stapten we allebei uit en openden we de kofferbak. En daar lag Eeyore. Ik was in de wolken.

Ongeveer vijf jaar geleden gingen we uit elkaar. We zijn zeven jaar bij elkaar geweest. Ik denk niet aan mijn ex als ik naar Eeyore kijk – het is gewoon een knuffelbare ezel in mijn woonkamer, die goed kan opschieten met mijn vrienden. Vooral als ze dronken zijn en selfies willen maken.

– Zoals verteld aan Iulia Roșu

Dimitrije, 26, Klantenservice-medewerker, Belgrado, Servië

Foto van Dimitrije Gušić

Ik heb vaker op het punt gestaan deze sok weg te gooien, maar ik wil het niet. Mijn ex heeft de sok bij me laten liggen toen ze weg ging. We hadden een lange afstandsrelatie. Ze zei dat ik de sok bij me moest houden totdat ze terugkwam met de andere helft. Het voelde toen erg romantisch.

We gingen vier jaar geleden uit elkaar, omdat ze vreemd was gegaan met twee andere jongens. Maar alsnog wil ik die sok niet weggooien. Ik ben over haar heen, maar het voelt goed dat ik deze sok nog heb. Ik heb op dit moment geen relatie – ik denk dat een nieuwe vriendin deze sok niet zo leuk zou vinden.

– Zoals verteld aan Ana Jaksic