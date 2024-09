De stellen die paddo’s gebruiken als relatietherapie

Een keer per maand maken Fern* (32) en haar verloofde Connor (25) wat tijd vrij om aan hun relatie te werken. Ze dimmen de lichten van hun kamer, wikkelen zich in een zachte deken, steken wat kaarsen aan en zetten hun telefoon uit. Nee, dit is geen voorbereiding voor een goede Netflix-chill-sessie, dit is hun speciale routine voor een nieuw soort relatietherapie: trippen op mushrooms.

Paddo’s maken al duizenden jaren deel uit van de mensheid: al ver voordat Alice in het konijnenhol viel gebruikten verschillende beschavingen – van de oude Egyptenaren tot de Azteken – paddenstoelen voor bepaalde rituelen. In de jaren vijftig en begin jaren zeventig werden de paddo’s ontdekt door hippies die hun spirituele leven wilden uitbreiden.

In de afgelopen jaren zijn ze ook onderzocht als mogelijkheid om onze geestelijke gezondheid vooruit te helpen. Niet alleen zouden ze de symptomen verminderen van depressie en angststoornissen, maar onderzoek heeft ook aangetoond dat consumptie kan leiden tot belangrijke spirituele ervaringen die er op de lange termijn voor kunnen zorgen dat iemand meer open staat voor dingen. Met andere woorden: mensen die paddo’s gebruiken kunnen empathischer worden en meer openstaan voor andermans standpunten.

We hebben een heel diep gesprek, waarvan we niet eens wisten dat we het wilden hebben.

Fern, een homeopaat, en Connor, een meubelmaker, gebruikten voor het eerst samen paddo’s nadat ze een jaar aan het daten waren. Fern had de wereld van psychedelische therapie leren kennen door haar werk met alternatieve medicinale planten. “Ik ken mensen die ze gebruiken zoals je aan yoga of meditatie doet, om jezelf te ontdekken,” zegt Fern. “Wij deden het niet voor ons plezier, ook al is het wel leuk. We wilden meer over elkaar leren.”

“Connor en ik hebben altijd een bepaald doel voor ogen, en het doel bij onze eerste trip was om het medicijn en wat het met je doet te ‘vertrouwen’,” gaat ze verder. “In het begin voelde ik vlagen van warmte door mijn lichaam stromen en werd ik me heel bewust van mijn ledematen, de haren op mijn lichaam en de texturen en sfeer om me heen. Deze gedeelde energie en connectie creëerden een bubbel waarin we alles van elkaar konden zien en begrijpen, en we lachten en lachten maar, als twee kleine kinderen.”

“Toen we onze vingers over elkaars lichaam lieten glijden, leek ik alles wel voor het eerst te voelen.”

Fern zegt dat ze tijdens de trip op een andere manier naar hun eigen en elkaars leven begonnen te kijken. “Ik zag de gebeurtenissen uit mijn leven niet meer vanuit een emotioneel perspectief, maar als feiten. Dit is je leven, dit zijn de dingen die gebeurd zijn, dit is je rol daarin, dit is wat voor effect dat heeft op anderen. Ik besefte hoe ver ik ging om bepaalde negatieve gedachten en gevoelens te onderdrukken, en door dat te erkennen kon ik ze loslaten.”

Het koppel ontdekte dat ze zich tijdens de trip meer met elkaar verbonden voelden en elkaar beter begrepen. “We waren aan het knuffelen en het voelde alsof we samensmolten, het was alsof we elkaars ziel konden zien,” zegt Fern. “Je ontdekt wat elkaars problemen en angsten zijn, zonder daar verder een waardeoordeel over te geven.

Dr. Ros Watts is klinisch psycholoog aan het Imperial College London. Ze begeleidde patiënten tijdens een trip voor een recentelijk onderzoek naar de effecten van paddo’s op depressie. “Mensen ontwikkelen manieren waarop ze bepaalde gedachten en gevoelens kunnen vermijden, terwijl onze patiënten door hun dosis juist overspoeld werden door diezelfde gedachten,” vertelt ze. “Dit was overweldigend en soms eng, maar het gaf ze ook de mogelijkheid om de confrontatie met deze gevoelens aan te gaan.”

Meer dan de helft van de patiënten ondervond aanzienlijke verbeteringen in hun depressie. Er vonden veranderingen plaats in hoe ze met anderen omgingen en de manieren waarop ze hun eigen emoties verwerkten. “Een van de twee hoofdthema’s was om een connectie te maken met andere mensen en de wereld om hen heen, omdat ze dat voorheen niet hadden,” legt professor Watts uit. “Het andere thema was om, in plaats van emotie te ontlopen, het juist te accepteren.”

Het normale gevoel van eigenwaarde verdwijnt en wordt vervangen door een gevoel van verbondenheid.

Zes maanden na het onderzoek meldde elke patiënt de positieve effecten op zijn of haar romantische relatie. “Tijdens het trippen realiseerden ze zich hoe belangrijk hun partner voor hen was,” zegt professor Watts. “Een man ging voor het eerst in zes jaar weer met zijn vrouw uit eten. Hij zei dat ze zich weer jong voelden.” Deze verandering was ook opgemerkt door hun partners. “Zij zeiden dat hun partners veel opener was, beter in staat waren hun emoties te uiten en er meer voor open stonden om diepe gesprekken te voeren.”

Hilda Burke, een psychotherapeut en relatiecoach uit Londen, zegt dat de voornaamste reden dat koppels in therapie gaan een gebrek aan communicatie is. “Ze zijn zo gepolariseerd, dat ze de gedachtegang van de ander niet meer na kunnen gaan, en daarom niet kunnen begrijpen hoe het vanuit hun perspectief is.”



Mensen die paddo’s nemen beschrijven vaak een gevoel van transcendentie en eenheid, alsof hun eigen grenzen en die van anderen beginnen te vervagen. Dr. Carhartt Harris, de leider van het psychedelisch onderzoek aan het Imperial College, schrijft dat het tijdelijke “oplossen van het ego”, dat mensen ervaren wanneer ze bijvoorbeeld paddo’s hebben genomen, “ervoor zorgt dat het normale gevoel van eigenwaarde verdwijnt en vervangen wordt door een gevoel van verbondenheid gevoel met jezelf, anderen en de natuurlijke wereld.”

Na hun eerste trip besloten Fern en Connor om vaker van paddo’s gebruik te maken. “Tijdens de trip praten we een paar uur niet en focussen we ons op ons innerlijk, maar daarna hebben we altijd een lang, opgetogen maar emotioneel gesprek. Dan delen we de reis die we zojuist hebben gemaakt,” zegt Fern. “We hebben een heel diep gesprek, waarvan we niet eens wisten dat we het wilden hebben, en dan gaan we heerlijk slapen. De duidelijkheid die we de volgende dag hebben zorgt ervoor dat we plannen kunnen maken om dingen te veranderen en problemen op te lossen.”

Eric (38) runt een groep die pleit voor het therapeutische gebruik van psychedelische planten. Hij en zijn vrouw Rose* (27) begonnen samen, vlak nadat ze elkaar ontmoetten, paddo’s te gebruiken. “Al in het begin van onze relatie confronteerden we elkaar met verschillende scenario’s tijdens het trippen: zowel vorige relaties als emotionele wonden uit onze kindertijd kwamen allemaal naar boven,” zegt Eric.

“Door samen aan de paddenstoelen te gaan, gingen we op een reis waarin ik de wonden uit mijn verleden kon helen. Mijn beste vriend overleed in een auto-ongeluk toen hij 16 was, en door de paddo’s kon ik eindelijk de confrontatie aangaan met de pijn die ik daardoor heb. Door die ervaring met haar te delen, konden we elkaar allebei beter leren begrijpen en accepteren.”

Eerst bracht het trippen op paddo’s ons heel dicht bij elkaar, maar toen verscheurde het ons juist.



De confrontatie aangaan met het verleden, in plaats van deze weg te stoppen in je relatie, is iets dat Hilda Burke vaak doet met haar cliënten. “Een grote stap in relatietherapie is om naar jezelf te kijken, in plaats van zeggen dat het allemaal aan de ander ligt,” zegt ze. “Je moet kijken naar wat jij toevoegt, ook al is dat moeilijk; het is belangrijk om te kijken wat wel en niet bij de relatie hoort, en daar vrede mee hebben.”

Eric denkt dat het frequente gebruik van paddo’s de sleutel is tot een gelukkige relatie. Maar dat wil niet per se zeggen dat alle paddo-gerelateerde openbaringen in het voordeel van een relatie werken. “Een van de patiënten die deelnam aan het onderzoek zei dat ze een relatie had die niet goed voelde, maar pas na de trip was ze zelfverzekerd genoeg om er een einde te maken en verder te gaan,” zegt professor Watts.

Dan* (35) maakte dit mee vanaf de andere kant. “Eerst bracht het trippen op paddo’s ons heel dicht bij elkaar, maar toen verscheurde het ons juist,” zei hij. “We waren verloofd, maar tijdens de trip besefte mijn vriend dat hij al die tijd al tegen mij en zichzelf aan het liegen was.”

Maar voor Fern en Connor zijn de paddestoelen een maandelijks ritueel geworden. Beiden vinden ze dat het een belangrijk onderdeel uit is gaan maken van het belangrijk voor de gezondheid van hun relatie. “Het is niet zo dat we minder close zouden zijn als we het niet deden,” zegt Fern, “maar het had jaren kunnen duren totdat we op dit punt kwamen. Het voelt echt alsof je tien jaar in een nacht beleefd hebt.”

Professor Watts zegt dat er veel voordelen aan het gebruiken van paddo’s zitten, maar tegelijkertijd moet je de werking ervan niet onderschatten. “Als ze in een veilige setting worden gebruikt, zijn ze veilig,” zegt ze, “maar een van de patiënten zei dat het de ergste vijf uur van zijn leven waren, ook al had het aan het einde wel zijn voordelen. Ik zou niet zo’n ervaring niet aanraden, tenzij het binnen het kader van een onderzoek is.”

“Als het onderzoek slaagt, kunnen de mensen die ze om therapeutische redenen nodig hebben ze op een dag hopelijk ook echt krijgen.”

* Namen zijn aangepast, echte namen zijn bekend bij de redactie.

