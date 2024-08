De stereotyperende seksuele opmerkingen die je krijgt als je niet wit bent

Door mijn Noord-Afrikaanse uiterlijk krijg ik in uitgaansgelegenheden en op datingapps nogal eens wat stereotyperende seksuele opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd, zoals:

“Ben jij besneden?”

“Ik geil op Arabische mannen, die zijn zo dominant en agressief in bed.”

“Grote piemel heb je zeker, once you go black you never go back , zeg ik altijd.”

, zeg ik altijd.” “Jij hebt vast overal veel haar. Dat hebben Arabische mannen, toch?”

“Sorry, maar ik val echt niet op buitenlanders.”

“Je bent best knap voor een Marokkaan.”

“Heb altijd al met een getinte jongen willen zoenen.”

Door de jaren heen ben ik bijna gewend geraakt aan opmerkingen of berichtjes die enkel gebaseerd zijn op mijn Egyptische achtergrond. Nou is aandacht in principe hartstikke leuk, maar ik had toch wel heel vaak het gevoel om voor veel mannen niet meer dan een soort exotisch hapje te zijn. Bovendien lagen er blijkbaar al van tevoren allerlei verwachtingen en seksuele fantasieën klaar, op basis van domme stereotypen, waar ik dan nog maar eens aan moest zien te voldoen.



Ook het tegenovergestelde van dit soort fetisjering en exotisering – uitsluiting gebaseerd op etniciteit – kom ik regelmatig tegen, bijvoorbeeld op Grindr, waar termen als ‘no asian’ en ‘no blacks’ nauwelijks zeldzaam zijn.

Er bestaat dus een groep die níet met me wil daten en een andere groep die juist wél met me wil daten, puur omwille van mijn etniciteit. Ik was benieuwd naar hoe andere mensen dit ervaren, dus sprak ik acht biculturele Nederlanders over hoe hun etniciteit een rol speelt bij het daten, op datingapps en in uitgaansgelegenheden – zowel in positieve als in negatieve zin.

Sarah Roufai (22) – student Franse taal en cultuur, uit Amsterdam

Foto via Sarah

VICE: Hoi Sarah. Heb jij ooit te maken gehad met vervelende seksuele opmerkingen vanwege je etniciteit?

Sarah: Ja, absoluut. Meer dan eens heeft een man gevraagd hoe mijn vagina eruitziet en of hij wel roze is. Het is meestal niet eens lollig bedoeld. Ook heb ik tijdens het uitgaan vaak genoeg grappen gehoord als: “Ik kon je even niet zien, je bent zo donker.” Positief bedoelde opmerkingen kunnen ook dom zijn, zoals “Je bent zo knap voor een donker meisje!” of “Je bent het eerste donkere meisje waar ik mee zoen.” Daarmee is voor mij veel al verpest, want ik wil me geen experiment voelen. Ik ben geen exotisch vruchtje dat je kunt uitproberen.



Hoe reageer je op die dingen?

Vaak kijk ik verbaasd en vertel ik dat het niet cool is wat ze zeggen. Als ik met een jongen aan het flirten ben en hij gaat ongepaste opmerkingen of grapjes maken over m’n huidskleur, dan kap ik het vaak direct af. Dat soort situaties zijn echt vermoeiend. Maar ik moet altijd rustig blijven, want anders word ik weer als ‘angry black woman’ bestempeld.

“Meer dan eens heeft een man gevraagd hoe mijn vagina eruitziet en of hij wel roze is.”

Zijn er nog meer vooroordelen die je om je oren krijgt?

Ik zat een keer met een vriendin in een bar, en toen kwam er een witte man naar ons toe die een soort ghetto-accent ging faken en vroeg of we wilden twerken. Ik krijg vaak te horen van mannen dat ik een mooie kont heb, net als veel andere zwarte vrouwen. Misschien bedoelen ze het complimenteus, maar ik wil niet constant benadrukt krijgen dat ik een donkere huidskleur heb.



Zijn alle opmerkingen die je krijgt vervelend?

Niet per se. Maar als jongens zeggen dat ik het eerste donkere meisje ben waar ze mee zoenen, vraag ik me af waarom ze de behoefte hebben om dat te zeggen. Het omgekeerde is nog vervelender: het is vaker voorgekomen dat ik met mijn vriendinnen, die allemaal wit zijn, uitging en dat er alleen met mij niet werd geflirt. Dat mijn huidskleur soms genoeg is om me niet beter te willen leren kennen vind ik best erg.

Kun je de vooroordelen die er bestaan niet ook in je voordeel gebruiken?

Nee, ik vermijd ze zoveel mogelijk. Ik let zelfs expres op hoe ik me kleed, omdat ik niet gezien wil worden als een ‘ghettomeisje’ dat een te strakke broek aan heeft en een grote kont heeft waarmee ze onophoudelijk staat te twerken. Ik ben trots op mijn West-Afrikaanse origine, maar ik gooi het niet in de strijd om aandacht te krijgen.

Myrna Boulous (21) – afgestudeerd modespecialist, uit Enschede

Foto met dank aan Myrna

VICE: Heb jij ooit te maken gehad met irritante seksuele opmerkingen vanwege je etniciteit?

Myrna: Soms als ik naar een bar ga krijg ik opmerkingen over mijn krullen, meestal flirterig bedoeld, soms een beetje intimiderend. Laatst kwam een jongen naar me toe die me vertelde dat ik er wel ‘geil exotisch’ uitzag.

Zijn dat soort opmerkingen altijd vervelend?

Nou, mannen zeggen vaak dat ik spannender ben dan witte meisjes. Ik vind dat eerder een compliment dan dat ik het racistisch vind, dus wat mij betreft zit daar geen probleem. Ik vind het ook fijn als mijn vriendje juist niet naar witte meisjes kijkt, dan is er minder concurrentie voor mij toch? Het probleem begint pas bij de vooroordelen en de uitsluiting die daaruit voortkomen.

Voelde jij je soms uitgesloten vanwege je etniciteit?

Ik merkte dat witte jongens er altijd van uitgingen dat ik toch nooit op ze zou vallen, omdat ik alleen voor Marokkaanse of Turkse jongens zou gaan omdat zij moslim zijn. Terwijl ik zelf niet eens moslim ben. Maar daardoor werd ik soms als enige van mijn vriendinnengroep niet aangesproken, en dat was dan niet leuk. Ik heb nu zelf een witte vriend, en sommige mensen reageren enorm verbaasd als ik ze een foto laat zien. Dat snap ik niet.

Shamiro Van Der Geld (32) – evenementenorganisator, uit Amsterdam

Foto met dank aan Shamiro

VICE: Heb jij ooit te maken gehad met vervelende seksuele opmerkingen vanwege je etniciteit?

Shamiro: Ik denk dat bijna iedereen in Nederland met een andere etniciteit dan wit dit weleens heeft meemaakt. Een vriend vertelde ooit over seksfeesten waar ze specifiek voor naar “hitsige donkere mannen” zochten. Zwarte mannen worden soms gezien als een wilde fantasie, een lustobject of gewoon een leuke ervaring. Bij mij beginnen vrouwen vaak over m’n kroeshaar, exotische kokosgeur, m’n spieren of wat er in m’n broek zit. Meiden zeggen soms dat ze weleens met ‘iets groots’ willen spelen, of dat soort ongein.

Welke seksuele vooroordelen bestaan er volgens jou over zwarte mannen?

Dat we ontrouw zijn, een enorme piemel hebben en er wordt vaak gezegd dat zwarte mannen niet van beffen houden. Dat we een extreem hoog libido hebben en niet moe te krijgen zijn. Een meisje zei een keer ‘dat het niet ging gebeuren’ omdat mijn piemel vast te groot was. Hoe zou jij je het vinden als iedereen denkt dat je een grote piemel hebt, maar je bent normaal of klein geschapen? Als iemand een grap maakt over mijn penis op basis van mijn kleur, word ik daar echt niet blij van.

Voel je je weleens uitgesloten vanwege je huidskleur?

Ik word soms afgewezen in de kroeg nog voordat ik een move heb gemaakt en alleen glimlach of zo. Ik heb dan weleens het gevoel dat dat komt omdat ze denken dat ik iemand ben die alleen maar vrouwen lastigvalt. Soms vertellen vrouwen me ook direct dat ze niet op donkere mannen vallen. En toen ik jonger was had ik een vriendinnetje, bij wie ik niet over de vloer mocht komen, omdat ik niet geaccepteerd werd door haar ouders.

Trek je bepaalde types aan?

Ja, de persoon die normaal niet naar donkere jongens kijkt en dan langzaam verliefd op je wordt vanwege je persoonlijkheid. Ze benadrukt constant dat je zo anders bent dan andere donkere mannen. Een ander type is het meisje dat juist heel goed weet dat ze op donkere mannen valt en dat ook zo snel mogelijk duidelijk maakt. Het liefst wil ze direct met je mee. Ze heeft vaak stage gelopen in een exotisch land, luistert naar muziek van D’Angelo, Kanye West, en Jamie Foxx. Negen van de tien keer vind ik het niet echt chill om zo in een seksueel hokje geplaatst te worden.

Elia* (25) – vluchtte twee jaar geleden van Marokko naar Nederland



VICE: Hoi Elia, krijg je weleens seksuele opmerking gebaseerd op stereotypen?

Elia: Op Grindr spreken veel mannen me aan met termen als ‘meester’, omdat ze ervan uitgaan dat ik dominant ben. Het idee bestaat dat Arabische mannen dominant of agressief zijn in bed. Ik heb daarom geen seks meer met witte mensen, omdat ik altijd het idee hebben dat ze me fetisjeren en ik aan een seksuele fantasie moet voldoen. Soms heb ik zelfs het idee dat ze me als minderwaardig zien en me ‘even willen gebruiken’.

Wat is het gekste dat je hebt meegemaakt?

Toen ik in een AZC zat, in Ter Apel, reden er geregeld oude witte mannen naar het vluchtelingenkamp, zelfs vanuit Duitsland. Ze probeerden dan seks te hebben met vluchtelingen. Ik heb het zelf meegemaakt dat een man me om die reden ging lastigvallen.

“Toen ik in een AZC zat reden er geregeld oude witte mannen naar het vluchtelingenkamp, omdat ze seks wilden met vluchtelingen.”

Jeetje. Voel je je soms uitgesloten vanwege je etniciteit?

Mensen zeggen dingen als: ‘Ik ben geen racist, maar ik voel me niet aangetrokken tot Marokkanen.’ Ik ga ook niet echt meer naar gaybars, omdat ik me er nooit helemaal op m’n gemak voel. De tweede dag dat ik in Nederland was, ging ik naar een gaybar. De oudere mannen daar dachten dat ik wel makkelijk mee zou gaan. Ze boden me drankjes aan, zaten aan me en vroegen op een soms vrij dwingende toon om met ze mee naar huis te gaan. Dat wil ik niet nog eens meemaken.

Linh* (24) – student uit Limburg

VICE: Heb jij weleens te maken met vervelende seksuele opmerkingen vanwege je etniciteit?

Linh: Zeker. Mannen zeggen soms dat ik zeker heel wild of onderdanig ben in bed, en refereren aan Japanners met gekke fetisjen. En ik ben niet eens Japans! Mannen zeggen ook vaak dat ik vast een strakke vagina heb. En op Tinder werd ik een keer continu aangesproken door iemand die ‘yellow fever’ in z’n profiel had staan.

Hoe reageer je op dit soort opmerkingen?

Vooral heel verbaasd. Het is zo racistisch, maar de meeste mannen snappen niet dat het ongepast is en denken dat ze met je flirten, of zo.

“Een keer zei ik tegen iemand dat ik de dj knap vond, en toen reageerde diegene door te zeggen dat de dj vast geen loempia lust…”

Is het altijd vervelend?

Dat mensen je profileren met je etniciteit is nooit prettig. Geef me liever een compliment over mij als persoon. Mensen zeggen hele lompe dingen als: ‘Je bent zo mooi voor een Aziaat’. Een keer zei ik tegen iemand dat ik de dj knap vond, en toen reageerde diegene door te zeggen dat de dj vast geen loempia lust…

Trek je een specifiek type aan?

Ik heb weleens meegemaakt dat jongens puur in me geïnteresseerd zijn omdat ik een Vietnamese achtergrond heb. Ik vind dat beledigend, omdat ze dus echt alleen maar daarom naar me toe komen. Bovendien ontkennen ze daarmee dat ik Nederlands ben, terwijl ik me wel zo voel. Ook heb ik achteraf weleens gehoord dat iemand met wie ik naar bed was geweest later aan iemand had verteld dat hij het met “een Vietnamees” had gedaan, alsof ik een experiment was.

Loubna* (27) uit Arnhem

VICE: Heb jij weleens te maken met vervelende seksuele opmerkingen vanwege je etniciteit?

Loubna: Toen ik nog een hoofddoek droeg waren er weleens oudere witte mannen die me intimiderend aankeken als ik bijvoorbeeld op de bus stond te wachten, en me dan vroegen of ik nog maagd was. Ik heb ook weleens gehoord dat ik er zonder hoofddoek vast geil uitzag. Een man vroeg me een keer of ik goed was in anale seks – volgens hem bleven Marokkaanse meisjes op die manier maagd tot het huwelijk… Ik stond perplex. Nu ik geen hoofddoek meer draag krijg ik alsnog soms gekke dingen te horen, maar wel een stuk minder. De meeste opmerkingen gaan over dat ik er zo lekker exotisch uitzie, of dat iemand altijd al eens iets met een Arabisch meisje wilde doen.

Hoe reageer je op dit soort opmerkingen?

Voorheen was ik best verlegen, dus toen durfde ik niks terug te zeggen en voelde ik me vooral erg vies. Nu sta ik iets steviger in mijn schoenen en zeg ik er wat van. Maar ik wil het ook niet te veel aandacht geven.

“Ik ken meisjes die zichzelf als ‘exotisch’ neerzetten om aandacht te krijgen. Daarmee hou je vooroordelen in stand.”

Zijn er seksuele vooroordelen over jouw etniciteit?

Ja dat we ons makkelijk laten domineren door mannen en allemaal nog maagd zijn.

Profileer jij je met stereotypes om aandacht te krijgen?

Nee, maar ik ken wel meisjes die zichzelf als ‘exotisch’ neerzetten om aandacht te krijgen. Ik veroordeel ze niet, maar ik vind het niet goed, want je houdt bepaalde vooroordelen daarmee in stand.

Voel je je weleens uitgesloten met daten of met flirten in uitgaansgelegenheden vanwege je etniciteit?

Ik denk dat er twee extremen zijn. Je hebt mannen die je geen aandacht geven, omdat ze denken dat we allemaal worden uitgehuwelijkt, of sowieso voor een Marokkaanse of Turkse jongen gaan. Je hebt ook mannen voor wie Arabische meisjes ‘onbereikbaar’ lijken, en daarom juist interessant zijn. Dat maken ze dan vaak onhandig duidelijk, door een moeilijk gesprek over Wilders te beginnen, of zo. Een keer kwam een witte man naar me toe die een soort Marokkaanse straattaal tegen me ging praten, dat was wel een afknapper. Je bent bijna nooit gewoon een leuk meisje in een bar.

Reza Athar (30), dj, uit Nijmegen

Foto door Alwin Sinnema Photography

VICE: Krijg je weleens vervelende seksuele opmerkingen vanwege je etniciteit?

Reza: Ik krijg vaak de vraag of ik besneden ben, en hoe het dan voelde, en hoe dat nu dan is.

Wat vind je daarvan?

Het is een gekke vraag – ik heb geen vergelijkingsmateriaal, dus wat moet je daarop zeggen? Ik lach er meestal maar om. Er zijn verder relatief weinig vooroordelen over Iraanse jongens. Soms vermoeden mensen dat ik vrouwen slecht zou behandelen, omdat in mijn cultuur vrouwen ondergeschikt zouden zijn.

Trek jij een bepaald type aan?

Ik trok als tiener vooral vrouwen van boven de 45 aan, die op jongens met een migratieachtergrond vielen. Meestal vrouwen met ordinaire kleding en veel make-up op. Het voelde wel gek, maar ik had niet door dat ze me fetisjeerden. Op R&B-feestjes waar ik toen weleens naartoe ging zag je dat soort vrouwen regelmatig.

Wat vond je daar toen van?

Op dat moment niet zoveel. Ik was gevleid door de aandacht, maar ik dacht soms wel: je had mijn moeder kunnen zijn. Nu realiseer ik me dat het niet echt oké is wat die vrouwen deden.

Heb jij je ooit met stereotypes geprofileerd om aandacht te krijgen?

Eerder het tegenovergestelde. Vanwege het vooroordeel dat Midden-Oosterse mannen slecht met vrouwen omgaan, deed ik bij Nederlandse meisjes extra m’n best om te laten zien dat ik een goede man was.

Voelde jij je soms uitgesloten vanwege je etniciteit?

Ik heb weleens te horen gekregen van vrouwen dat ze niet in Midden-Oosterse mannen geïnteresseerd zijn, maar dat vond ik niet erg. Voor sommigen zul je toch nooit goed genoeg zijn, hoe goed je ook je best doet. Maar goed, ik kan moeilijk mensen forceren om mij leuk te vinden.

Chao* (34**) uit Rotterdam

VICE: Heb jij weleens te maken met vervelende seksuele opmerkingen vanwege je etniciteit?

Chao: Ik hoor gelukkig zelf niks recht in mijn gezicht, maar we kennen allemaal het vooroordeel dat Aziaten klein geschapen zijn. Ik merk wel dat ik bepaalde types aantrek, gasten die denken dat ik makkelijk mee ga.

Wat voor gasten?

Vooral oudere witte mannen die in Thailand zijn geweest, denk ik. Vaak denken ze dat ze me zomaar aan kunnen raken, en gaan ze ervan uit dat ik onderdanig ben. Een keer was in een gaybar en toen zat Pim Fortuyn daar. Hij heeft toen meerdere malen aan mijn billen gezeten.

Pim Fortuyn? En toen?

Ik voel me op dat soort momenten echt een lustobject en dat is niet fijn. Ik ben toen weggelopen, verbaasd dat een politicus zich zo kon gedragen.

Voel je je soms ook uitgesloten met daten of met flirten in uitgaansgelegenheden vanwege je etniciteit?

Ik ben me ervan bewust dat ik in Nederland tot een ‘nichemarkt’ behoor en daarom meestal minder aandacht krijg dan een blonde jongen met blauwe ogen. Ik heb een keer op mijn Grindr-profiel een foto van een blonde jongen ingesteld, en toen kreeg ik drie keer zoveel reacties als met mijn eigen foto. Misschien is het iets Nederlands – toen ik een tijdje in Parijs zat merkte ik veel verschil. Ik kreeg daar veel meer aandacht dan in Nederland.

–

*Deze namen zijn vanwege privacyredenen gefingeerd.

**De leeftijd van Chao was aanvankelijk verkeerd vermeld en is aangepast