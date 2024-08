Deze Limburgse beer is de koning van de mislukte opgezette dieren

Foto: ‘Missiemuseum Steyl-Tegelen, toegang vaste collectie​​’ door Kleon3, onder licentie CC BY-SA 4.0​​

In het Missiemuseum in het Limburgse Steyl heeft zich een kleine ramp voltrokken: een 85-jarige beer is zijn brom verloren. Hoewel het ons niet helemaal duidelijk is wat het verliezen van je brom inhoudt, klinkt het als iets dat je niemand toewenst. Zeker niet een stokoude opgezette beer die voor een muntstukje een dansje voor je doet. Hadden we al gezegd dat hij voor een muntje een dansje voor je doet? Toch is dit nog een veel groter drama dan je nu denkt. Conservator Truus Coppus legt aan Omroep Venlo uit wat er precies met de beer van Steyl aan de hand is.

“Er zit bijvoorbeeld een blaasbalg in,” zegt ze. “En er zit een rietje in. Die blaasbalg klapt dicht en perst lucht door het rietje. Zo ontstaat een brom. En dat moet vernieuwd worden.”

Het museum is in de lokale supermarkt een inzamelactie van statiegeldbonnetjes begonnen om de beer te restaureren. Alhoewel ik niet precies weet hoeveel colaflessen je moet inleveren voor een blaasbalg en een rietje, klinkt het als iets dat – zelfs in Limburg – toch wel zou moeten lukken, vooral voor een icoon als de Steyler beer.

Hij is namelijk niet zomaar een beer. Hij is echt zo’n beer die op vlaggen staat, overspoeld wordt met liefdesbrieven en er gaan zelfs geruchten dat mensen naar hem op bedevaart gaan. Bovendien kijkt hij uit z’n ogen alsof hij net een bereleuke mop heeft verteld en wacht tot zijn vrienden de punchline snappen. Dat geeft hem een status als alfamannetje in het rijk van aandoenlijk knullige taxidermie.

We vinden dat iedereen direct al hun statiegeldbonnetjes naar Limburg moet faxen om de keizer van de opgezette dieren te redden.

