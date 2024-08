De Stier is een koppige levensgenieter die zich niets laat vertellen

In de column Astro Roast haalt astroloog Danny Larkin elk sterrenbeeld met stijl door het slijk. En met veel liefde, heel veel liefde.

Weinig sterrenbeelden zijn zulke levensgenieters als de Stier. En iedereen houdt daarom van ze. (Denk maar aan George Clooney, Audrey Hepburn, en Adelebijvoorbeeld: allemaal Stier.) Aan de andere kant kunnen Stieren verschrikkelijk koppig zijn, vooral de mannen. Zal Stier Mark Zuckerberg ooit beseffen dat de enige manier om Facebook te redden flexibeler zijn is? Hoe moeilijk is het concept ‘flexibel’ voor Stieren!

Stier is een aardeteken dat wordt geleid door Venus, de planeet van liefde en geld. Mensen met dit sterrenbeeld hebben daarom een sterke connectie met sensualiteit en al het plezier dat er op aarde te vinden is. Ze leven graag in weelde, drinken dure cocktails, dragen de mooiste kleren en kennen alle nieuwe restaurants van de stad. Hun favoriete drug is MDMA, omdat ze eigenlijk continu op zoek zijn naar extase. Weinig mensen kunnen het er zo van nemen als de Stier! Maar door die dure smaak kan een Stier wel makkelijker in het rood komen te staan, en een slopende kater ligt ook op de loer.

Maar doordat Stier een aardeteken is, staan mensen met dit sterrenbeeld vaak met beide benen stevig op de grond; soms iets te stevig. In het ergste geval is een Stier onvermurwbaar en onverplaatsbaar, als een rots. Ook zit er zeker wat van het karakter van een stier of koe in dit sterrenbeeld: ze vinden het heerlijk om een beetje in het gras te hangen, wilde bloemen te plukken en gewoon van het leven te genieten. En net als een koe weigert de Stier te bewegen, tenzij-ie echt wil.

Het seizoen van de Stier valt tegelijkertijd met de vroege lente op het Noordelijk halfrond, van 20 april tot 21 mei. Stieren zijn als de tulpen die open gaan midden in het seizoen. De meesten van ons zijn te druk met hun telefoon om zich bezig te houden met tuinieren, maar het duurt dus ongeveer vijf jaar voor een tulpenzaadje uitgroeit tot een bol waaruit een bloem kan groeien. Wanneer die bol eenmaal volgroeid is, zal hij ieder jaar op dezelfde plek bloeien. Net als tulpen zijn Stieren ook standvastig, wat ze loyaal, toegewijd en soms onverzettelijk maakt. Maar er zit ook een keerzijde aan deze eigenschappen: Stieren zijn vaak inflexibel, koppig en rigide.

Stieren hebben de neiging om gefixeerd te raken op een bepaald doel, en het keer op keer te blijven proberen. Ook in de liefde.

Zo krachtig zijn heeft zo zijn voordelen op werk; een Stier is een echte doorzetter, zelfs als projecten frustrerend zijn of niet lekker lopen. Maar collega’s kunnen ook gek worden van een Stier, bijvoorbeeld als zij of hij maar blijft doordrammen. Laat lekker gaan, joh. Stieren kunnen ook problemen krijgen met hun baas, aangezien ze hun werk precies op hun eigen manier willen doen, en zich weinig aantrekken van de mening van anderen.

Als een van je collega’s Stier is, ga er dan niet mee in discussie – beter neem je ze mee uit eten als je een probleem wil bespreken. Met een glas wijn erbij kan je dan voorzichtig uitleggen wat jouw kijk op de zaak is, en vertel de Stier dat zij of hij zo meer tijd zal overhouden om van het leven te genieten. Deze strategie doet wonderen.

Wat de liefde betreft verspilt een Stier vaak veel van haar of zijn tijd met het proberen om een ingedutte relaties nieuw leven in te blazen. Stieren hebben de neiging om gefixeerd te raken op een bepaald doel, en het keer op keer te blijven proberen. Bijna op het gestoorde af. Op de een of andere manier denken Stieren dat een geliefde een compleet nieuw mens zal worden als ze het maar blijven proberen. Dit is niet romantisch, maar gewoon irritant.

Stieren verliezen hun liefde voor mode al snel als ze geen budget hebben voor designerkleding. Maar kom op, stel je niet zo aan en breng eens een bezoekje aan de Episode of een andere tweedehandskledingwinkel, want daar kun je ook prachtige dingen vinden. Hetzelfde geldt voor de glamoureuze feesten en dure etentjes – je hoeft niet altijd in een sterrenzaak te dineren, ook voor weinig geld kan je lekker eten. Of ga eens naar een galerie-opening en wordt gratis dronken. Het zal je verbazen hoeveel knappe en interessante singles daar rondlopen, Stier.

Is het voordehandliggend om een Stier eraan te helpen herinneren dat de beste dingen in het leven gratis zijn? De schoonheid en het gevoel van extase waar de Stier zo naar verlangt, zijn eigenlijk altijd binnen handbereik. Waarom zou je je tijd verspillen met intens koppig zijn op werk, of het achternalopen van een scharrel die jou niet ziet zitten? Terwijl je ook lol kunt hebben met je vrienden en nieuwe mensen kunt ontmoeten? Dus Stier, behoud je wijsheid en hang naar plezier, maar wordt eens een beetje volwassen. En blijf vooral niet koppig in een hoekje staan om je punt te maken, terwijl de rest gewoon doorgaat met leven.



