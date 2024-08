De stijgende zeespiegel maakt duizenden eilanden voor 2065 onbewoonbaar

In een door het Amerikaanse Pentagon gefinancierd onderzoek, wordt beweerd dat de stijgende zeespiegels ervoor gaat zorgen dat “duizenden” tropische eilanden in de Indische en Stille Oceaan voor 2065 onbewoonbaar worden. Dit werd vorige week in Science Advances gepubliceerd.

Het onderzoek focuste zich op de Marshalleilanden in de Stille Oceaan en Roi-Namur in het specifiek. Amerika heeft op dat eiland een militaire basis waar meer dan 1200 mensen werken. Door een combinatie van hoge golven, de stijgende zeespiegel en de aantasting van koraal rond de eilanden, dreigen ze tussen 2040 en 2065 volledig door de zee te worden verzwolgen. Roi-Namur, dat nog geen twee meter boven zeeniveau ligt, zal deze eeuw waarschijnlijk nog niet veranderen in een tropisch Atlantis. Maar het risico bestaat nog steeds dat het eiland onbewoonbaar wordt.

Videos by VICE

Het grootste gevaar in de nabije toekomst is dat er door de grote golven die over het land spoelen zout in het grondwater terecht komt en het hierdoor ondrinkbaar wordt.

Curt Storlazzi, hoofdauteur van het onderzoek en onderzoeker bij US Geological, vertelde de Washington Post dat dit soort overstromingen maar eens in de zoveel decenia voorkomen. Hierdoor heeft de gemeenschap en het ecosysteem voldoende tijd om te herstellen. Maar als de zeespiegel verder stijgt, gaan er steeds vaker zoute golven over deze eilanden spoelen. Als een golf twee jaar achter elkaar over een eiland buldert, wordt het eiland in één klap onbewoonbaar door het zoute grondwater.

“Deze informatie zal – breder toegepast – van cruciaal belang zijn voor politieke leiders. Hierdoor kunnen ze zien welke eilandstaten en welke mensen wanneer geëvacueerd moeten worden,” staat in een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Defensie. “Als de gevolgen niet goed worden aangepakt of er niet goed vooruit wordt gekeken, dan kunnen er grote geopolitieke problemen ontstaan wanneer deze eilanden geëvacueerd moeten worden.”

In 2014 kammen golven van 5 meter hoog zichtbaar over een compleet eiland uit. Als dit twee keer in een jaar zou gebeuren, dan zouden de eilanden onbewoonbaar worden. Afbeelding: USGS

In 2014 zijn 16 voet hoge golven zichtbaar over een heel eiland op de Marshalleilanden. Als dit soort gebeurtenis twee jaar op rij zou gebeuren, zouden de eilanden onbewoonbaar worden. ik

De zeespiegel bedreigt niet alleen de tienduizenden mensen die in de Stille Oceaan wonen, maar het kan ook voor problemen zorgen op hele andere plekken. In de ruimte bijvoorbeeld. Het Amerikaanse leger is bezig met de bouw van een ding dat het “Space Fence” heet. Dat is een 800 miljoen euro kostend radarsysteem dat vanaf Roi-Namur de tienduizenden stukken ruimtepuin in een baan rond de aarde in de gaten moet houden. Door de stijgende zeespiegel en grote golven wordt deze hele installatie bedreigd.

De zeespiegel is sinds 2000 ongeveer 6 centimeter gestegen en zal met een snelheid van 3,4 millimeter per jaar blijven stijgen. Dit tempo zal naar verwachting in de komende jaren versnellen. Door het lot van Antarctica, en wat dat betekent voor ons klimaat, is het nog niet helemaal zeker wat er precies gaat gebeuren met de zeespiegel de komende jaren. In de afgelopen jaren hebben klimaatwetenschapers “met afschuw gekeken,” terwijl de ijskap in West-Antarctica begon af te brokkelen.

Als – of liever wanneer – de West-Antarctische ijskap volledig instort, kan dit leiden tot een zeespiegelstijging van maar liefst 4 meter. Meer dan genoeg om Amerikaanse kuststeden als Miami te laten verzuipen, om maar te zwijgen over de laaggelegen Marshalleilanden. Het goede nieuws is – als je dat zo kan noemen – dat dit proces waarschijnlijk meer dan 200 jaar gaat duren. Maar volgens een rapport uit 2013 kan de zeespiegel in 2100 meer dan een meter zijn gestegen. Hoewel veel klimaatwetenschappers denken dat dit een voorzichtige schatting is.

Maar de klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat de versnelde processen, die bijdragen aan de zeespiegelstijging, laten zien dat een nieuw energiebeleid noodzakelijk is.

Tot nu toe zijn de pleidooien over de noodzaak van klimaatverandering constant in de Trumpiaanse doofpot gestopt. Misschien dat ze in Amerika eens wakker gaan worden nu klimaatverandering een kwestie van nationale veiligheid wordt.

Volg Motherboard op Facebook en Twitter.