Foto’s van de stoet migranten die richting de Amerikaanse grens wandelt

Vorige week vrijdag maakte Donald Trump eindelijk een einde aan de shutdown van de overheid, die meer dan een maand heeft geduurd. Althans, voorlopig: tussen nu en 15 februari zullen de meest vooraanstaande wetgevers van Amerika opnieuw debatteren over wat ze met de zuidelijke grens aanmoeten, en of er daadwerkelijk een “grote, prachtige muur” moet komen. Trump heeft daar in elk geval wanhopige behoefte aan.

Het is een campagnebelofte die hij vooralsnog, in de eerste twee jaar van zijn presidentschap, niet is nagekomen. Het is het symbool, de kern, van zijn retoriek die het afgelopen najaar in rap tempo harder en lelijker werd, nadat Trump had gehoord dat een ‘migrantenkaravaan’ op weg van Mexico naar de Verenigde Staten was. Duizenden mensen die bang waren voor de armoede en het geweld in Honduras en Guatemala vluchtten richting Amerika, hopend om daar een leven op te bouwen – of op z’n minst Amerika überhaupt te bereiken. Het was niet de eerste keer: eerder al waren er andere groepen mensen richting de VS gemarcheerd. En onlangs meldde The Washington Post dat er een nieuwe karavaan, met meer dan tienduizend mensen, op weg was richting de grens.

Videos by VICE

De Canadese fotograaf Larry Towell arriveerde op 9 november 2018 in Mexico-Stad. Hij was daar naartoe gegaan om de enorme stoet migranten te volgen terwijl ze op weg waren richting Tijuana, een stadje aan de noordgrens van Mexico. Zo legde hij de expeditie vast die zoveel aandacht had getrokken van de machtigste man ter wereld. Het enige wat hij niet had voorzien was dat de migranten van plan waren om de volgende ochtend om 05:00 uur ’s ochtends al te vertrekken, dus toen hij aankwam bij het stadion waar ze die nacht met z’n allen verbleven, was de groep al vertrokken en moest hij er vliegensvlug achteraan.

Towell is geen onbekende als het gaat om dit onderwerp. In de jaren tachtig maakte hij naam door de Contras te fotograferen, de door de VS gesteunde, moorddadige rechtse rebellengroep in Nicaragua. Ook maakte hij een project over de familieleden van degenen die zijn “verdwenen” tijdens de Guatemalteekse burgeroorlog.

De foto’s hieronder laten een reis zien die niet vaak zoveel aandacht van de (politieke) elite heeft getrokken. Een reis die vooral bestaat uit ellende, moed en doorzettingsvermogen. Bekijk meer werk van Larry Towell op zijn website.

Tijuana, Mexico. November 2018. Deze muur loopt vanaf de Stille Oceaan langs de grens tussen Mexico en de VS.

Guadalajara, Mexico. 12 november 2018. Families zittend op transportwagens.

Querétaro, Mexico. 11 november 2018.



Querétaro, Mexico. 11 november 11, 2018. Migranten stappen in een vrachtwagen.

Tijuana, Mexico. 17 november, 2018. Migranten verblijven in het Benito Juárez-stadion.

Irapuato, Guanajuato, Mexico. 12 november 2018. Migranten breken hun kamp op om 5:00 uur ’s ochtends.



Mexico-Stad, 9 november 2018. Een migrantenfamilie verlaat het stadion om 5:00 uur ’s ochtends.



Palmillas, Querétaro, Mexico. 10 november, 2018.

Tijuana, Mexico. November 16, 2018. Vluchtelingen dansen bij het Benito Juárez-stadion.