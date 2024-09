De straten van Japan ruiken binnenkort naar chocola om een onsmakelijke reden

Veel grote steden hebben last van rioolstank. Maar in de Japanse stad Osaka is dat binnenkort niet meer aan de orde.

Vier Japanse bedrijven werken samen om de stank van vrachtwagens die rioolafval ophalen te veranderen in de geur van cacao. De techniek achter dit idee komt van Deo Magic, een product dat gebruik wordt in luiers en kattenbakkorrels. Door een speciale variant van Deo Magic toe te voegen aan de smeerolie van de vrachtwagens, ruikt de rioollucht naar chocola.

Het is niet de eerste keer dat geprobeerd wordt om de geur van riolering te maskeren. In 2007, na orkaan Katrina, kreeg een zakenman uit New Orleans de opdracht om het afval in een deel van de stad op te ruimen. Hij verspreidde SDT Superfresh om de straten beter te laten ruiken. De geur is nu zo kenmerkend voor de wijk dat de bewoners niet eens meer merken dat het er naar limoen ruikt.

In Osaka wordt de chocoladegeur minder positief ontvangen. Veel Japanners vinden de combinatie poep en chocoladegeur een misselijk idee.

Ze geven hun mening over de kwestie (dankzij Google Translate):

“Kleur is te slecht.” “Het is extra ongemak ik hou van deze geur.” “Het moet een andere geur zijn, rekening houdend met hoe beiden eruitzien.”

Bewoners kwamen ook met suggesties om een andere geur te gebruiken zoals citrus of lavendel. Ouders van jonge kinderen zijn zelfs bang dat de associatie van chocolade met poep ervoor kan zorgen dat de kinderen misschien een hapje gaan nemen op de WC.