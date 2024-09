De strijd tegen de pijpleiding is weer losgebroken

“Vandaag komt niet goed uit, ze zijn al de hele dag aan het vergaderen.” De verbinding wordt verbroken. Niet de warme ontvangst die je doorgaans krijgt als je de Standing Rock Sioux-stam in North Dakota belt. Maar gezien de omstandigheden wel begrijpelijk.

Donald Trump heeft maandag een uitvoeringsbevel getekend, dat het Amerikaanse leger aanspoort om de Dakota Acces-pijpleiding “snel te beoordelen en goed te keuren”. Dit 1886 kilometer lange olieproject heeft al duizenden demonstranten naar een kamp in de buurt van Standing Rock getrokken. De demonstranten zijn vooral bezorgd over de risico’s die dit project vormt voor de watervoorziening.

Velen dachten dat de maandenlange strijd voorbij was toen Obama op 4 december verklaarde dat de bouw gestaakt moest worden. Op de dag van Trumps inauguratie besloot de stam zelf om alle overgebleven demonstranten te evacueren vanwege de grote inspanning die het protest vereiste van de gemeenschap en de aankomende lente-overstromingen.

Maar dat is nu allemaal onzeker. Activisten en stamhoofden bereiden zich voor op acties nu Trump heeft besloten om het project weer op te starten. De aankondiging veroorzaakte door heel Amerika oproepen om te gaan protesteren en solidariteit te tonen met de demonstranten.

In North Dakota zijn lokale autoriteiten al begonnen met voorbereidingen treffen en ze proberen een wet erdoorheen te krijgen die wettelijke bescherming biedt aan chauffeurs die demonstranten aanrijden. Het dichtstbevolkte kamp bevindt zich vlak naast een snelweg en de activisten schatten dat er nu zo’n vijfhonderd mensen verblijven, en dat er nog meer zullen komen.

“We zullen gerechtelijke stappen ondernemen, en deze strijd het hoofd bieden,” zei de Standing Rock Sioux-stam in een persbericht, dat werd uitgegeven nadat de leiders waren samengekomen. “Vandaag kondigde Trump een uitvoeringsbevel over de pijpleiding aan. Dat is niet alleen in strijd met de wet, maar overtreedt ook stamverdragen. Niets zal ons ervan weerhouden om te vechten voor schoon water.”

“Dit is vragen om chaos,” zei Kandi Mosset, een organisator bij Indigenous Environmental Network, een non-profitgroep die allianties smeedt tussen stammen als het gaat om milieuzaken. Ze zegt dat het besluit van de stam om mensen te vragen om te vertrekken genomen is voordat Trump zijn aankondiging deed, en dat de activisten zich nu “niet meer richten op voorgaande verklaringen”. Ze benadrukt dat de demonstranten vreedzaam zijn, maar dat ze bezorgd is over het feit dat de agressieve wetgeving die demonstranten hun rechten ontneemt wel zou kunnen leiden tot geweld.

“We liggen onder vuur door deze regering,” voegde ze toe, waarmee ze herhaalt wat ook andere activisten waarmee ik sprak vertelden. “Trumps daden tonen aan dat hij er geen probleem mee heeft om federale wetten en verdragen te schenden om bedrijven te bevoordelen. We zijn bereid om terug te duwen.”

“Trump begrijpt het niet, omdat hij niet is opgegroeid in een eerstelijnsgemeenschap, hij heeft er helemaal niets over geleerd,” zei Mossett, die deze week een uitvaart heeft omdat een stamgenoot werd geraakt door een vrachtwagen bij een olieveld. Trump beweert dat de bouw “heel veel banen, 28.000 banen, geweldige bouwvakkersbanen” zal brengen. Maar volgens Mossett zijn de meeste tijdelijk. De afgelopen maanden sprak ze met mij over het ravage waar de grote hoeveelheid tijdelijke werkers voor zorgen, waaronder mensenhandel en verkeer.

President Donald Trump laat de getekende verklaring zien die de bouw van de Dakota Access Pipeline goedkeurt. Beeld: AP Photo/Evan Vucci



Mosset verzint dit niet. De ravage die de werkzaamheden aan de pijplijn aanrichten bij de inheemse bevolking wordt in detail beschreven door ontelbare bronnen, waaronder het US State Department. Ruth Hopkins, voormalige rechter voor de Spirit Lake Nation en Crow Creek Sioux Tribe, sprak uitgebreid met me over die problemen. Ze heeft familie in Standing Rock en, zoals Mossett, zegt ze dat er protesten in heel het land zullen zijn. Een recente kaart geeft de plaats van andere omstreden pijpleidingen in het land aan.

Mensen mobiliseren zich ook door geld van de rekeningen af te halen bij banken die een connectie hebben met de Dakota Access Pipeline, “meer dan 50 miljoen dollar op dit moment,” zegt Hopkins. Trump heeft aandelen in Energy Transfer Partners, het bedrijf dat de pijpleiding bouwt.

“Ik verwacht dat de Standin Rock Sioux-stam snel gerechtelijke stappen neemt,” vertelde de voormalige rechter Hopkins. Het geloof van de demonstranten in de zaak is nu mogelijk sterker dan ooit, ondanks de gebeurtenissen van vandaag.

“Ik kom net terug uit Washington DC, en je moet doen wat je roept: sta op en vecht terug. We moeten de overheid tegenwerken voor onze toekomst,” zegt Mossett, die wordt vergezeld door haar driejarige dochter.