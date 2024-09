De strijd tegen verborgen hondengevechten in Nederland

De meeste sporten zijn prachtig, anderen een beetje gek en sommigen extreem lelijk. Maar hondengevechten is misschien wel de naarste sport van allemaal. In deze door mensen bedachte sport worden twee opgefokte honden vechtend op elkaar losgelaten, meestal tot een van de twee zwaar gewond is of doodgaat.

De wereld van hondengevechten is schimmig en gaat vaak zelfs samen met drugs- en vrouwenhandel. Voor veel criminelen zijn agressieve honden een statussymbool of een wapen, maar dit soort honden worden ook ingezet om op te gokken of te verhandelen als ze goed kunnen vechten. Uit een onlangs verschenen rapport van de Hogere School voor Politiekunde blijkt ook dat hondengevechten vaak een symptoom zijn van een grotere criminele cirkel.

Veel mensen realiseren zich niet dat hondengevechten ook in Nederland voorkomen. Het is een verborgen wereldje, maar er worden af en toe afgedankte, onthoofde honden gevonden op afgelegen plekken. Een hond die een gevecht verliest, is namelijk vaak waardeloos.

Karen Soeters helpt als hoofdredactrice van PiepVandaag.nl en oprichter van House of Animals mee aan onderzoek naar hondengevechten in Nederland. VICE Sports sprak haar over hondengevechten en de moeizame strijd ertegen.

VICE Sports: Ha Karen, hoe ben jij begonnen met je onderzoek naar hondengevechten?

Karen Soeters: Jaren geleden vond de Dierenambulance een dode hond langs de snelweg met ernstige beetwonden. Zijn chip was eruit gesneden. Daar stond een klein berichtje over in de krant. Dat is gek, dacht ik. Toen heb ik contact opgenomen met de Dierenambulance. Zij hadden de hond in de diepvries gelegd in de hoop dat er ooit nog onderzoek naar de zaak gedaan zou worden, maar dat gebeurde niet. Er kwam dus geen antwoord op wat er precies met dat dier gebeurd was.

Waarom niet?

Omdat hondengevechten zo verborgen zijn, is heel lang gedacht dat we dat hier in Nederland niet hebben. Daarom zijn alle signalen eigenlijk gewoon genegeerd. Na dat incident ben ik me erin gaan verdiepen, maar ik kreeg in eerste instantie ook geen concrete informatie boven water. Ik heb toen een oproep op Facebook gedaan en op onze site voor informatie over hondengevechten. Daar kreeg ik veel reacties op. Dat was heel interessant, want je komt ineens terecht in een hele schimmige wereld. Mensen die weten wat er gaande is, zijn vaak bang voor represailles en durven dus geen melding te maken.

Wat voor signalen kreeg je binnen?

Bijvoorbeeld van mensen die zeggen dat ze iedere donderdagavond honden horen gillen en grommen en niet weten wat het is, of mensen die een buurman hebben met veel pitbulls, waarvan er af en toe eentje verdwijnt. Dat klopt niet. Of verhalen over honden in de buurt die regelmatig beetwonden hebben. Als je niet de connectie legt met zoiets, kom je ook niet verder. Het is een illegale wereld waar geld in te verdienen valt, dus het feit dat mensen die er in actief zijn dat verborgen willen houden, is heel logisch. Zij hebben helemaal geen zin in dat dat zichtbaar wordt.

Hoe kunnen mensen geld verdienen aan hondengevechten?

Ze verdienen vooral aan het gokken op gevechten en het fokken van honden voor de gevechten. Je kunt hele kennels vinden waar wordt gepocht met bloedlijnen en hoe “gamed” zo’n hond is. Dat houdt in hoe graag een hond wil winnen als hij een ander bijt, ook al zijn al zijn poten al gebroken. Daar wordt heel erg over opgeschept. Kijk, het idee is dat jij een hond hebt die enorm gamed is, die ook nog goed kan vechten. Dan heb jij iets om mee te pochen en kan je de prijs van pups omhoog gooien. Het gaat allemaal om de bloedlijnen.

Op wat voor locaties vinden die gevechten plaats?

Eerst werd er altijd gezegd dat het in garageboxen in wijken als de Bijlmer gebeurde. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar ik weet wel dat er ook veel andere locaties in buitengebieden gebruikt worden. Daar krijg ik ook meldingen over. Dat kan van alles zijn: een afgelegen boerderij, een duingebied of een park waar het niet teveel opvalt. In ieder geval is het meestal een plek waar mensen zich niet teveel bemoeien met wat ze horen of zien.

Wat gebeurt er na een gevecht met zo’n hond?

Sommigen overlijden. Anderen herstellen of worden naar de dierenarts gebracht. Maar je kunt je voorstellen dat een crimineel zijn hond niet elke week naar de dierenarts kan en wil brengen. Dierenartsen hebben daarom ook een heel belangrijke functie in dit geheel. Zij moeten dit soort verhalen snel herkennen – ook omdat er vaak meer aan de hand is in een gezin als er een dier mishandeld wordt. Gelukkig worden dierenartsen steeds beter getraind om dierenmishandelingen te herkennen.

Een dode hond na een hondengevecht gedumpt langs de weg. (Foto via Dierenambulance)

Is het terecht dat pitbulls en staffords als vechthonden worden gezien?

Als het over hondengevechten gaat, hebben mensen het altijd over vechthonden. Dat moet echt niet. Ik heb zo’n hekel aan de term vechthonden. Tussen 1993 en 2008 gold er een RAD (Regeling Agressieve Dieren, red.) waardoor het verboden was om pitbulls te hebben. Toen werden honden gewoon van straat gehaald en geëuthanaseerd, verschrikkelijk. Het is niet zo dat die honden vanzelf bijten, ze worden daar door eigenaren toe aangezet. In Amerika zijn ze nu ook met prachtige fotoshoots en zo bezig het imago van die honden te veranderen. Dat vind ik echt heel goed.

Wat zou de overheid kunnen doen?

Ik denk dat het heel goed zou zijn als er een verplichte cursus komt als je zo’n hond aan wil schaffen, eigenlijk voor elke hondenbezitter. Dan zullen veel mensen afhaken. Mensen die zo’n hond alleen voor de status willen, zullen zo’n cursus waarschijnlijk niet doen. Of ze halen de cursus niet.

Je noemde al een aantal signalen die op hondengevechten kunnen duiden, zoals gewonde honden. Zijn er ook subtielere aanwijzingen?

Signalen die je kunt zien zijn bijvoorbeeld sporen van trainingen. Bijvoorbeeld de bijtsporen in bomen of openbare speeltoestellen. Ook het kopen, verkopen of toedienen van medicatie, steroïde of voedingssupplementen om wonden te dichten of spierkracht sneller toe te laten nemen kunnen opvallen.

En wat als je zoiets ziet?

Ga naar de dierenpolitie of bel 144. Als je bang bent, wat ik snap, dan kan je ook bellen naar Meld Misdaad Anoniem. Door een student van de School voor Hogere Politiekunde is onlangs een rapport uitgebracht wat onder andere over dit onderwerp gaat, dus ik ben ervan overtuigd dat organisaties nu ook beter gaan samenwerken in de strijd tegen hondengevechten. Voor de politie is het ook interessant, omdat hondengevechten altijd onderdeel zijn van een groter crimineel netwerk.

