De strijd tussen Antifa en neonazi’s bij de derby van Leipzig

Vooraf schreef Die Welt over “angst voor de top van het Duitse hooliganisme”. Na de wedstrijd schreef der Spiegel dat het een vriendelijke haatderby was. Na een verlenging won de uitploeg van Lokomotive met 0-1. De beruchte derby met 5.000 toeschouwers verliep zonder geweld, maar schijn bedriegt. Het is vooral een politieke strijd geworden.

Dat er door het hele land überhaupt werd geschreven over een kwartfinale van de Saksische beker tussen vijfdeklasser BSG en vierdeklasser Lok, zegt al genoeg. Dit had alles met de supporters te maken. Al weken voor de wedstrijd hitsten de voormalig topclubs uit de DDR elkaar op. Gemaskerde Lok-supporters filmden zichzelf terwijl ze inbraken in het Alfred-Kunze-Sportpark van BSG. Supporters van BSG reageerden daarop door de beelden op een pornosite te zetten met de ondertiteling: “Lok-supporters komen veel te snel.”

Supporters van Lok plaatsen daarna een 45 minuten durende gangbang-pornofilm op Youporn met de titel “Lok komt liever snel dan helemaal niet!”. Een van de mensen in de video droeg een zwart shirt met daarop een nazisymbool. In de week voor de wedstrijd werden bij bruggen en in straten door de hele stad ruim dertig stropoppen opgehangen.

De wedstrijden tussen de oude versies van de twee clubs waren altijd al gewelddadig. In de jaren negentig sloegen hooligans van beide clubs elkaar gewoon de hersenen in, waarna in de jaren nul de rivaliteit ook politiek werd. Mede door een gebrek aan tegenmaatregelen vonden extreemrechtse groepen een plek bij Lokomotive Leipzig. Bij de derby van 2002 toonden de supporters van Lok een spandoek met de tekst “Rudolf Hess, onze buurman”. Bij Chemie ontstond in die tijd een linksgeoriënteerde ultrascene als tegenbeweging.

Bij de derby van afgelopen week stonden die twee partijen tegen over elkaar. Uiteindelijk heeft de politie niemand gearresteerd, maar er gebeurde genoeg. Supporters van Chemie spreidden in het stadion een enorme hoeveelheid gestolen Lok-fanartikelen ten toon, maakten de naziverering van Lok-supporters belachelijk en noemden hen “nazizwijnen”. De achterban van Lok reageerde met een enorm spandoek met de tekst “Good Night Green White”, wat nazisymbolen en natuurlijk antisemitische spreekkoren.

De politie had vooraf in samenwerking met de clubs een plan ontwikkeld om de twee supportersgroepen uit elkaar te houden. Voorafgaand aan de derby hadden 150 Lok-supporters die bij de politie bekend waren al een gebiedsverbod gekregen dat ook in het uitvak gold. De supporters van Chemie, en in het bijzonder de invloedrijke ultragroep Diablos, hadden weinig zin om in hun eigen stadion voor rellen te zorgen. Buiten het stadion vond daarom een vergeldingsactie plaats.

Tijdens de wedstrijd werd de woning van de bekende regionale rechtsextremist Istvan R. vernield. Een video daarvan dook nog dezelfde avond op op Indymedia. “Terwijl R. met zijn vrienden de derby bezocht”, kopte de video. Op de beelden breken drie gemaskerde mannen in, waarna ze graffiti spuiten en elektronica vernielen. De politie zei in gesprek met de Leipziger Volkszeitung dat het inderdaad ging om een “politiek rechtse voetbalsupporter”. (De video is nu helaas verwijderd).

De daders kwamen niet direct uit de ultragroep van Chemie – ze waren van Antifa – maar die twee groepen overlappen elkaar. De aanleiding voor het huisbezoek was volgens een brief van de daders een aanval van rechts-radicalen en Lokomotive Leipzig-hooligans op een linksalternatief centrum in januari dit jaar. De wederzijdse acties escaleren regelmatig en daarvoor gebruiken de groepen vaak het voetbal.

Beide clubs beweren dat ze ook gematigde supporters hebben, maar die zijn lang niet zo goed georganiseerd als de radicalen. Op de tribunes van beide clubs wordt niet meer de normale vorm van rivaliteit en hooliganisme uitgedragen. Zowel de neonazi’s als de antifa gebruiken de tribune voor hun soms gewelddadige praktijken, zonder dat ze vaak enige interesse hebben in het voetbal.

De politieke situatie en de groei van rechts in een oorspronkelijk linkse stad zorgen ervoor dat de beladen sfeer en daarmee het geweld waarschijnlijk voort zullen duren. Het voetbal lijdt daaronder in Leipzig, ondanks het succes van RB Leipzig, een club die de meeste supporters in de stad niet serieus nemen. Bij de video op Indymedia schreven de supporters van Chemie: “R. is niet het eerste of laatste nazizwijn die voor de fascistische aanval van 11 januari aangepakt zal worden.”

