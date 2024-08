Jamie Olivers strijd tegen kinderobesitas is nogal hypocriet

Jamie Oliver: redder van dikke kinderen en vijand van vette zondigheid. De Britse kok die vooral bekend is geworden met zijn tv-programma’s, kookboeken en restaurants, is een belangrijke speler in de strijd tegen kinderobesitas. Of hij nou vecht voor betere schoollunches in de Verenigde Staten of aandringt op een ‘sugar tax’ in het Verenigd Koninkrijk, de man geeft echt heel veel om de gezondheid van kinderen.

Maar gaat het echt altijd om hun gezondheid?

In een tweet, die inmiddels verwijderd is, richtte Oliver zich tot de Burger King. Hij voert namelijk campagne tegen reclames voor fastfood, en vroeg de burgerketen of ze met hem mee willen werken. Hij heeft er genoeg van dat “kinderen worden overspoeld met advertenties voor eten met een te hoog zout-, vet- en suikergehalte.”

Helaas voor Oliver besloot twitteraar Nick Pettigrew het menu van zijn restaurantketen Jamie’s Italian te onderzoeken. Pettigrew zocht online de voedingswaarde van de ‘Baby Organic Beef Burger’ van Olivers kindermenu op, en kwam erachter dat die eigenlijk minder gezond is dan de kinderhamburger van de Burger King.

Jamie Oliver’s Kid’s Burger (1st chart) vs Burger King’s Kid’s Burger (2nd chart). 🤔 pic.twitter.com/mgd80xFWep — Nick Pettigrew (@Nick_Pettigrew) April 30, 2018

Volgens de informatie die op de officiële websites van beide bedrijven staat, heeft de hamburger van Oliver (inclusief zoete-aardappelfriet) een hoger vetgehalte en bevat het meer zout en suiker dan de kinderhamburger van de Burger King. De hamburger van Burger King bevat 9 gram vet en 6 gram suiker, en de hamburger van Oliver bevat 14 gram vet en 14 gram suiker. Hoewel de zoete-aardappelfrietjes die je bij een Jamie-burger krijgt de totale voedingswaarde natuurlijk wel een beetje beïnvloeden, bevatten zoete aardappels zelf heel weinig vet – vooral als ze worden gebakken, zoals is aangegeven op het menu.

Ondanks deze informatie was een woordvoerder van Jamie’s Italian het er niet mee eens dat Jamie’s kinderhamburger minder gezond zou zijn dan de hamburger van de Burger King. De woordvoerder vertelde aan MUNCHIES dat de claim in de tweet van Pettigrew “een onjuist verhaal” is, aangezien de informatie over de burger van Jamie verwijst naar “een qua voedingswaarde uitgebalanceerde maaltijd, die voldoet aan al onze strikte voedingsrichtlijnen.” Op het moment van publicatie is ons niet verteld wat de specifieke voedingswaarde van de burger zonder de frietjes is.

Misschien heeft Oliver niet per se problemen met de maaltijden die fastfoodzaken serveren, maar waar ze voor staan. Als de hamburgers van zowel Jamie’s Italian als Burger King vergelijkbare hoeveelheden vet, suiker en zout hebben, zou het dan misschien zo kunnen zijn dat Olivers echte probleem te maken heeft met de sociale klasse die met fastfood geassocieerd wordt? Het is prima om een ongezonde hamburger te eten – zolang-ie maar acht euro kost en je hem niet op hoeft te eten naast arme mensen, die geen sicke gietijzeren fornuizen of een geschat vermogen van 270 miljoen euro hebben.

Die focus op klasse in plaats van gezondheid werd ook duidelijk in een verklaring die de chef eerder deze week aan de BBC gaf. In het interview bekritiseerde Oliver de “bogofs [buy one, get one free, oftewel twee halen, één betalen, red.], die ervoor zorgen dat je meer koopt, meer uitgeeft, meer eet en meer verspilt, en dat is een feit.” Eigenlijk zegt hij daarmee: als iedereen nou gewoon iets meer geld zou hebben en wat minder afhankelijk wordt van supermarktaanbiedingen, dan zijn we allemaal gelukkig. Het lijkt erop dat Oliver vooral problemen heeft met wat arme mensen eten, en niet met ongezond eten.

Heeft er iemand zin om mee te gaan naar de Burger King?

