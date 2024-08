De stunts die je wel en niet moet uithalen om aangenomen te worden

Is een kantoorbaan echt zo kut als het klinkt? Hoe eerlijk moet ik zijn bij een sollicitatie? En ben ik kansloos zonder diploma? De komende drie weken kan je op VICE terecht voor alles wat je moet weten over hoe werken werkt. Lees alle artikelen uit de VICE Guide to Work hier.

Ian Siegel, CEO van de online banenmarkt Ziprecruiter, werkte in de eerste jaren van zijn carrière voor een mediabedrijf. Toen zijn werkgever een nieuwe video-editor zocht, kwam een van de sollicitaties binnen op een videoband. Siegel werd nieuwsgierig en speelde de band af.

“We zagen iets dat eruitzag als een buitenaards landschap,” schrijft Siegel me in een e-mail. “Maar toen de camera uitzoomde, realiseerden we ons dat deze persoon zijn wratten aan het filmen was. Dat vergeet je niet zomaar.”

En dat was juist het punt. Kinderen, de arbeidskrachten van de toekomst, leren al vanaf jonge leeftijd dat ze zichzelf moeten onderscheiden van de menigte. Dat de beste kansen zijn alleen weggelegd voor mensen die anders zijn dan de rest. In een tijdperk waarin het lijkt alsof de hele wereld met elkaar vecht om een kleine hoeveelheid goede banen, is het moeilijk te vertrouwen op die paar speerpunten op je CV.

En daar worden we wanhopig van. En soms zijn we zo ten einde raad dat we onze wratten filmen in de hoop dat het onze kansen vergroot.

“We hebben die persoon niet aangenomen,” voegt Siegel toe.

Maar in sommige gevallen werkt een stunt wel. Toen Jon Ebner in 2013 een baan zocht in sales bij een cateringstartup, zette hij cupcakes in om te krijgen wat hij wilde. Hij kwam aan bij het bedrijf waar hij wilde werken, zonder afspraak, en begon de cupcakes van een lokaal bakkerijtje uit te delen terwijl hij wachtte tot de oprichter terug naar het kantoor kwam. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet eng was,” vertelt Ebner aan Business Insider. Lang verhaal kort: hij kreeg de baan en is nu manager bij een andere horecastartup genaamd Platterz.

Stunten voor een baan is riskant

Natuurlijk is onaangekondigd langskomen bij een bedrijf waar je wilt werken best een brutale stap, dus verbaas je er niet over als de beveiliging je rechtsomkeert naar buiten stuurt. Maar net als elke algemene waarschuwing kan ook deze zeer ruim geïnterpreteerd worden, van “nee, dit moet je absoluut niet doen” tot “hm, dit zou wel een goed idee kunnen zijn?”

In een enquête uit 2017, van het consultancybedrijf Robert Half, deelden meer dan 400 zakenmensen in creatieve vakgebieden hun meningen over ongebruikelijke CV’s, sollicitaties of gespreksintroducties. Dit waren hun bevindingen:

– 55% vindt ze “onprofessioneel”

– 27% vindt het oké, “zolang de stijl niet ten koste gaat van de informatie”

– 12% zegt dat ze kunnen werken, maar vaak de plank misslaan

– 2% zegt dat ze de kansen van een kandidaat vergroten.

“Ongebruikelijke sollicitatietechnieken kunnen soms helpen om een voet tussen de deur te krijgen, vooral in competitieve markten, maar ze zijn wel risicovol,” zegt Diane Someyer, directeur van The Creative Group. “Wat sommige werkgevers origineel en interessant vinden, vinden anderen misschien raar of onprofessioneel.”

Met “raar of onprofessioneel” worden sowieso dingen bedoeld als, om maar een voorbeeldje te noemen, het filmen van je lichaamswratten. Maar sommige werkgevers passen deze definities toe op wat onschuldigere stunts. Een vriend van me die in een luxegoederenwinkel in San Franscisco werkt, zegt dat hij weleens CV’s ontvangt met foto’s die besproeid zijn een lichte zweem parfum – en hij ziet dat als iets negatiefs.

“Ik ben volwassen,” zegt hij. “Als mensen ervaring hebben en zich niet gedragen als gestoorde maniakken, is dat genoeg.”

Hoe je je kunt onderscheiden en aangenomen wordt

Dus wat moet je doen met je CV om jezelf te onderscheiden van de rest van de kudde? Een beetje ironisch, maar juist een saai en gestroomlijnd CV is de ideale aanpak.

“De beste CV’s zijn makkelijk te lezen en houden rekening met degene die het beoordeelt,” zegt Domeyer. “Ze hebben makkelijke lettertypen, standaardmarges, tussenkopjes en speerpunten met de belangrijkste informatie. Ze helpen de werkgever om zich door de informatie te navigeren.”

Maar binnen dat standaardformaat kun je subtiele aanpassingen maken die kunnen helpen, vooral in de keuze welke informatie je benadrukt en welke je weglaat. “Stel je voor dat je de werkgever bent,” zegt Siegel. “Ze zoeken de persoon die het werk het best kan uitvoeren, dus de skills die daarop aansluiten zijn belangrijker om te noemen dan andere. Ervaring is nog steeds belangrijk natuurlijk, maar op de arbeidsmarkt hebben de mensen met de skills om op dag één te beginnen en volledig mee kunnen draaien een streepje voor.

Dit is een manier waarop een (bescheiden) stunt een verschil kan maken. Bib Gillespie, een ondernemer uit Chicago, herinnert zich een sollicitatie waarin de sollicitant zijn CV opdeelde in “geek stuff” en “biz chops”.

“Het format was conversationeel en hij kwam over als een slimme jongen, niet cliché of nerdy,” zegt Gillespie. “Hij is misschien wel de beste persoon die ik ooit heb aangenomen.”

