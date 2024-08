De subreddit ‘People Fucking Dying’ is niet wat het lijkt

Het internet staat vol vreselijke, gewelddadige en verontrustende dingen. Maar dat hoeven we je eigenlijk niet te vertellen. Afgelopen week stond er bijvoorbeeld negen uur lang een video van een man die zichzelf in zijn hoofd schoot op Reddit. Een andere subreddit stond vol memes van dode kinderen. En ze werden pas heel kort geleden van de site gegooid.

De laatste tijd is er veel meer aandacht voor dit soort dingen. Maar de geschiedenis van mensen die gore en shockerende shit online plaatsen, is lang. De shocksite Ogrish.com (inmiddels offline) werd in 2000 opgericht en was een van de eerste plekken op internet voor mensen met een oneindige honger naar menselijk lijden.

Dus waarom Reddit het toelaat dat r/PeopleFuckingDying blijft bestaan, is een raadsel. Kijk eens even naar de titels van deze posts:

Image: r/PeopleFuckingDying

Met al die titels vol willekeurig hoofdletters lijkt het wel alsof ze door een seriemoordenaar zijn getypt. Om je een idee te geven van de wreedheid die hier wordt gepost, is hier een video met de titel “sLaVe aniMaLs foRCed tO hAuL pRodUce By PsYchO oWneR”:

Hoe kan ik ooit nog slapen? En hoe zit het met deze narigheid die op de subreddit staat als “VicIOus pITbuLl AttACK“?

God, vergeef me voor mijn zonden en bid voor mijn getormenteerde, etterende ziel.