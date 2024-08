De supporters die RBC blijven steunen in de derde klasse

Op de Volta-tribune in het Herstaco-stadion van RBC verzamelt zich elke week nog altijd een groepje fans. Het is een combinatie van de vroegere Royal Firm RBC en de RBC Fanatics. Het maakt ze niet uit dat hun club in 2011 failliet ging en een doorstart moest maken in het amateurvoetbal. Daar speelt het eerste elftal nu als zondagderdeklasser. De supporters proberen de sfeer erin te houden met vuurwerk, liederen en vooral veel bier. Voor VICE Sports bezocht ik samen met de supporters de thuiswedstrijd tegen FC Bergen, uit Bergen op Zoom.

De avond begint met wat bier in het voormalige supportershome van RBC, in het stadion. De eerste thuiswedstrijd van de competitie staat op het programma en de jongens van de supportersgroep Royal Firm RBC houden een kleine reünie. Ik bestel alvast een biertje en een kwartier later komen de jongens van Royal Firm RBC binnen, een half uur voor de aftrap. “Ik heb de Royal Firm opgericht toen we een jaar of vijftien waren,” zegt Jan Jaap, een jongen met een woeste baard in de oranje kleur van RBC. “Twee jaar later was RBC Roosendaal failliet.”

Videos by VICE

Alle foto’s door Adam Crick.

In het supportershome is het gezellig druk. De jonge garde van de Royal Firm RBC heeft er zin in, al hebben ze de afgelopen jaren toch een hoop gemist door het faillissement. “Net op het moment dat we oud genoeg waren om de echte fanatieke supporters uit te hangen was RBC er ineens niet meer. Dat is balen,” zegt Jan Jaap, terwijl we richting de tribune lopen. “Vroeger maakte ik urenlange busreizen naar bijvoorbeeld de Langeleegte in Veendam als RBC daar moest voetballen. Dat deed ik voor de club. Nu is dat gevoel wel weg.”

Toch doet de groep zijn best de oude tijden te laten herleven in het stadion. Vlak voor de aftrap halen de jongens nog snel even een biertje en klimmen daarna de Volta-tribune op. De fanatiekelingen pakken een fakkel uit de tas en zetten de tribune in lichterlaaie. Daarna zingt iedereen het clublied luidkeels mee, terwijl de tribune verandert in een rookgordijn. De scheidsrechter wacht met de aftrap tot al het vuurwerk is gedoofd.

Op de tribune hangen wat oude reclameborden. Tijdens de wedstrijd trappen de supporters daar elke keer hard tegenaan als RBC in de buurt van het doel van de tegenstander komt. Iedereen zingt, lacht en zuipt erop los. Er is eigenlijk altijd wel iemand onderweg om een rondje te halen. Het gaat er vanavond behoorlijk fanatiek aan toe, maar de volledige toewijding is er toch wel vanaf. “We zijn nog weleens van plan geweest om nieuwe spandoeken te schilderen, maar sinds het faillissement komt het er eigenlijk nooit meer van,” zegt Michael van der Aa, die in het bestuur van de supportersvereniging zit.

Het faillissement van de club heeft er behoorlijk ingehakt bij de jongens. Jan Jaap is nu vaak te vinden op de tribune van de harde kern van FC Dordrecht of in het Dordtse mascottepak als Sjaak Schaap, maar er ontbreekt toch iets voor hem. “Ik had het er laatst nog over met een supporter van AGOVV,” zegt hij, “de Apeldoornse club die ook failliet is. Bij een andere club mist gewoon dat laatste beetje, dat is niet te beschrijven in één woord.”

Op het kunstgrasveld gebeurt ondertussen nog niet zo veel. “Jan Jaap, ga eens bier halen. Dan scoren ze altijd,” roepen de zuipende gasten. Uiteindelijk gaat Jan Jaap een rondje bier halen en wordt er inderdaad gescoord door RBC. Maar de arbitrage keurt het doelpunt af vanwege buitenspel, en de RBC-supporters hebben vanaf dat moment de pik op de clubgrensrechter.



“Steek die vlag maar in je reet!” klinkt het regelmatig. “Vorige week vlagde de grensrechter van de tegenstander ons zelfs 26 keer af,” zegt Michael. “Het stadion werkt trouwens als een soort rode lap op de tegenstander. Veel teams vieren hun doelpunten hier alsof ze de Champions League hebben gewonnen.”



Toch valt er vandaag niet zo veel te vrezen van de tegenstander. RBC prikt de bal voor rust al twee keer in het net. Jan Jaap rent van blijdschap onder de tribune heen en weer met een RBC-vlag, terwijl een van zijn maten weer wat bier is wezen halen.

RBC voetbalt meestal op zondag, maar vanavond dus een keer op zaterdagavond en dat komt goed uit. “Op zondag moeten we zelf vaak voetballen, dus we zijn er niet altijd allemaal bij,” zegt iemand op de tribune, die zijn naam niet wilde zeggen. Maar ook vanavond zijn de tribunes niet meer zo goed gevuld als vroeger. Er zitten zo’n 450 supporters en van de fanatieke aanhang zijn na het faillissement aardig wat mensen afgehaakt.

“Sommige hebben nu een seizoenkaart bij Ajax of een andere club,” zegt Michael. “Andere voormalige RBC-supporters struinen tegenwoordig groundhoppend de voetbalvelden af.” Jaap valt hem bij: “Vroeger zat de Volta-tribune knotjevol en vloog het bier je om de oren als er een doelpunt werd gescoord. Dat is nu helaas niet meer.”

Michael: “Dat missen we wel. Vorig jaar waren er nog wel een keer 1200 supporters, met een afgeladen Volta-tribune, bij de stadsderby tegen RSC Alliance. Een kippenvelmoment.” Hij glundert. Toch zingen en lachen de supporters vanavond ook gewoon door. “In de tweede helft gaat het altijd nog wat meer los, want dan heeft iedereen meer biertjes achter de kiezen.”

In de tweede helft zingt, springt en drinkt iedereen inderdaad nog meer dan voor rust. Een jongen die Spekkie wordt genoemd zet om de haverklap een supporterslied in. “Ziggezagge ziggezagge, RBC!” klinkt het vaak op de tribune. RBC scoort in de tweede helft nog twee keer en wint met 4-0. De supporters vieren de overwinning op de tribune met wat zwaarder knalvuurwerk.

Toch geloven de supporters niet meer in een terugkeer naar het betaald voetbal. “Als we ooit de Derde Divisie halen mogen we blij zijn, denk ik,” zegt Michael. Dit groepje supporters doet er nog van alles aan om de supporterscultuur in Roosendaal levende te houden, maar het zal niet snel meer worden wat het geweest is.



“Vroeger ging het vooral om de club. Nu kom ik hier gewoon om mijn maatjes van vroeger te zien,” sluit Jan Jaap af terwijl hij in het supportershome nog wat biertjes drinkt op de overwinning.

Dit is een verhaal uit De Vierde Helft , een serie van VICE Sports over amateurvoetbal in Nederland. Zie hier alle verhalen uit deze serie.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.