Deze Syrische vluchteling vond in Berlijn zijn seksualiteit

Toen Bahri* achttien was brak de oorlog in Syrië uit. Vier jaar later vluchtte de student engineering en zijn familie vanuit hun woonplaats, Damascus, naar Duitsland. Nu lijkt het leven van de 25-jarige Bahri in niets meer op zijn oude leven.



Als Bahri niet Duits aan het leren is, of als barman of schoonmaker aan het werk is, is hij het liefst seksslaaf. “Ik hou ervan om vastgebonden en geslagen te worden,” zegt hij. “Daarbij vind ik het heerlijk om aan een lijn vast te zitten en te blaffen als een hond. Ik hou van pijn, als het niet te heftig is.”

Deze fetisj heeft hij al een groot deel van zijn leven, maar hij kon er nooit iets mee in Syrië – een land dat een extreem conservatieve en streng religieuze cultuur heeft. In sommige steden zijn mensen zelfs vermoord als straf voor hun seksualiteit. Maar in Duitsland mag hij zijn wie hij is, en dat daar maakt hij gebruik van.

Ik sprak met Bahri om erachter te komen hoe het is om in Syrië op te groeien en hoe Berlijn hem heeft geholpen zijn seksualiteit verder te ontwikkelen.

VICE: Hoe voelde het om in Syrië je fantasieën te moeten onderdrukken?

Bahri: Het leven in Syrië was erg zwaar omdat er geen vrijheid is. Ik had gestraft kunnen worden als iemand erachter was gekomen. Toen ik dertien jaar was zag ik een film met een grote, sterke vrouw in de hoofdrol en sindsdien voel ik me eigenlijk zo. Ik realiseerde me toen dat ik ervan hou als vrouwen me commanderen. Negen jaar lang dacht ik dat er iets mis met me was omdat ik gewoon niet wist wat ik met die gevoelens aan moest. Toen ik achttien was las ik online over deze fetisj en realiseerde ik me dat ik niet de enige ben. Maar ik hield het toch nog geheim, ik sprak er met niemand over.

Wat veranderde er toen je naar Berlijn kwam?

In Berlijn vertelde een vriendin mij dat ze biseksueel was. Ze vertrouwde me, dus ik vertrouwde haar en vertelde haar mijn geheim. Ze was de eerste die zei dat mijn fantasieën helemaal normaal zijn en dat ik niet ziek ben.

Als iemand je domineert, waar raak je dan het meest opgewonden van?

Van alles. Als iemand me een bevel geeft voel ik me veilig. Ik ben niet langer verantwoordelijk voor wat er allemaal gebeurt, dat is die ander. Ik voel me het sterkst op het moment dat ik alle controle loslaat.

De Syrische familie van Bahri weet niets van zijn fetish.

Hoe voelde het om eindelijk een seksslaaf te zijn?

Ik ontmoette mijn eerste meesteres online, maar ik vond het heel spannend om haar in het echt te zien. We spraken eerst af in een bar om elkaar beter te leren kennen. Dat maakte het wel iets makkelijker. Toch was ik echt super zenuwachtig toen we naar haar huis gingen. Ik had haar niet verteld dat het mijn eerste keer was, maar ik denk dat dat wel duidelijk was. Op het moment dat ik aan haar voeten lag voelde ik me zelfverzekerder dan ooit. Ik had daar met alle liefde voor altijd willen blijven liggen.

Weten je familie en Syrische vrienden van je fetisj?

Mijn familie weet van niets. In Syrië heb ik het uiteindelijk één vriendin verteld. Ze was verrast maar steunde me wel – zij is biseksueel dus begrijpt hoe het is om je seksuele verlangens alleen maar online kwijt te kunnen. Ze droomt ervan om naar Berlijn te komen, maar het mag niet van haar ouders.

Ga je ook weleens naar een dominatrix waar je voor moet betalen?

Ik ben weleens bij een dominatrix geweest, maar dat vond ik niet geweldig. Er komen geen gevoelens bij kijken als je ervoor moet betalen. En ik vind het toch raar als ze precies doen wat ik ze heb gevraagd.

Ken je veel andere vluchtelingen die seksueel vrijer zijn in Duitsland?

Ik heb een vriend die homo is. In Syrië beland je meteen in de gevangenis. Je kan daar niets met je seksualiteit – je wordt opgevoed alsof je er nooit bij zal horen. Nu we in Duitsland zijn, zijn we vrij – alles is mogelijk.

Hoe reageren vrouwen als je hen vertelt dat je uit Syrië komt?

Ik heb vrouwen gehad die gewoon meteen wegliepen. Ik leerde een keer een hele leuke vrouw kennen, maar toen ik haar vertelde dat ik uit Syrië kom zei ze dat ze niet met mensen zoals ik wilde praten. Ze beschuldigde me ervan dat ik alleen Duits kan spreken omdat haar belastingcenten hebben betaald voor mijn taallessen. Soms lieg ik gewoon als ze me vragen waar ik vandaan kom.

Voel je je in Duitsland geaccepteerd?

Ik weet dat dat in Berlijn veel makkelijker is dan in andere steden. Maar ik voel me nog steeds niet helemaal prettig hier. Ik begrijp wel een beetje waarom sommige Duitsers hun vooroordelen hebben – we worden in de media altijd heel negatief neergezet. Maar ik weet dat niet alle Duitsers neonazi’s zijn, net zoals dat niet alle Syriërs crimineel zijn.

Zou je graag een relatie willen?

Jazeker, maar het is moeilijk om een vrouw te vinden die ook een meesteres wil zijn. Ik weet niet of ik mijn leven als seksslaaf op zou moeten geven. Ik wil niet vreemdgaan dus ik kan me niet voorstellen om een meesteres én een vriendin tegelijk te hebben. Daarom wil ik nu graag eerst een open relatie. Ik hoop dat ik uiteindelijk iemand vind met wie ik mijn fetisj kan uitoefenen.

*Bahri gebruikt een pseudoniem om zijn identiteit te beschermen.