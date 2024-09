De tekenaar van deze vurige krabbels blijft liever anoniem

Een foto die is geplaatst door Alphachanneling (@alphachanneling) op 15 Sep 2016 om 6:01 PDT

De anonieme illustrator Alphachanneling tekent seksende mensen. Heel veel seksende mensen. In zijn enorme oeuvre is de gehele Kama Sutra waarschijnlijk al voorbij gekomen, al heeft hij een duidelijke voorkeur voor missionaris. Zijn tekeningen, die in eerste instantie erg geënt lijken op wat mensen op internet zoeken, zijn immens populair op Instagram. En inmiddels heeft zijn werk ook in galeries gehangen.

“Ik vroeg me net als veel andere kunstenaars af waarom ik werk waar ik maanden aan gewerkt heb op Instagram zou zetten. Er gaan dan zo veel details verloren dat het eigenlijk zonde is,” zo legt de illustrator uit in W Magazine. “Dus besloot ik om werk te plaatsen dat mensen normaal niet zien. Dit zijn de krabbels die ik tussendoor maak. Mijn fantasie is nou eenmaal erg provocatief.”

Videos by VICE

Een foto die is geplaatst door Alphachanneling (@alphachanneling) op 5 Okt 2016 om 6:32 PDT

Wanneer je door de instagrampagina scrollt, word je je eens te meer bewust van de dingen waarin wij iets seksueels kunnen zien. Bloemen, ijs en verstrengelde handen zijn voorbeelden van de impliciete verwijzingen van Alphachanneling, al tekent hij ook vaak genoeg penissen en vagina’s. Het feit dat de illustrator bijna 400.000 volgers heeft, zegt misschien meer over de mens in het algemeen dan over de tekenaar zelf.

Alphachanneling zegt dat hij zich afvroeg waar mensen op internet nou echt naar op zoek zijn. Dat hadden wij hem best kunnen vertellen, maar het is wel mooi dat de illustrator zelf zijn onderzoek heeft gedaan. Hieronder zie je een kleine bloemlezing uit zijn werk op Instagram:

Een foto die is geplaatst door Alphachanneling (@alphachanneling) op 2 Okt 2016 om 1:07 PDT

Een foto die is geplaatst door Alphachanneling (@alphachanneling) op 31 Dec 2016 om 3:51 PST

Een foto die is geplaatst door Alphachanneling (@alphachanneling) op 16 Mrt 2016 om 4:26 PDT

Een foto die is geplaatst door Alphachanneling (@alphachanneling) op 13 Dec 2015 om 3:34 PST

Penetrating into deeper layers of the Universe fucking beyond time & space A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Mar 10, 2016 at 6:23pm PST

Two spoiled kittens (liberating a gentleman from his dignity)~ prints at ALPHACHANNELING.com A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Mar 7, 2016 at 6:58pm PST

Obedience school for bad girls A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Mar 9, 2016 at 5:35pm PST

Three of daggers A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Feb 22, 2016 at 8:21pm PST

Lovers cumming hard this piece and others at @jackhanleygallery NYC opening 6-8pm Thursday March 17th A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Mar 6, 2016 at 4:44pm PST

Girl Learning Her Lessons ~ (when the student is ready, the teacher appears) A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Mar 5, 2016 at 2:47pm PST

Training the new girl~ which one is you?? A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Feb 29, 2016 at 7:03pm PST

Snake charmer sketches A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Feb 24, 2016 at 8:05pm PST

Contentment~ Prints at ALPHACHANNELING.com A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Feb 20, 2016 at 3:18pm PST

Hands studies – His & Hers A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Feb 18, 2016 at 7:42pm PST

Happy Valentine’s Day! A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Feb 14, 2016 at 12:51pm PST

Hungry for each other A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Feb 9, 2016 at 7:06pm PST

Energy changing states A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Feb 19, 2016 at 9:08pm PST

Animal nature A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Jan 31, 2016 at 3:19pm PST

Going over the edge A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Jan 30, 2016 at 5:23pm PST

A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Jan 16, 2016 at 2:09pm PST

Give thanks and praises A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Dec 24, 2015 at 5:47pm PST

Two beings occupying the same moment in time A photo posted by Alphachanneling (@alphachanneling) on Dec 30, 2015 at 1:25pm PST