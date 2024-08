De textielindustrie stoot meer broeikasgas uit dan alle scheep- en luchtvaart bij elkaar

Dit artikel verscheen eerder op VICE News US.

De tenten van de fashion week zijn weer weggehaald, de modellen zijn naar huis, maar een bijna onuitroeibare trend gaat gewoon door: ‘fast fashion’. De industrie die snelle en goedkope kleding maakt is inmiddels een van de meest vervuilende van de wereld.

Volgens een recent onderzoek stoot de textielindustrie meer broeikasgassen uit dan de internationale scheepvaart en luchtvaart bij elkaar. De sector zorg ook voor steeds meer afval, en verbruikt meer en meer water en andere grondstoffen.

Sinds het jaar 2000 is de wereldwijde kledingproductie meer dan verdubbeld. De gemiddelde aardbewoner koopt nu 60 procent meer kledingstukken per jaar dan vijftien jaar geleden en draagt ze maar half zo lang: de helft van alle kleding wordt binnen een jaar al weggegooid.

China zorgt voor 50 procent van de wereldwijde textielproductie en heeft al decennia te lijden onder de vervuiling van de textielsector. Maar het land importeert zelf ook de grootste hoeveelheid gerecyclede kleding, waarvan het grootste deel weer wordt omgezet in nieuw garen. Toch begint China dit jaar met een ban op de import van 24 grondstoffen, waaronder textiel.

Nate Herman, van de Amerikaanse branche-organisatie Apparel & Footwear Association, vertelt VICE dat het allemaal nog veel erger gaat worden. “Ze weren nu de materialen die konden worden hergebruikt. Dat zal een heel negatieve impact hebben op de pogingen om de sector duurzamer te maken,” zegt hij.

Het recyclen van kleding is tegenwoordig ontzettend moeilijk – veel van onze kleding is gemaakt van samengestelde stoffen of synthetische materialen. Dat betekent dat het vaak meer tijd kost om ze te recyclen dan om nieuwe kleding te maken.

Sommige experts schatten dat de jaarlijkse hoeveelheid afval van de textielindustrie 500 miljard dollar per jaar waard is. Onder hen is bijvoorbeeld zeilkampioen Ellen MacArthur, die met haar gelijknamige stichting de textielindustrie tot een circulaire economie wil omvormen.

