Een planeet met twee zonnen zoals Tatooine is behoorlijk geschikt voor leven

Zelfs ik word enthousiast als astronomen een nieuwe planeet met twee zonnen vinden, net als Tatooine, de woestijnplaneet uit Star Wars waar Luke Skywalker is opgegroeid.

Dit is niet de eerste keer dat wetenschappers zo’n planeet ontdekken, maar heeft NASA iets spannenders ontdekt: we kunnen misschien leven op zo’n planeet.

Met een computermodel hebben onderzoekers getest hoe een planeet die op Aarde lijkt – even groot, met water en een zelfde soort atmosfeer – het zou doen als hij twee sterren zou hebben. Ze ontdekten dat de planeet op de juiste afstand bewoonbaar zou zijn. Dit blijkt uit een studie die vorige week is gepubliceerd in Nature Communications.

“Dit betekent dat dit soort dubbelster-systemen goede kandidaten zijn voor een leefbare planeet, ondanks de verschillende hoeveelheden licht van sterren zulke hypothetische planeten zouden ontvangen,” vertelt Max Popp, wetenschapper aan Princeton University in een persbericht.

Als een aarde-achtige planeet op een afstand van 1.165-1.195 au (wat staat voor astronomical unit en staat gelijk aan 149,6 miljoen kilometer – de gemiddelde afstand tussen de Aarde en de Zon) staat van het midden van de twee sterren, zou het klimaat redelijke comfortabel zijn. Dat betekent er volgens het onderzoek vloeibaar water is en de temperatuur redelijk constant is, Daarnaast toonde de studie ook aan dat op deze afstand het wolkendek minder dik zou zijn, dus dat je over het algemeen dubbel zo hard aan je kleurtje kan werken.

Dit betekent niet dat een van de Tatooine-achtige planten die ze al gevonden hebben leefbaar is. De planeet waar we nu naar kijken, Kepler 35b, is acht keer groter dan de Aarde en heeft een omwenteling van 131,5 dagen, dus het past niet in dit model. Maar er kunnen andere planeten zijn die we nog niet ontdekt hebben en de onderzoekers benadrukken dat we Tatooninen niet meteen moeten afschrijven als we ze tegenkomen.

“Het zoeken naar leefbare planeten kost heel veel moeite, daarom is het belangrijk om van te voren goed te waar je naar moet zoeken,” vertelt Siegfried Eggl, promovendus aan Caltech bij NASA in een persbericht. “We laten zien dat het de moeite waard is om ons te richten op dubbelster-systemen.”