De tien favoriete liedjes uit 2016 van Noisia

In december blikken we terug enkele Nederlandse artiesten die dit jaar uitmuntende platen uitbrachten, door naar hun eigen favoriete tracks van het jaar te vragen.

Skrillex stak bij geen andere act zo’n dikke veer naar binnen als bij de drie paar billetjes van Noisia: op Nesthq zegt hij nog eens hoe belangrijk de Groningers waren in de beginperiode van zijn dubstepcarrière, en beschrijft hij het verschil tussen EDM en wat Noisa doet. “Pure kunst”, noemt hij het.

We kunnen ons helemaal vinden in de woorden van Sonny: het Groningse trio bracht dit jaar het album Outer Edges uit, dat echt een nieuwe stap is in hun carrière. Het sounddesign is krankzinnig goed, maar belangrijker: het is een plaat die de grenzen van drum-‘n-bass oprekt. Er zijn oorverdovende synthesizers die klinken als death metal-riffs, er is IDM-knip-en-plak-werk, maar ook abstracte grime en jazzy rustpunten. En op Lowlands bleek de nieuwe liveshow bruter dan ooit.

Dus wie anders konden we vragen naar zijn favoriete tracks van dit jaar dan Nik Roos van Noisia? Hij kwam met een dwarse selectie van futuristische juke tot wonky drum-‘n-bass.

Moody Good – MTGFYT

Music To Go Fuck Yourself To: dat is next level schijt hebben. Moody Good is een grote held van ons, die ook met Chris Cunningham werkt.

Richie Brains – Tantrum

Dit is een vet juke-achtig drum-‘n-bass-nummer met een rauwe productie. Richie Brains is een collectief van allemaal vedetten uit de UK-scene. Die doen samen iets wat nogal moeilijk is: met heel weinig elementen iets heel origineels doen.

Current Value – Impact

Current Value heeft een eigen subgenre gecreëerd in de drum-‘n-bass. Hij maakt bizar veel liedjes, en dit is een van onze favorieten. Verstikkend vol en vacuüm tegelijk, het geeft een geweldige schrikreactie in de club als deze dropt. Niemand snapt het, en de mensen die dat geweldig vinden gaan enorm uit hun plaat.

Hybris – Don’t Touch My Face

De onnavolgbare Hybris heeft dit jaar ook weer een EP voor ons label gemaakt. Dit liedje gaat over computers aan de LSD. Tenminste, dat lijkt me volkomen logisch.

The Upbeats – Say Go

The Upbeats maken vaak behoorlijk harde en harige drum-‘n-bass, maar soms maken ze ook hele mooie liedjes. Dit is misschien wel hun beste liedje ooit. Er is ook een mooie hand-geanimeerde video bij gemaakt.

Alix Perez – Hack n Slash

Er is de laatste tijd veel aandacht voor een genre dat min of meer uit drum-‘n-bass voortkomt, maar dan op halve snelheid: ‘halftime’, ‘beats’, ‘wonky’, hoe je het ook wilt noemen: dit is die sound ten voeten uit. Supervet.

Dimension – UK

De UK-scene was jarenlang onverbiddelijk toonaangevend in drum-‘n-bass. Deze track viert die sound en die tijd, en transporteert je naar een zweterige Londense rave. Toch is het niet alleen maar ’throwback’: deze klinkt nu juist verfrissend origineel in een drum-‘n-bass-set.

Noisia – Outer Edges

Wij hebben een album uitgebracht dit jaar, dat was voor ons nogal belangrijk, natuurlijk. Er staat van alles op, allerlei uitstapjes naar eigen werelden. Vrijwel geen gastvocalen en geen collabs. We zijn er trots op.

Mat Zo – Troglodyte

Hij maakte vroeger trance, maar is op een gegeven moment van alles gaan uitbrengen. De Amerikaans-Britse Mat Zo is ontpopt tot een dwars multi-genre-talent wiens minder commercieel klinkende tracks zwaar worden ondergewaardeerd. Dit is er eentje van. Heel muzikaal en met vet sounddesign. Ik heb geen idee welk genre dit is.

Tsuruda – Slippin

Wij zijn helemaal weg van Tsuruda. We draaien op Noisia Radio aan de lopende band allemaal tracks van hem die hij achteloos op SoundCloud gooit. Er zit zoveel leven in zijn tracks, zoveel groove en sfeer, en alles klinkt alsof het van een stoffige oude plaat uit het jaar 2099 is opgenomen.