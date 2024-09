De tien meest legendarische momenten op de achtergrond bij 101Barz

Hoera! 101Barz is jarig en wordt dit jaar tien. De studiosessies waren voor veel carrières een welkome kickstart, maar ook naast de microfoon zagen we behoorlijk wat legendarische dingen. Er waren weinig sessies waar rappers niet werden gesteund door een opmerkelijke achterban. Op een gegeven moment leek het een sport om zoveel mogelijk mensen tegen de studiomuur te laten leunen. Om de tiende verjaardag van het platform nog feestelijker te maken, zijn hier onze tien favoriete achtergrondmomenten.

Frenna

Frenna ging een paar weken geleden langs bij Rotjoch​​​ om zijn album te promoten, en het lukte hem en zijn posse om alle levels op het gebied van choreografie te resetten. Er zijn wel eerder voorzichtige dansmoves tentoongesteld, maar de discipline waarmee dit gebeurt is ongekend. Alleen de koning komt tegenwoordig nog weg met een simpele dab, dus let goed op en maak wat aantekeningen.



Boef

Deze sessie​ van Boef is om meerdere redenen legendarisch. Zo had-ie bijvoorbeeld maar vier maanden nodig om de best bekeken sessie ooit te worden en komt de line “je chick die me voor een half pijpt, skateboard” erin voor. Toch gebeuren er op de achtergrond ook memorabele dingen, en dan vraag ik nu eigenlijk vooral aandacht voor de outfit van Jopie. Hoewel Racist voor de tijdloze combo ‘bivakmuts + zonnebril’ gaat, ziet Jopie eruit alsof hij net terug is uit Australië, om daar bij afwezigheid van Steve Irwin (rip) krokodillen te tackelen.



Drerrie United

Bivakmutsen zijn niet per se uniek in de 101Barz-studio: onder andere rappers Stryder en Naffer wilden niet herkenbaar in beeld komen. Terwijl de jongens van TDTMCM tijdens de opnames van de Drerrie United-studiosessie​ rustig een krantje lezen en een jointje draaien blijft iemand met een bivakmuts wapperen met een vlag. Wie kan dat toch zijn? Derek Ogilvie? René Temmink? Nee, het is acteur Achmed Akkabi.



Kaascouse

101Barz is meer dan alleen studiosessies. Ze hebben twee keer de talentenjacht The Next MC georganiseerd. Kaascouse won een van de seizoenen en mocht in een studiosessie​ laten zien waarom hij had gewonnen. Hij besloot heel inventief gebruik te maken van de mensen op de achtergrond om z’n raps te versterken, die hem quasi-gemeend met de grond gelijk maken, wat eindigt in een gebroken hart en veel drama. Leuk geprobeerd, maar toch vooral een beetje ongemakkelijk.

Keizer

Ook de jongen op de achtergrond van de laatste sessie​ van Keizer is een beetje ongemakkelijk. Hij zit er eigenlijk de hele sessie bij als die ene gast op een afterparty waarvan iedereen zegt: “Laat hem maar eventjes, het komt wel weer goed.” Reden voor dit ongemak kan zijn dat Keizer eigenlijk geen idee heeft wie hij is, zoals blijkt in de laatste seconden van deze sessie: ‘Sam? Sam! Ik ken Sam niet eens, maar hij is hier!’



Anbu Nevlo

De mensen op de achtergrond bij de sessie​ van Anbu Nevlo zijn stuk voor stuk culthelden, vooral briltechnisch heb ik zelden zoiets gezien. Maar ik wil bij dit gifje vooral even focussen op de jongen met de zwarte pet, achter Jiri. Op het moment dat er in de raps wordt aangestipt dat er zonder enige rem vriendinnetjes opgebeld worden, zie je zijn blik veranderen en haalt hij z’n neus schamper op. Ik ben bang dat er in de bus terug naar Venlo even wat dingen werden besproken, want dit lijkt verdacht veel op oud zeer.



Gino Pietermaai

Dit is misschien wel de meest besproken sessie​ ooit. Na het grote succes van De Oude Bok werden Gino Pietermaai en Killleeeeeeerrrrrrrrr Kamal uitgenodigd voor een sessie. Er gebeuren in deze sessie veel opmerkelijke dingen, maar Ferdi spant de kroon. In zijn kenmerkende houding in de rolstoel straalt hij een ongelofelijke joie de vivre uit, en zijn ukelele spreekt van een onfeilbaar gevoel voor detail.



Polska

Over gitaren gesproken: de Poolse broer van Bruno Mars. ‘Nuff said​.



Ares

Net na de release van zijn album Roadtrip kwam Ares langs bij 101​ om dat te vieren. Mede-beatmaker en steun en toeverlaat Dennis was zoals altijd ook aanwezig in de studio, en ging duidelijk lekker tijdens de sessie. Hij is een schaamteloze eenpersoonsturnupsquad.



Kempi

Deze studiosessie​ van Kempi laat alle andere sessies achter zich, en is het hoogtepunt van tien jaar 101Barz. Alles klopt: de rap, de legendarische intro van Rotjoch en natuurlijk de achtergrond. Kempi had op het moment van deze sessie zijn (ongelofelijk onderschatte) album Du Zoon uitgebracht en was op vrije voeten. Aan alles is te zien dat hij hier geschiedenis schrijft, en iemand die dat perfect doorheeft is Kees de Koning, op wiens gezicht in recordtijd minimaal vijf verschillende emoties te zien zijn.