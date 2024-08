Bekijk onze nieuwe documentaire: De toekomst van energie is DIY

In mei 2015 presenteerde Elon Musk de nieuwe Powerwall van Tesla. Huiseigenaren kunnen energie van het net of van zonnecellen opslaan met een muur batterijen. De indrukwekkende technologie is met een startbedrag van 3000 dollar behoorlijk prijzig. In plaats van erin te investeren, zijn veel mensen de batterijmuren zelf gaan DIY’en.

Motherboard US bezocht Jehu Garcia, een enthousiasteling die even buiten Los Angeles zelf DIY-powerwalls maakt. We zien hoe hij een powerwall in elkaar zet van oude laptop- en Tesla-batterijen en hij neemt ons mee in zijn oude Volkswagen-busje dat op batterijen rijdt.

Samen met Garcia ontmoeten we Michael Bream en zijn team techneuten die het hele concept ‘klassieker‘ een nieuwe betekenis geven door ze up te graden naar elektrisch. Bream voorziet een heel wagenpark van energie met een powerwall die is aangesloten met 18 zonnepanelen. Zijn bedrijfje, EV West, aast op batterijen van oude Tesla Model S’en die een ongeluk hebben gehad. Onbeschadigde onderdelen belanden vaak op veilingen.

Tenslotte gaan we op bezoek bij het batterijlab van het Michigan Energy Institute. Daar leren we over de technologie die de DIY elektrische auto’s en powerwalls mogelijk maakt: de lithium-ion-accu’s. Deze krachtige, relatief goedkope en gemakkelijk verkrijgbare batterijen zijn de reden dat fossiele brandstof volgens hen binnenkort achterhaald is. Onze documentaire laat de DIY-gemeenschap zien die al op deze verandering anticipeert.