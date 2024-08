De toekomst van openbaar vervoer komt naar Scheemda en daar zijn bewoners vreselijk woedend over

Scheemda, een dorpje in het oosten van Groningen, is in rep en roer. Er is namelijk een ziekenhuis gebouwd, waar binnenkort vier keer per uur een zelfrijdend (!) elektrisch busje naartoe rijdt om bezoekers die via het ov komen te vervoeren. Handig, en best wel sick, zou je denken. Een futuristisch zelfrijdend busje dat al in wereldsteden als Parijs, Singapore en Las Vegas werd ingezet, komt rollen in het dorpje Scheemda – dat 2000 inwoners telt.

Maar de bewoners van Scheemda moeten niks van die technologie hebben. Ze zijn woedend! Razend! Het busje is zelfs zo schrikaanjagend, dat inwoner Joanna (52) klaagbrieven heeft verstuurd naar de gemeente, en met vurige betogen de toekomst uit haar straat probeert te houden. “De emoties lopen hoog op,” vertelt ze aan Het dagblad van het Noorden.

Waarom, in hemelsnaam? Zelfrijdende busjes zouden het risico op ongelukken juist verminderen, ziekenhuisbezoekers die van ver moeten komen wordt een hart onder de riem gestoken, het ding maakt geen geluid en het is DE FUTURE. Kijk naar hoe sick het busje er ongeveer uitziet:

We belden haar even op om te vragen waarom dit handige (en schattig uitziende!) busje het bloed zo bruut onder haar nagels vandaan haalt.

VICE: Hoi Joanna. Waarom ben jij zo boos?

Joanna: Vooropgesteld: ik ben niet tegen zelfrijdend vervoer in het algemeen.* Maar vlakbij mijn huis komt de opstapplaats van het busje. Vier keer naar het ziekenhuis betekent acht keer langs mijn huis. En ook nog eens van 7 uur ‘s ochtends tot 8 uur ‘s avonds, hè. Daar krijg ik overlast van. De mensen kunnen hier zo bij mij naar binnen kijken. Dan ben je gewoon een stuk privacy kwijt.

Maar het is de toekomst!

Ik vind het allemaal hartstikke leuk zo’n project, maar doe het ergens anders. Er gaan waarschijnlijk maar tien mensen per dag gebruik maken van de route. Dan kun je net zo goed een normaal taxibusje inzetten, net als overal.

Aha.

Kijk, ze hadden eerst beloofd dat dit stuk weg verkeersvrij zou worden gemaakt, behalve voor bewoners en een boer die er langs moet met zijn tractor. Maar nu krijgen we – vier maanden voordat het ziekenhuis opengaat – ineens dit door de strot. Echt, genoeg is genoeg.

Genoeg is genoeg?

Er is ons al zo veel beloofd, maar er komt nooit iets van terecht. Neem het veldje achter mijn huis. Daar mochten wij over beslissen. Maar nee hoor, nu heeft het ziekenhuis daar gras en bloemen geplant.

Klinkt wel leuk, toch?

De gemeente en het ziekenhuis doen alsof ze naar de bewoners luisteren, maar puur als zoethoudertje. Ik zit nu al drie jaar in de klankbordgroep van het ziekenhuis, maar het zijn allemaal valse beloftes.

Waar hebben jullie nog meer last van dan?

Ze hebben hier ook een brandweerkazerne gebouwd. Tja, die gebouwen moeten ergens staan. Daar hebben ze ons ook nooit over horen klagen. Maar nu ook nog dit. Van de brandweerkazerne hebben we al enorm veel last. Als er daar een brandweerwagen vertrekt, vliegt hier de koffie door het huis. Ja hoor, van die sirenes schrik je hard, want ze zijn niet constant.

Maar het busje is bijvoorbeeld wel goed voor het milieu! Is dat dan niet toch een beetje positief?

Ik heb eigenlijk geen idee waar die bus op rijdt. Oh, ik heb hier wel de papieren liggen. Ja, hij is elektrisch en zal worden opgeladen bij het ziekenhuis. Zeker, dan is hij milieubewuster, maar het weegt niet op tegen al het gedoe.

In welk geval zou je een zelfrijdende bus misschien wel fijn vinden? Als het een dierenambulance is die diertjes redt, bijvoorbeeld?

Een dierenambulance komt maar eens in de zoveel tijd een diertje ophalen. Dat is allemaal prima. Maar deze bus komt hier acht keer per dag langs. En dat voor zo weinig mensen. Bij mij gaat het er niet meer in. Zelfrijdende bussen zijn geen probleem, maar hier wél.

Dankjewel, Joanna!

*Update maandag 5 maart: Na publicatie wilde Joanna graag benadrukken dat ze het niet oneens is met zelfrijdend vervoer in het algemeen.